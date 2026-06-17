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चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ानों में कटौती, ईंधन की महंगाई के कारण उठाया कदम

हाल के दिनों में ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा धीरे-धीरे कम कर दी गई हैं.

air india services reduced in chennai
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 6:31 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट भारत के बड़े एयरपोर्ट में से एक है और दक्षिण भारत के लिए एक अहम विमानन केंद्र (एविएशन हब) के तौर पर काम करता है. हालांकि, हाल के दिनों में ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा धीरे-धीरे कम कर दी गई हैं.

खास तौर पर, एयर इंडिया ने चेन्नई को भारत और विदेश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने वाली कुछ फ्लाइट में कटौती की है, और कुछ रूट पर सर्विस पूरी तरह से कैंसिल कर दी हैं.

उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले तक, एयर इंडिया चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान) के बीच रोजाना चार फ्लाइट चलाती थी. हालांकि बाद में इन सर्विस को एयर इंडिया एक्सप्रेस को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जबकि पहले इस रूट पर 14 फ़्लाइट सेवा में थीं. अभी वर्तमान में सिर्फ़ छह फ्लाइट, तीन जाने वाली और तीन आने वाली प्राइवेट एयरलाइंस चलाती हैं.

इसके अलावा, ऐसा लगता है कि चेन्नई को त्रिची और कोयंबटूर से जोड़ने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रोजाना की सर्विस रोक दी गई हैं. इसी तरह, चेन्नई-मदुरै रूट पर, एयरलाइन ने 25 साल से ज्यादा समय से सिर्फ एक आने वाली और एक जाने वाली फ्लाइट रखी है. हालांकि, एयर इंडिया ने पिछले साल के समर शेड्यूल में एक और फ्लाइट चलाने की घोषणा की थी, लेकिन वह नई सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है.

इसी तरह, चेन्नई और थूथुकुडी के बीच रोजाना की फ्लाइट की संख्या 12 से घटाकर 8 कर दी गई है, जबकि चेन्नई और सलेम के बीच सर्विस 4 फ्लाइट से घटाकर 2 कर दी गई है. इससे टिकट लेने की कोशिश कर रहे यात्रियों को काफी मुश्किल हुई है. इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों के शहरों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सर्विस भी धीरे-धीरे कम कर दी गई हैं.

इसी तरह, चेन्नई से सिंगापुर, दुबई, कोलंबो, दम्मम (सऊदी अरब), शारजाह और कुआलालंपुर जैसी अंतरराष्ट्रीय जगहों के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विस में काफी कटौती की गई है. हालांकि एयर इंडिया की सर्विस की जगह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं, लेकिन बार-बार देरी होने और कभी-कभी बिना पहले से बताए कैंसल होने की शिकायतें मिली हैं.

इस बारे में पूछे जाने पर एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "ईंधन की बढ़ती कीमतों और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कुछ फ्लाइट सर्विस कम कर दी गई हैं. जिन यात्रियों पर असर पड़ा है, उनकी मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे दूसरी फ्लाइट में सीट देना, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ट्रैवल डेट बदलने की इजाजत देना और पूरा टिकट रिफंड देना.

कंपनी लगातार हालात पर करीब से नजर रख रही है. हमारा किसी भी एयरपोर्ट को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं है. अभी के हालात अगस्त तक बने रह सकते हैं, जिसके बाद एयर इंडिया का फ्लाइट ऑपरेशन धीरे-धीरे बढ़ेगा."

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