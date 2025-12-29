ETV Bharat / bharat

विधायक ने दी सांसद को धमकी, मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के बीच हुई तू-तू मैं-मैं

लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना. दिशा की बैठक में जमकर हुई बहस. सुरक्षाकर्मियों ने किया बीच-बचाव. जानिए पूरा मामला...

Ruckus in DISHA Meeting
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
डूंगरपुर: जिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) को लेकर सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में हंगामा हो गया. उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई. दोनों के बीच बातचीत तू-तू मैं-मैं तक पहुंच गई और माहौल गरमा गया. सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बीच-बचाव करना पड़ा.

इसके बाद आसपुर से बीएपी विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना. इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया. दिशा की बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे.

सांसद मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के बीच बहस (ETV Bharat Dungarpur)

इस पर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने एजेंडे के अनुसार दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनों के मुद्दे रखने की बात कहने लगे. इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. सांसद राजकुमार रोत ने कहा- बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहां क्षेत्र की हर उस समस्या पर चर्चा हो सकती है जो जनता से जुड़ी है. बहस तब और बढ़ गई जब रोत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत केवल माहौल खराब करने आए हैं और वे डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते.

विवाद यहीं नहीं थमा. मन्नालाल रावत ने जब खुद को 'धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि' बताया, तो आसपुर विधायक उमेश डामोर भी इस बहस में कूद पड़े. विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल को 'लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ' की धमकी तक दे दी.

करीब 15 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण बैठक का माहौल पूरी तरह गरमा गया. इससे सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बचाव करना पड़ा. बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया. बीच-बचाव के बाद ही बैठक दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकी.

