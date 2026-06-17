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चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ानों में कटौती, ईंधन की महंगाई के कारण उठाया कदम

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट भारत के बड़े एयरपोर्ट में से एक है और दक्षिण भारत के लिए एक अहम विमानन केंद्र (एविएशन हब) के तौर पर काम करता है. हालांकि, हाल के दिनों में ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा धीरे-धीरे कम कर दी गई हैं.

खास तौर पर, एयर इंडिया ने चेन्नई को भारत और विदेश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने वाली कुछ फ्लाइट में कटौती की है, और कुछ रूट पर सर्विस पूरी तरह से कैंसिल कर दी हैं.

उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले तक, एयर इंडिया चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान) के बीच रोजाना चार फ्लाइट चलाती थी. हालांकि बाद में इन सर्विस को एयर इंडिया एक्सप्रेस को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जबकि पहले इस रूट पर 14 फ़्लाइट सेवा में थीं. अभी वर्तमान में सिर्फ़ छह फ्लाइट, तीन जाने वाली और तीन आने वाली प्राइवेट एयरलाइंस चलाती हैं.

इसके अलावा, ऐसा लगता है कि चेन्नई को त्रिची और कोयंबटूर से जोड़ने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रोजाना की सर्विस रोक दी गई हैं. इसी तरह, चेन्नई-मदुरै रूट पर, एयरलाइन ने 25 साल से ज्यादा समय से सिर्फ एक आने वाली और एक जाने वाली फ्लाइट रखी है. हालांकि, एयर इंडिया ने पिछले साल के समर शेड्यूल में एक और फ्लाइट चलाने की घोषणा की थी, लेकिन वह नई सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है.

इसी तरह, चेन्नई और थूथुकुडी के बीच रोजाना की फ्लाइट की संख्या 12 से घटाकर 8 कर दी गई है, जबकि चेन्नई और सलेम के बीच सर्विस 4 फ्लाइट से घटाकर 2 कर दी गई है. इससे टिकट लेने की कोशिश कर रहे यात्रियों को काफी मुश्किल हुई है. इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों के शहरों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सर्विस भी धीरे-धीरे कम कर दी गई हैं.