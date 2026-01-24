ETV Bharat / bharat

इस साल उत्तराखंड में आ सकता है बड़ा जल संकट, ग्लेशियर और जल स्रोतों पर खतरा, ये है वजह

ग्लेशियर के लिए खतरनाक संकेत: भू-वैज्ञानिक और उत्तराखंड अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के पूर्व निदेशक एमपीएस बिष्ट के मुताबिक-

मौसम चक्र में बदलाव बना बड़ी वजह: ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनियाभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. इसका असर हिमालयी क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार अब मौसम का चक्र पहले जैसा नहीं रहा. सर्दियों में समय पर बर्फबारी न होना और मानसून का असंतुलन इसी बदलाव का नतीजा है. उत्तराखंड में इस बार नवंबर और दिसंबर पूरी तरह से सूखे रहे. आमतौर पर इन महीनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो जाती थी, जिससे ग्लेशियरों को मजबूती मिलती है. लेकिन इस बार जनवरी के तीसरे हफ्ते तक भी प्रदेश में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, जिसने चिंता बढ़ा दी.

ग्लेशियर और जल स्रोतों पर मंडरा रहा संकट: देश भर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच उत्तराखंड में इस बार सर्दियों का मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है. जहां आमतौर पर नवंबर से ही पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता था, वहीं इस बार नवंबर, दिसंबर और जनवरी के तीन हफ्ते तक प्रदेश लगभग सूखा रहा. 23 जनवरी को जरूर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन विशेषज्ञ इसे नाकाफी मान रहे हैं. जानकारों का कहना है कि बर्फबारी में यह देरी ग्लेशियर, जल स्रोतों और आने वाले समय में पेयजल संकट के लिए गंभीर संकेत है.

देहरादून: देश भर के पहाड़ी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कई जगह बर्फबारी देखने को मिली है. लेकिन जानकार इसे काफी नहीं मान रहे हैं. दरअसल इस बार नवंबर के बाद दिसंबर और फिर जनवरी के तीन हफ़्ते पूरी तरह से बारिश और बर्फबारी के लिहाज से खाली रहे हैं. ऐसे में ये स्थिति पहाड़ों में बहने वाली जल धाराओं के अलावा ग्लेशियर के लिए भी पॉजिटिव नहीं मानी जा रही.

बर्फबारी का समय पर होना बेहद जरूरी है. जब नवंबर-दिसंबर से बर्फ गिरना शुरू होती है, तो वह धीरे-धीरे ऊंची चोटियों पर जमती रहती है. ऊपर नई बर्फ की परत चढ़ती जाती है, जबकि नीचे की पुरानी बर्फ ग्लेशियर को मजबूत बनाती है. लेकिन जब बर्फबारी देर से होती है, तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और जल्दी पिघल जाती है. इससे ग्लेशियर को पोषण नहीं मिल पाता.

यही कारण है कि इस बार की बर्फबारी को वैज्ञानिक ग्लेशियर के लिहाज से बेहद कमजोर मान रहे हैं.

आंकड़े भी कर रहे चिंता की पुष्टि: अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात और भी चिंताजनक नजर आते हैं. 1 नवंबर से 20 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड ने शून्य बारिश रही. इस दौरान बाकी हिमालयी राज्यों से तुलनात्मक रूप में देखें तो हिमाचल प्रदेश में 3.8 मिमी बारिश हुई. जम्मू-कश्मीर ने 20.5 एमएम बारिश हुई. लद्दाख में 1.2 मिमी बारिश हुई.

जनवरी महीने की बात करें तो 1 से 21 जनवरी के बीच उत्तराखंड में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई. इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 3.1 मिमी, जम्मू-कश्मीर में 1.5 मिमी और लद्दाख में 1.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यह स्थिति पिछले 10 वर्षों में पहली बार देखने को मिली है जब दिसंबर महीने में पूरे उत्तराखंड में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई. साल 2016 के बाद यह सबसे खराब स्थिति मानी जा रही है.

23 जनवरी की बर्फबारी से मिली आंशिक राहत: 23 जनवरी 2026 को उत्तराखंड सहित कई हिमालयी राज्यों में अच्छी बर्फबारी और बारिश देखने को मिली. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राहत अस्थायी है. जिस तरह से शुरुआती महीनों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई, उसकी भरपाई सिर्फ एक-दो स्पेल से नहीं हो सकती. आने वाले हफ्तों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, तो इसका असर गर्मियों में साफ नजर आएगा.

सूखते जल स्रोत और बढ़ता जल संकट: बर्फबारी और बारिश की कमी का सीधा असर पहाड़ों के प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ता है. प्रदेश के कई इलाकों में गाड़-गधेरे, नौले और धाराएं पहले से ही कमजोर हो चुकी हैं. जियोलॉजिस्ट प्रो. एसपी सती के अनुसार-

अगर समय पर बर्फबारी नहीं होती है, तो जमीन के अंदर पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता. इससे छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं और गर्मियों में पेयजल संकट गहराने लगता है.

पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत हैं पानी का साधन: पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी आबादी आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर है. यदि यही हालात रहे, तो आने वाले महीनों में लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है.

सरकार भी सतर्क, बढ़ाई गई निगरानी: मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है. पेयजल सचिव रणवीर सिंह चौहान का कहना है कि-

सरकार पहले से ही जल स्रोतों के संरक्षण पर काम कर रही है, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है. गर्मियों में पेयजल संकट न हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल स्रोतों की निगरानी तेज की जा रही है.

आने वाले समय के लिए चेतावनी: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में भी बारिश और बर्फबारी सामान्य से कम रही, तो इसका असर सिर्फ जल स्रोतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती, बिजली उत्पादन और पर्यावरण संतुलन पर भी पड़ेगा. उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए बर्फबारी केवल मौसम की घटना नहीं, बल्कि जीवन रेखा है. ऐसे में मौजूदा हालात आने वाले समय के लिए एक बड़ी चेतावनी हैं. फिलहाल 23 जनवरी की बर्फबारी ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन उत्तराखंड को अभी और अच्छी बारिश व बर्फबारी की सख्त जरूरत है. वरना गर्मियों में हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं.