ETV Bharat / bharat

गैस की किल्लत से उत्तराखंड के पर्यटन की उखड़ने लगी सांसें! कई डिश बंद, चाय-समोसा हुए महंगे

गैस की कमी से पर्यटन की उखड़ने लगी सांसें ( Concept Image ETV Bharat )

होटलों ने मेन्यू से स्पेशल डिसेज हटाईं: ऐसा नहीं है कि गुरप्रीत सिंह अकेले इस समस्या से जूझ रहे हैं. होटल सैफ्रन लीफ ( Hotel Saffron Leaf ) के मैनेजिंग डायरेक्टर ईशान गुप्ता के अनुसार-

मजबूरी में मेन्यू आधा करना पड़ा. कई ऐसी डिश जो ज्यादा गैस लेती थीं, उन्हें बंद करना पड़ा है. जब गैस की समस्या दूर हो जाएगी तो फिर पूरे मेन्यू शुरू करेंगे. -गुरप्रीत सिंह, संचालक, उस दा ढाबा, देहरादून-

पर्यटन प्रदेश में गैस संकट का असर: देहरादून में हालात ऐसे हैं कि कई प्रमुख ढाबों और रेस्टोरेंट्स को अपना मेन्यू आधा करना पड़ा है. उस दा ढाबा के मालिक गुरप्रीत सिंह बताते हैं कि गैस की भारी कमी के चलते उन्हें अपने 50 प्रतिशत व्यंजन हटाने पड़े हैं. अब वे लकड़ी के चूल्हे का सहारा ले रहे हैं. गुरप्रीत का कहना है कि-

देहरादून: उत्तराखंड जिसे देश के प्रमुख पर्यटन स्थान में जगह दी गई है, इन दिनों एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसका सीधा असर पर्यटकों की थाली पर दिखाई दे रहा है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसका असर देहरादून से लेकर हल्द्वानी, बागेश्वर से लेकर उत्तरकाशी और हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. राज्य के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट अब या तो सीमित मेन्यू के साथ काम कर रहे हैं, या फिर महंगे दामों पर खाना परोसने को मजबूर हैं. पर्यटन सीजन के बीच आए इस संकट ने ना केवल कारोबारियों की कमर तोड़ी है, बल्कि लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों के अनुभव को भी प्रभावित किया है.

हमने लंबी कुकिंग वाली ग्रेवी और स्पेशल डिशेज को मेन्यू से हटा दिया है. हम अब केवल वही व्यंजन बना रहे हैं, जो कम समय और कम गैस में तैयार हो सकें. इसका सीधा असर पर्यटकों पर पड़ रहा है जिन्हें अब सीमित विकल्प मिल रहे है.

-ईशान गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होटल सैफ्रन लीफ-

हल्द्वानी में चाइनीज आइटम हटाए गए: कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी और नैनीताल में स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है. हल्द्वानी के मोती महल के मालिक अमन सिंह बताते हैं कि-

गैस संकट के बाद हमें अपने मेन्यू से चाइनीज मंचूरियन, नूडल्स और कई अन्य आइटम हटाने पड़े हैं. गैस नहीं है तो हम क्या करें. हमें तंदूरी और सैंडविच जैसे विकल्पों पर जाना पड़ा है.

-अमन सिंह, संचालक, मोती महल-

मिठाइयों का उत्पादन भी कम हुआ: राजस्थानी भोजन की बड़ी चेन के डिट्रीब्यूटर बीरेंद्र सिंह का कहना है कि-

हमने तो कई तरह की मिठाइयां बनाना ही बंद कर दिया है. गैस सप्लाई की स्थिति इतनी खराब है कि हमने मिठाई का उत्पादन रोक दिया है. अब सीमित खाना ही सर्व कर पा रहे हैं. इसका असर सीधे पर्यटकों पर पड़ रहा है. पर्यटकों को प्रसिद्ध कुमाऊंनी और मिठाई व्यंजन अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.

-बीरेंद्र सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर, राजस्थानी फूड चेन-

पहाड़ी जिलों में भी गैस की कमी का असर: पहाड़ी जिलों जैसे बागेश्वर और उत्तरकाशी में स्थिति और भी चिंताजनक है. बागेश्वर के क्रेजी किचन के मालिक नीरज रावत बताते हैं कि-

हमारे होटल में डिश की संख्या काफी घटा दी गई है. गैस की कमी ने हमारा पूरा बिजनेस खत्म कर दिया है. अब सिर्फ 10 प्रतिशत काम बचा है.

-नीरज रावत, संचालक, क्रेजी किचन, बागेश्वर-

शादी समारोहों के ऑर्डर हुए कम: उत्तरकाशी में मिठाई व्यवसायी गौरव गुम्बर के अनुसार-

पहले हम रोज 100 किलो तक मिठाई बनाते थे. गैस की कमी के बाद अब उत्पादन घटकर 25-30 किलो रह गया है. गैस नहीं है तो उत्पादन कैसे बढ़ाएं. शादी और समारोह के ऑर्डर भी कम हो गए हैं. इन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक अब या तो सीमित भोजन पर निर्भर हैं या फिर उन्हें महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं.

-गौरव गुम्बर, मिठाई व्यवसायी, उत्तरकाशी-

हरिद्वार और ऋषिकेश में भी हालत खराब: हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भी यही स्थिति बनी हुई है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पहले जहां सस्ती और अच्छी भरी थाली मिलती थी, अब वहीं सीमित विकल्प और बढ़े हुए दामों का सामना करना पड़ रहा है. चाय विक्रेता राजकुमार बताते हैं लकड़ी के चूल्हे पर चाय तो बन रही है लेकिन अब उसकी कीमत 10 से सीधे 15 करनी पड़ी है. इसके साथ ही हरिद्वार में कई जगह बिकने वाला फेमस समोसा सीधे 15 से 18 रुपए का हो गया है.

पूड़ी-समोसों के दाम में भी आया उछाल (Photo- ETV Bharat)

पर्यटन सीजन में गैस की किल्लत ने धंधा किया मंदा: इस तरह उत्तराखंड में एलपीजी गैस संकट अब केवल ईंधन की कमी नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यटन और आम जनजीवन पर गहरा असर डालने वाला संकट बन चुका है. होटल और रेस्टोरेंट जहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर्यटक और श्रद्धालु महंगे और सीमित भोजन के बीच अपने सफर को पूरा करने को मजबूर हैं. अगर जल्द ही इस संकट का समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले पर्यटन सीजन में इसका और बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: