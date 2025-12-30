ETV Bharat / bharat

घने कोहरे से रेल व हवाई यातायात अस्त-व्यस्त, दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट

घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने पर दिल्ली से देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं.

घने कोहरे से रेल व हवाई यातायात अस्त-व्यस्त
घने कोहरे से रेल व हवाई यातायात अस्त-व्यस्त
ETV Bharat Delhi Team

December 30, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार सुबह दृश्यता (Visibility) बहुत कम रही. जिसका सीधा असर हवाई और रेल सेवाओं पर पड़ा है. राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और कई उड़ानों को डिले कर दिया गया है.

कम दृश्यता के कारण रेलवे को सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों की रफ्तार कम रखनी पड़ रही है, जिससे देश के कई राज्यों से दिल्ली आने वाली बड़ी संख्या में ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं. खासकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है.


नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली लेट ट्रेनें
12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 2 घंटे 45 मिनट लेट
12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 2 घंटे 31 मिनट लेट
12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 2 घंटे 14 मिनट लेट
12441 बिलासपुर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 2 घंटे 43 मिनट लेट
12485 हजूर साहिब नांदेड़–श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 3 घंटे 14 मिनट लेट
12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस – 2 घंटे 26 मिनट लेट
14086 सिरसा एक्सप्रेस – 3 घंटे 41 मिनट लेट
20801 मगध एक्सप्रेस – 2 घंटे 39 मिनट लेट
20503 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 1 घंटे 10 मिनट लेट
12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 50 मिनट लेट
12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 28 मिनट लेट
22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस – 5 घंटे 10 मिनट लेट
12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस – 4 घंटे लेट
12716 सचखंड एक्सप्रेस – 2 घंटे 34 मिनट लेट
12349 गोड्डा–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस – 3 घंटे 7 मिनट लेट
12581 बनारस–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 6 घंटे 30 मिनट लेट

आनंद विहार टर्मिनल आने वाली लेट ट्रेनें
15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस – 1 घंटे 16 मिनट लेट
13257 जनसाधारण एक्सप्रेस (अनरिजर्व्ड) – 1 घंटे 10 मिनट लेट
12435 जयनगर–आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस – 3 घंटे 17 मिनट लेट
12815 नंदनकानन एक्सप्रेस – 1 घंटे 33 मिनट लेट



हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाली लेट ट्रेनें
22221 मुंबई–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 2 घंटे 27 मिनट लेट
12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 27 मिनट लेट
12269 चेन्नई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 2 घंटे 51 मिनट लेट
12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 50 मिनट लेट
18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस – 2 घंटे 42 मिनट लेट
12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 37 मिनट लेट
12189 महाकौशल एक्सप्रेस – 3 घंटे 53 मिनट लेट
12647 कोंकण्या (कोंगो) सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटे 14 मिनट लेट
12617 मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 2 घंटे 7 मिनट लेट
20171 वंदे भारत एक्सप्रेस – 2 घंटे 31 मिनट लेट

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कोहरे के कारण लोको पायलटों को सिग्नल देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की गति सीमित रखी जा रही है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें.

कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे कई उड़ानें रद्द हुईं और कई देरी से संचालित हुईं. दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से सुबह 8 बजे जारी यात्री परामर्श में कहा गया कि हमारे ग्राउंड स्टाफ सभी टर्मिनलों पर मौजूद हैं और यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं. हालांकि 30 दिसंबर को कोहरा छंटने के बाद उड़ान संचालन सामान्य होने लगा है, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरलाइन या दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से रियल-टाइम अपडेट चेक करने के बाद ही घर से निकलें, क्योंकि कुछ उड़ानों पर आंशिक असर रह सकता है.

