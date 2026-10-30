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अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दुलारचंद मर्डर केस में 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

मोकामा विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश है.

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अनंत सिंह को बड़ा झटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2026 at 11:22 AM IST

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पटना/नई दिल्ली : दुलारचंद यादव हत्याकांड में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर दिया है. अनंत सिंह को हाल ही में जेडीयू से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था.

1 दिसंबर तक सरेंडर करें अनंत सिंह- SC

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने सख्त फैसले में अपराध की गंभीर प्रकृति और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें 1 दिसम्बर 2026 तक सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया गया है.

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1 दिसंबर तक सरेंडर करें अनंत सिंह- SC (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस एमए. सुंदेश व जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने दुलारचंद हत्याकांड केस की सुनवाई करते हुए कहा कि, ''पटना उच्च न्यायालय का आरोपी को बेल देने का फैसला सही नहीं था, अदालत ने आरोपी का आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया. इसलिए हम उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर रहे हैं, आरोपी 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करें.''

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सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)

अदालत ने आगे कहा कि, ''केस की जांच चल रही है, सुनवाई के दौरान गवाहों का परीक्षण होगा, ऐसे में आप सरेंडर करें.'' इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए मोकामा के पूर्व विधायक की जमानत रद्द कर दी.

दुलारचंद के पोते की याचिका पर SC का निर्देश

मृतक दुलारचंद के पोते नीरज कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले चार महीनों के भीतर इस पूरे हत्याकांड की जांच प्रक्रिया को भी मुकम्मल करने का निर्देश जारी किया है.

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दुलारचंद यादव हत्याकांड (बीच में बैठे दुलार चंद) (ETV Bharat File Photo)

एक साल पहले आज के दिन हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या

दुलारचंद यादव की हत्या पिछले साल 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हुई थी. यह इलाका मोकामा टाल इलाके में पड़ता है. उस समय दुलारचंद यादव प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे.

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मर्डर से पहले गाड़ी के पीछे भागते दिखे थे दुलार चंद (ETV Bharat)

बरसी के दिन ही अनंत जाएंगे जेल

परिजनों ने आरोप लगाया था कि सुनियोजित तरीके से अनंत सिंह एवं समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी थी. उस वक्त झड़प का वीडियो भी वायरल हुआ था. मौके पर अनंत सिंह को भी वीडियो में देखा गया था, जिस आधार पर तत्कालीन एसपी ने अपने बयान में पुष्टि की थी. फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

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