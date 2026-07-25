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10 साल की तपस्या और 100 से ज्यादा चक्कर, किसान अमरजी ने सांवलिया सेठ को भेंट की करोड़ों की संपत्ति

वर्ष 2016 में किसान अमरजी ने अपनी सारी संपत्ति भगवान को दान करने का निर्णय लिया था.

किसान अमरजी पाटीदार
किसान अमरजी पाटीदार (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 2:36 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 2:45 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : भगवान की भक्ति और प्रेम में भक्त कई बार कुछ अनोखे कारनामे कर जाते हैं. ऐसे ही कुछ किया है डूंगरपुर के एक किसान अमरजी पाटीदार ने, जिन्होंने बिना किसी मनोकामना के सांवलिया सेठ को अपना सब कुछ भेंट कर दिया. उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ को अपनी जमीन और मकान दान कर दिया. इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं.

श्री सांवलिया मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि डूंगरपुर के एक भक्त ने श्री सांवलियाजी को अपनी जमीन दान देने का आग्रह किया था. कई बार उन्होंने सांवलियाजी मंदिर कार्यालय में संपर्क किया था. इसके बाद उनसे जमीन संबंधित दस्तावेज मंगवाए गए. मंदिर प्रशासन ने आवश्यक सभी दस्तावेज तैयार किए. 23 जुलाई को अमरजी पाटीदार को साथ लेकर आसपुर तहसील पहुंचे. इस दौरान श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के संपदा प्रभारी भैरूगिरी, श्रवण शर्मा के अलावा गिरदावर गोपालसिंह भी थे. वहां आवश्यक कार्रवाई के बाद जमीन के दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा दी. इसके बाद श्रद्धालु सांवलियाजी पहुंचे, जहां मकान की रजिस्ट्री की कार्रवाई की जा रही है. करीब 16 में से 10.15 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हुई है और शेष जमीन भी इन्होंने आगामी दिनों में दान करने की बात कही है.

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यूं हुई थी शुरुआत : डूंगरपुर जिले में खेड़ा सामोर निवासी अमरजी पाटीदार के पिता का निधन 12 दिसंबर 2012 को हुआ और परिवार में केवल माताजी ही रह गई. अमरजी की भगवान कृष्ण और भगवान राम में अटूट आस्था है. वर्ष 2016 में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति भगवान को दान करने का निर्णय लिया. इसके लिए 2016 में सांवलियाजी और चित्तौड़गढ़ पहुंचे और तत्कालीन श्री सांवलिया मंदिर मंडल के सीईओ व अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार से भेंट की. तब से ही मामला प्रक्रिया में था. कई सीईओ, जिला कलेक्टर और सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष बदले तब जाकर अब प्रक्रिया पूरी हुई है.

10 साल बाद सपना हुआ पूरा : श्रद्धालु अमरजी गौतम ने बताया कि जमीन दान देने के लिए उन्होंने 10 साल तक काफी संघर्ष किया है. इसके लिए उन्होंने सांवलियाजी और चित्तौड़गढ़ के लिए 100 से ज्यादा चक्कर लगाए. इन दिनों में तत्कालीन एडीएम प्रभा गौतम, वर्तमान एडीएम एवं सीईओ दिनेश धाकड़, नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक व अध्यक्ष हजारी दास से लगातार मुलाकात की, इन सभी ने सकरात्मक रुख दिखाया तब जाकर जमीन की रजिस्ट्री हुई है. खेत पर आम के 30 पौधे लगे हैं. आम भी आ रहे हैं, लेकिन बेचते नहीं. अमरजी गौतम ने बताया कि उनकी इच्छा है कि इस जमीन पर अब गोशाला खोली जाए.

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सांवरिया सेठ को ₹3 करोड़ की ज़मीन और घर भेंट किया (ETV Bharat Chittorgarh)

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करीब तीन करोड़ की संपति : श्रद्धालु अमरजी गौतम ने बताया कि इस जुलाई माह में ही उन्होंने डूंगरपुर जिले से सांवलियाजी के 6 चक्कर कर लिए. सभी प्रक्रिया पूरी कर 23 जुलाई को आसपुर तहसील कार्यालय पहुंचे. यहां सांवलियाजी से ही प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह, संपदा अधिकारी सभी साथ थे और जमीन की रजिस्ट्री करवा दी. इस संपत्ति में से डेढ़ बीघा खेत आबादी का है. आज की तारीख में एक करोड़ की कीमत आंकते हैं. गांव के बीच बाड़ा रोड के किनारे है, जो 2 बिस्वा की कीमत करीब 50 लाख आंकते हैं. वहीं, शेष कृषि जमीन की कीमत डेढ़ करोड़ है.

चांदी के आभूषण भी सांवलियाजी सेठ को चढ़ाएंगे : अमरजी गौतम ने बताया कि उनके परिवार में अब कोई नहीं है. 2012 में पिता के निधन के बाद मां का भी 2023 में निधन हो गया. मां के करीब एक किलो चांदी के आभूषण थे, जो उन्होंने अपने एक परिचित के यहां रखवाएं हैं. इन्हें भी भगवान सांवलिया सेठ को चढ़ाने हैं. अमरजी गौतम ने बताया कि वो जमीन के दस्तावेज लेकर मंदिर आए तो ऋण होने के कारण और जमीन अलग-अलग खातों में होने के कारण उन्होंने मना कर दिया. तब उनकी कई लोगों ने मदद की थी.

सांवलिया सेठ के दर्शन करते श्रद्धालुओं के साथ अमरजी पाटीदार
सांवलिया सेठ के दर्शन करते श्रद्धालुओं के साथ अमरजी पाटीदार (ETV Bharat Chittorgarh)

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डूंगरपुर की तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गिरिजा मैडम ने खाते एक करने के लिए सांवलिया सेठ के नाम से 50 हजार रुपए दिए थे, जो वापस नहीं लिए. जमीन पर लिया ऋण उतारने में भरत रावल निवासी पूछपुर ने सवा लाख रुपए उधार दिए, जो बाद में पैसे लौटा दिए थे. वहीं, केवलजी पुत्र जगजी निवासी जसपुर ने 25 हजार रुपए दिए सांवलियाजी के नाम से. वहीं, देवीलाल पुत्र लवजी निवासी खेड़ा सामोर ने 5 हजार रुपए कुवैत से भेजे थे. अभी अधिवक्ता वालजी पाटीदार ने रजिस्ट्री करवाने में निशुल्क सहयोग किया और कोई राशि नहीं ली.

Last Updated : July 25, 2026 at 2:45 PM IST

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