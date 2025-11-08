ETV Bharat / bharat

जीवनदायिनी सुसवा नदी बनी खौफ का दूसरा नाम, प्रदूषण ने कर दिया बदनाम!

कभी यहां बासमती महकती थी, अब आती है दुर्गंध: इस क्षेत्र में अधिकतर लोग जो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, वह खेती पर ही निर्भर हैं. यह क्षेत्र कभी बासमती चावल के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ बासमती की सुगंध यहां से खत्म होती चली गई. दावा ये भी है कि सिंचाई के लिए खेतों में सुसवा नदी का पानी उपयोग करने के चलते कई फसलें ठीक से पैदा ही नहीं हो पातीं. उधर दूसरी तरफ खेतों में जाने वाले किसानों को त्वचा रोग हो रहा है. उमेद सिंह अपने पैरों को दिखाते हुए बताते हैं कि वह खेतों में उसी पानी में खेती करते हैं इसलिए उनके पांव पर भी दाग धब्बे हो गए हैं. ऐसे ही क्षेत्र के कई लोगों को त्वचा कैंसर जैसी समस्या से भी गुजरना पड़ रहा है.

हमारा परिवार कई पीढ़ियों से सुसवा नदी के किनारे इसी जगह पर रह रहा है. यहां पर खेती बाड़ी का काम करते हुए हमारे परिवार की तरह ही कई परिवार अपना जीवन यापन करते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में कैंसर तेजी से पांव पसार रहा है. पिछले 2 साल में यहां 6 लोग कैंसर से अपनी जान गंवा चुके हैं. अभी कई लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं. -उमेद सिंह बोरा, स्थानीय निवासी-

ईटीवी भारत पहुंचा ग्राउंड जीरो: सुसवा नदी को लेकर इन्हीं आशंकाओं की जानकारी मिलने के बाद ईटीवी भारत ने दुधली क्षेत्र में ऐसे लोगों से मुलाकात की जो नदी के पानी पर अपने दावे कर रहे थे. दुधली क्षेत्र के सिमलासग्रांट पहुंचकर ईटीवी भारत ने सबसे पहले उम्मेद सिंह बोरा से बात की. उन्होंने बताया कि-

जीवनदायिनी नदी बनी बीमारी का कारण! बहरहाल नई चिंता नदी को लेकर उन दावों से बढ़ गई है, जिनमें इस नदी को बीमारी देने वाली नदी के रूप में बताया जाने लगा है. हैरानी की बात यह है कि ऐसा कहने वाले वही लोग हैं, जो कभी इसे जीवनदायिनी कहते थे. दरअसल दुधली क्षेत्र के ही कुछ इलाकों में कैंसर के मामले बढ़ने की बात कही जा रही है. बड़ी बात यह है कि लोग कैंसर रोग के पीछे सुसवा नदी के गंदे पानी को ही वजह बता रहे हैं.

शहर बदला तो सुसवा नदी का भी बदला स्वरूप: बात सिर्फ शहर के बदले स्वरूप के चलते नदी में आए बदलाव की ही नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर दिखाई देने वाले इसके असर की भी है. दून शहर की रिस्पना और बिंदाल नदियों के पानी से ही बनने वाली सुसवा आज प्रदूषित हो चुकी है. इसमें प्रदूषण किस हद तक हो चुका है, इसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे देखकर ही कोई भी यह कह सकता है कि सुसवा नदी का पानी अब पीने लायक तो दूर सिंचाई योग्य भी नहीं है.

सुसवा नदी पर सवाल: नदियों के किनारे सभ्यताएं जन्मीं और इसका विकास भी हुआ. देहरादून की सुसवा नदी के किनारे भी इसके स्वच्छ जल के कारण एक बड़ी आबादी ने ना केवल खेती-बाड़ी में इसके पानी का उपयोग किया, बल्कि यहां बड़ा रिहायशी क्षेत्र भी विकसित हुआ. लेकिन पिछले दो दशक में तेजी से नदी का स्वरूप बदला है. स्थिति ये है कि अपने जलस्तर से लेकर पानी के रंग और इसकी निर्मलता में भी जबदस्त बदलाव आया.

देहरादून: सुसवा नदी आज स्वरूप के साथ अपनी पहचान भी बदल चुकी है. कभी जीवनदायिनी कही जानी सुसवा को लोग अब अभिशाप मानने लगे हैं. बड़ी बात यह है कि नदी के किनारे बसे दुधली क्षेत्र में कैंसर के मामले बढ़ने लगे हैं. स्थानीय लोग इन मामलों के लिए इसे ही जिम्मेदार बताने लगे हैं. जानिए सुसवा नदी के पानी पर आज क्यों उठने लगे हैं सवाल.

सुसवा नदी में नहीं दिखीं मछलियां: नदी का पानी करीब से देखने पर हमने भी यह पाया कि पानी वाकई बेहद ज्यादा गंदा है. यही नहीं इस पानी में मछली या कोई दूसरा जीव भी नजर नहीं आया. खास बात यह भी है कि सुसवा नदी राजाजी टाइगर रिजर्व में होकर भी बहती है. जाहिर तौर पर यहां के वन्यजीवों के लिए भी इसका गंदा पानी बड़ी समस्या बन सकता है.

डॉ केपी जोशी ने रखी अपनी राय (ETV Bharat Graphics)

एक ही गांव में कई लोगों को है कैंसर: सिमलासग्रांट के ही राजेंद्र सिंह से ईटीवी भारत ने बात की. राजेंद्र सिंह के पिता की इसी साल फरवरी महीने में कैंसर रोग के चलते मौत हुई है. राजेंद्र के पिता बहादुर सिंह सेना से 2021 में ही सेवानिवृत हुए थे. सेवानिवृत होने के बाद वह क्षेत्र में कृषि और पशुपालन का काम कर रहे थे. अचानक उन्हें पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं. राजेंद्र सिंह कहते हैं कि-

प्रदूषित पानी के चलते ही ऐसा हुआ होगा. उनके पिता को कैंसर होने का दूसरा कोई कारण नहीं है. राजेंद्र सिंह कहते हैं कि उनके परिवार में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ. इसी क्षेत्र में रहने वाले उनके रिश्तेदार और जानने वाले तीन से चार लोगों को कैंसर हो चुका है.

-राजेंद्र सिंह, स्थानीय निवासी-

सुसवा नदी को देख मुंह से निकली 'आह': पुरानी यादों को ताजा करते हुए पूरन सिंह बोरा भी नदी को लेकर कुछ अहम बात कहते हुए दिखाई देते हैं. पूरन सिंह कहते हैं कि-

एक समय था जब नदी में उगने वाली सुसवा सब्जी को खाया जाता था. पानी इतना साफ था कि सिंचाई के अलावा पीने के लिए भी इसका उपयोग होता था. स्कूल के दौरान हम कई बार इसी नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाया करते थे. लेकिन अब इसमें पांव डालने में भी डर लगता है.

-पूरन सिंह, स्थानीय निवासी-

पूरन सिंह हालांकि नौकरी के लिए दूसरी जगह चले गए थे. लेकिन अब वापस आकर उन्होंने नदी का जो हाल देखा है, वह काफी परेशान करने वाला है.

छोटे बच्चे को हुआ ब्लड कैंसर: इसी गांव के एक और शख्स संजीव कुमार हैं. संजीव कुमार हफ्ते में दो बार अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाते हैं. हर दिन बेटे के इलाज के लिए मदद की उम्मीद भी लगाए रहते हैं. दरअसल संजीव कुमार के बेटे को ब्लड कैंसर है. इसी के कारण उन्हें अपने बेटे का खून बदलवाना पड़ता है. मजदूरी करने वाले संजीव कुमार पिछले कई सालों से लगातार अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अब पैसा भी खत्म हो चुका है और हिम्मत भी जवाब देने लगी है. संजीव कुमार कहते हैं कि-

ढाई साल की उम्र में मेरे बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था. तब से ही हम बेटे का इलाज करवा रहे हैं. मेरे बेटे को कैंसर कैसे हुआ, यह नहीं कह सकते. लेकिन बस वह इतना जानते हैं कि इस समय उन्हें मदद की दरकार है, ताकि बेटे को इलाज मिल सके.

-संजीव कुमार, स्थानीय निवासी-

स्थानीय लोगों ने इनको ठहराया प्रदूषण का जिम्मेदार: स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस नदी में अस्पतालों का बायो मेडिकल कचरा, मरे हुए जानवर और पॉलिथीन भी बहकर आती है. उधर दूसरी तरफ तमाम सीवरेज के सीधे तौर पर नदी में गिरने से भी नदी का प्रदूषण बढ़ गया है. यही नदी आगे जाकर गंगा नदी तक भी पहुंचती है. इसलिए इसकी सफाई के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए.

वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया ने सुसवा पर काफी रिपोर्टिंग की है (ETV Bharat Graphics)

बेहद प्रदूषित पाया गया सुसवा का पानी: इस क्षेत्र में घरों तक पेयजल के लिए यहां बनी टंकी का पानी और ट्यूबवेल ही जरिया हैं. उधर नदी के कारण यहां के अंडरग्राउंड वाटर के भी प्रदूषित होने का खतरा बताया गया है. इतना ही नहीं सब्जियों में प्रदूषित पानी से सिंचाई होने के कारण इसका भी लोगों में असर पड़ने की बात कही गई है. लोगों ने बताया कि एक संस्था द्वारा इसका प्रदूषण स्तर भी देखा गया है, जिसमें यहां का पानी बेहद ज्यादा प्रदूषित पाया गया.

देहरादून में बहने वाली सुसवा नदी (Photo- ETV Bharat)

सुसवा नदी के पानी को जांचने वाले डॉक्टर ने क्या कहा: स्थानीय लोगों के इसी दावे के बाद ईटीवी भारत ने सुसवा नदी के पानी में प्रदूषण को जांचने वाली संस्था से भी बात करने का फैसला लिया. इसके लिए हमारी मुलाकात हुई स्पेक्स संस्था के डॉ बृज मोहन शर्मा से. उन्होंने बताया कि-

हम लंबे समय से कंडोली में डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार लैब में सुसवा नदी के पानी की गुणवत्ता को जांच रहे हैं. साल 2011 से ही जांच के दौरान यहां पानी की गुणवत्ता लगातार कम होती हुई दिखाई दी है. यहां ऐसे कई केमिकल और हानिकारक तत्व मिले हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं.

-डॉ बृज मोहन शर्मा, संस्थापक, स्पेक्स संस्था-

सरकार को दी गई सुसवा के प्रदूषण की जानकारी: नदी के प्रदूषित पानी को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इसकी जानकारी देने की बात कही गई है. हालांकि इस पर ना तो सरकार के स्तर से कोई खास कार्रवाई हुई और ना ही प्रदूषित नदी की जलधारा को ही सुधारा जा सका.

सुसवा नदी के पानी का रंग प्रदूषण के कारण बदल गया है (Photo- ETV Bharat)

सुसवा नदी में ये तत्व पाए गए: सोसाइटी ऑफ़ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्टस की एक रिपोर्ट में सुसवा नदी के पानी में BOD, (जैविक ऑक्सीजन मांग) COD (रासायनिक ऑक्सीजन मांग) की मात्रा प्रति लीटर बेहद ज्यादा पाई गई. इसके अलावा टोटल कॉलीफॉर्म भी प्रति 100 एमएल पानी में करीब 3800 MPN पाया गया. फास्फेट, नाइट्रेट, आयरन फ्लोराइड जैसे तत्वों की भी मात्रा जरूरत से ज्यादा मिली.

सुसवा नदी के पानी से हुई स्किन डिजीज (Photo- ETV Bharat)

देहरादून के डीएम ने नहीं उठाया फोन: इसके बाद ईटीवी भारत ने जिलाधिकारी देहरादून से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने फोन नहीं उठाया.

पराग मधुकर धकाते ने कहा जांच करेंगे: इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते से हमने बात की. उन्होंने बताया कि-

नदी के खराब पानी के कारण देहरादून के दुधली क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, इस तरह की जानकारी हमें फिलहाल नहीं दी गई है. हम इस मामले की जांच करवाएंगे और पीसीबी के अधिकारियों से इस नदी के पानी की सैंपलिंग करने का भी काम करेंगे. ताकि नदी का प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसका पता लगाया जा सके. जहां तक सवाल कैंसर का है, तो इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते.

-पराग मधुकर धकाते, सदस्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-

वरिष्ठ चिकित्सक ने माना पानी में इन तत्वों के होने से हो सकता है कैंसर: इस मामले को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक केपी जोशी कहते हैं कि-

पानी में कई तरह के केमिकल होने और ऐसे पानी को पीने से कैंसर की बीमारी हो सकती है. सुसवा नदी को लेकर स्पेक्स संस्था द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उससे यह साफ लगता है कि इस पानी में कॉलीफॉर्म, लैड, क्रोमियम जैसे कई तत्व मौजूद हैं और यह इंसानों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं.

-केपी जोशी, वरिष्ठ चिकित्सक, देहरादून-

वरिष्ठ पत्रकार ने कहा बेहद गंदी हो गई है सुसवा: इसी मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं. ईटीवी भारत ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि-

दुधली के क्षेत्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए मेडिकली रूप से स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. इतना जरूर है नदी का पानी बेहद गंदा हो चुका है. यहां नदी के किनारे बसे लोगों को कैंसर समेत अलग-अलग तरीके की तरह की बीमारियां हो रही हैं.

-शंकर सिंह भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार-

वाडिया इंस्टीट्यूट कर रहा है रिस्पना, बिंदाल और सुसवा के पानी का सर्वे: उधर दूसरी तरफ शंकर सिंह भाटिया और दूसरे कुछ समाजसेवियों के प्रयासों से वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी रिस्पना, बिंदाल और सुसवा नदी के पानी के सर्वे की अनुमति दे दी है. अब करीब 5 साल के प्रोजेक्ट के बाद इस पानी को लेकर वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट तथ्य सामने आ सकेंगे. हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट इसको लेकर फिलहाल रिपोर्ट नहीं आने के कारण मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है. लेकिन वाडिया के सीनियर साइंटिस्ट डॉ समीर तिवारी ने यह स्पष्ट किया है कि-

सुसवा नदी किनारे के खेत (Photo- ETV Bharat)

वाडिया की तरफ से इस महत्वपूर्ण कार्य को किया जा रहा है. इसके लिए अलग-अलग चरणों में सर्वे के बाद रिजल्ट सामने आ सकेंगे.

-डॉ समीर तिवारी, सीनियर साइंटिस्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट-

शिवालिक घाटी से निकलती है सुसवा नदी: सुसवा नदी का उद्गम शिवालिक घाटी से होता है. देहरादून शहर की दोनों ही मुख्य नदियां रिस्पना और बिंदाल का पानी इसी सुसवा नदी में मिल जाता है. सुसवा आसारोड़ी क्षेत्र से होते हुए मोथरावाला मार्ग के साथ साथ दुधली क्षेत्र में बहती है. आगे डोईवाला के करीब लच्छीवाला क्षेत्र में ये सौंग नदी में मिल जाती है. सौंग नदी डोईवाला से होते हुए रायवाला तक जाती है. फिर इसी के करीब सौंग, गंगा नदी में मिल जाती है. इस तरह सौंग नदी के अलावा सुसवा भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है.

