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चारधाम यात्रा में बढ़ा भीड़ का दबाव, रजिस्ट्रेशन काउंटर दोपहर 2 बजे के बाद बंद, मायूस लौटे श्रद्धालु

चारधाम यात्रा में भीड़ बढ़ने के कारण ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर दोपहर 2 बजे के बाद बंद कर दिए गए हैं, श्रद्धालु नाराज.

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चारधाम रजिस्ट्रेशन काउंटर समय से पहले बंद होने पर श्रद्धालु परेशान (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 26, 2026 at 4:24 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 अपने चरम सीमा पर चल रही है. लेकिन पिछले दो दिनों से श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी इजाफा हुआ है. हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बने अस्थाई रजिस्ट्रेशन सेंटर में दो दिनों से श्रद्धालु परेशान हैं. चारधामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के बाद सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं. 26 मई मंगलवार दोपहर दो बजे रजिस्ट्रेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई. जिसके कारण हजारों श्रद्धालुओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि, रात भर लाइन में लगे रहे, लेकिन बिना बताए रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए. जबकि कई दिनों से यहां 24 घंटे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे. उन्होंने मांग की है कि चारधाम जाने से लिए रजिस्ट्रेशन कराए जाएं और यात्रा में किसी को भी परेशानी न उठानी पड़े.

चारधाम रजिस्ट्रेशन काउंटर समय से पहले बंद होने पर श्रद्धालु परेशान (VIDEO-ETV Bharat)

राजस्थान से आई बुजुर्ग महिला प्रेमा देवी ने बताया कि,

'अजमेर जिले से उनके साथ 27 लोग आए हैं. लेकिन दो दिनों से वो लाइन में लग रही हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. उनके पास इतने रुपए नहीं हैं कि होटल धर्मशाला में ठहर सकें. इसलिए आज वो यहीं रजिस्ट्रेशन सेंटर में रहना चाहते हैं लेकिन कोई अनुमति नहीं दे रहा है. सरकार को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करनी चाहिए.'

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रजिस्ट्रेशन न होने से मायूस लौट रहे श्रद्धालु (PHOTO-ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालु भरातुराम साहू ने बताया कि,

'वो छत्तीसगढ़ से आए हैं और सुबह सात बजे से लाइन में लगे थे. लेकिन दोपहर दो बजे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं. उनके साथ करीब 95 लोग आए हैं, लेकिन अब हरिद्वार में रुकने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इतनी गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन को सबके रजिस्ट्रेशन करने चाहिए.'

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श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर डाला डेरा (PHOTO-ETV Bharat)

झारखंड से आए श्रद्धालु फुलेश्वर ने बताया कि,

'वो दो दिन से हरिद्वार में भटक रहे हैं. रात 2 बजे लाइन में लगे थे लेकिन दोपहर तक भी रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं आया है. चारों धामों की यात्रा पर जाना था लेकिन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ने सब प्लान खराब कर दिया है. यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वापस जाना पड़ेगा. उनके पास रुकने के लिए रुपयों की कमी है. प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए.'

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पुलिस जवान सेंटर पर व्यवस्था बनाते हुए (PHOTO-ETV Bharat)

जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि,

'विगत दो दिनों ने केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज दोपहर दो बजे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं. 27 मई सुबह फिर से साढ़े सात बजे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सभी श्रद्धालु लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ऋषिकुल मैदान में बनाए गए रजिस्ट्रेशन सेंटर में पेयजल, शौचालय, टैंट और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. 25 मई को जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, आज 26 मई को उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है.'

उधर, ऋषिकेश में भी चारधाम रजिस्ट्रेशन काउंटर दोपहर 2 बजे के बाद बंद कर दिया गया. रजिस्ट्रेशन काउंटर के इंचार्ज प्रेमानंद ने बताया कि यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से सोमवार और मंगलवार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक ही चली. इसके बाद काउंटर बंद कर दिए गए.

बता दें कि कई यात्री परेशान है कि उनके पास रहने खाने के अतिरिक्त पैसे नहीं हैं. वो सीमित बजट बनाकर यात्रा पर निकले थे लेकिन हरिद्वार में ही उन्हें दो दिन हो गए हैं. इसी के चलते कई श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन सेंटर में ही रहने को मजबूर नजर आए.

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