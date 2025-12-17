रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रवासी पक्षी भी गंवा रहे जान! आसन वेटलैंड आने वाले बर्ड्स की संख्या घटी
पक्षी विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे गोला-बारूद और मिसाइल हमलों में पक्षी भी जान गंवा रहे हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 17, 2025 at 2:26 PM IST
टीकम वर्मा
विकासनगर: करीब चार साल से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में हजारों लोग और दोनों देशों की सेनाओं के सैनिक मारे जा चुके हैं. इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है. इस युद्ध के सैन्य और मिसाइल हमलों में सैनिक और आम जनमानस ही नहीं, बल्कि प्रवासी पक्षी भी जान गंवा रहे हैं. इसका असर भारत आने वाली प्रवासी पक्षियों पर दिख रहा है.
पक्षियों के जीवन पर भारी रूस-यूक्रेन युद्ध: पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार इस युद्ध के दौरान हवा गोला बारूद और मिसाइलों के कारण जहरीली हो गई है. हवा में घुली जहरीली गैसें बेजुबान पक्षियों की जान ले रही है. यही कारण है पिछले कई सालों में साइबेरिया से भारत आने वाले प्रवासी परिदों की तदाद घटती जा रही है. इसके साथ इन प्रवासी परिदों के आगमन के समय में भी अंतर आ रहा है.
कम आ रही हैं प्रवासी पक्षियां: पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड के आसन वेटलैंड पंहुचने वाले अधिकांश परिंदे बीते साल में नवम्बर महीने के बीच आसन झील पहुंचे थे. पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार रूस-यूक्रेन क्षेत्र से नौ प्रजातियों के परिदें आसन वेटलैंड पहुंचते हैं. इनमें से साइबेरिया से आने वाले पक्षी सुर्खाब की संख्या युद्व शुरू होने के बाद घटती जा रही है.
9 प्रजातियों में से सिर्फ 5 प्रजातियों की पक्षी आ रही आसन वेटलैंड: इस सीजन में भारत आने वाले कुछ मेहमान परिदों की प्रजातियों की संख्या करीब पांच के बीच रह गई है. कुछ प्रजातियों के परिंदे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. पक्षी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलीस्तीन युद्व के धमाके और प्रदूषण इन परिदों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. इसीलिए भारत आने वाले विदेशी परिदों की संख्या में कमी हुई है.
पक्षी विशेषज्ञ ने पक्षियों की कम होती संख्या को बताया रूस-यूक्रेन युद्ध कारण: चकराता वन प्रभाग के पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना ने बताया कि आंकड़े प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी की ओर इशारा कर रहे हैं. युद्ध के बाद से लगातार विदेश खासकर रूस से आने वाली पक्षियों की संख्या घटती जा रही है.
प्रवासी पक्षियों की संख्या हर साल
- ग्रे लैग गूज पक्षी
- 2021 - 20
- 2022 - 03
- 2023 - 00
- 2024 - 03
- बार हैडेड गूज पक्षी
- 2021 - 55
- 2022 - 00
- 2023 - 07
- 2024 - 02
- सुर्खाब पक्षी
- 2021 - 852
- 2022 - 680
- 2023 - 430
- 2024 - 302
- गैडवाल पक्षी
- 2021 - 575
- 2022 - 331
- 2023 - 189
- 2024 - 80
- मलार्ड पक्षी
- 2021 - 05
- 2022 - 03
- 2023 - 04
- 2024 - 00
- नॉर्दन शेवलर पक्षी
- 2021 - 110
- 2022 - 50
- 2023 - 33
- 2024 - 24
- नॉर्दन पिनटेल पक्षी
- 2021 - 32
- 2022 - 15
- 2023 - 08
- 2024 - 05
- रेड क्रिस्टेड पोचार्ड पक्षी
- 2021 - 500
- 2022 - 312
- 2023 - 92
- 2024 - 63
- कॉमन पोचार्ड पक्षी
- 2021 - 138
- 2022 - 78
- 2023 - 36
- 2024 - 23
रूस-यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है: रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रवासी पक्षियों के आगमन पर असर पड़ा है. उनके आने और जाने के समय में बदलाव के साथ साइबेरिया और यूरोपीय देशों से आने वाले परिदों की संख्या में काफी कमी दर्ज की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि युद्ध के असर से परिंदे भी जान गंवा रहे हैं. विदेशी पक्षियों की घटती संख्या एक चिंता का विषय हो सकता है.
कहां है आसन वेटलैंड? आसन वेटलैंड उत्तराखंड के देहरादून जिले में है. ये यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना और आसन नदियों के संगम पर है. ये उत्तराखंड की श्रेष्ठ आर्द्रभूमि है. इसलिए ये स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श स्थल है. यह मध्य एशिया का फ्लाइवे है, इस कारण हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं. आसन वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था. आसन वेटलैंड 330 से अधिक पक्षी प्रजातियों और 49 मछली प्रजातियों का घर है.