ॐ पर्वत पर भी जलवायु का असर, काला दिख रहा ओम पर्वत का अधिकांश हिस्सा, देखें तस्वीरें

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, यह पहली बार है, जब जनवरी में ओम पर्वत का अधिकतर हिस्सा बर्फविहीन नजर आ रहा है. दिसंबर जनवरी ठंड के बर्फबारी का सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम हिमपात हुआ है. ईटीवी भारत के पास मौजूद ओम (ॐ) पर्वत की खास तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ओम पर्वत के ऊपरी हिस्से में ही हल्की बर्फ जमी है, जबकि निचला हिस्सा लगभग पूरी तरह काला नजर आ रहा है. हालांकि, इस सीजन अब तक ओम पर्वत क्षेत्र में तीन से चार बार हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन वह बर्फ टिक नहीं पाई.

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): जनवरी में भारी ठंड और बर्फबारी की मोटी चादर ओढ़े नजर आने वाला ओम (ॐ) पर्वत बिना बर्फ के दिखाई दे रहा है. 15 हजार 700 फीट ऊंचा ॐ पर्वत बर्फ से लगभग वंचित है. ऊंचे हिमालयी इलाकों में बर्फबारी न होने से ओम पर्वत का अधिकांश हिस्सा काला पड़ गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. इससे पिछले वर्षों में अगस्त-सितंबर में ओम पर्वत का बर्फ विहीन होना, लोगों के लिए आश्चर्य था. लेकिन जनवरी में भी बर्फ का न होना और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है.

धारचूला के रं कल्याण संस्था के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने बताया कि सामान्य वर्षों में शीतकाल के दौरान ओम पर्वत बर्फ से ढका रहता है. लेकिन इस वर्ष बर्फबारी ना होना चिंता का विषय है. शीतकाल में इस वर्ष मौसम की बेरुखी ने हिमालयी क्षेत्रों की चिंता बढ़ा दी है. जनवरी माह का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद न तो ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है और न ही निचली घाटियों में बारिश. बर्फ से लकदक रहने वाले हिमालयी गांवों में तेज हवाओं के कारण धूल उड़ रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ठंड में जहां चार फीट बर्फ रहती थी, वे इलाके अब पूरी तरह खाली हैं. कैलाश मानसरोवर मार्ग से जुड़े हुए बूंदी, कुटी, गुंजी, गब्र्यांग, रांककांग और नाबी समेत हिमपाल वाले गांवों में अभी तक हिमपात नहीं हुआ है.

इस सीजन 3 से 4 बार बर्फबारी होने के बावजूद बर्फ टिकी नहीं. (PHOTO-ETV Bharat)

90 वर्षीय दान सिंह गुंज्याल ने बताया कि अपने जीवनकाल में उन्होंने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा. ठंड में जहां आमतौर पर तीन से चार फीट बर्फ रहती थी, वे इलाके अब पूरी तरह खाली हैं. बर्फीली चोटियों पर भी बर्फ बेहद कम रह गई है.

सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी का कहना है कि, इन दिनों शीतलहर का प्रकोप काफी तेज हो गया है. लोग बीमार पड़ रहे हैं और अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. बारिश के अभाव में पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में समस्याएं और अधिक बढ़ सकती है. ठंड के मौसम में होने वाली बर्फबारी और बारिश, फसलों के लिए वरदान साबित होती थी, लेकिन इस वर्ष फसल अधिकाशं सूख चुके हैं, जिससे काश्तकार भी परेशान होने लगे हैं.

बर्फबारी का सीधा संबंध वेस्टर्न डिस्टरबेंस से है. इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस काफी कमजोर रहा है. इसलिए ऊंचे क्षेत्रों में भी बराबरी कम देखने को मिली है. जाहिर है कि बर्फबारी कम हुई है तो चोटियों पर भी बर्फ कम दिखाई दे रही है. -सीएम तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून

