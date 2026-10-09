CJP प्रदर्शन का असर दिल्ली की अदालतों पर भी पड़ा, हाईकोर्ट ने इन कोर्ट को दिया वर्चुअल सुनवाई का आदेश
कहा गया है कि बाकी पांच निचली अदालतों में भी किसी पक्षकार या वकील के उपस्थित न रहने पर प्रतिकूल आदेश जारी न किया जाएं.
Published : October 9, 2026 at 8:02 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के तहत 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर दिल्ली की निचली अदालतों के कामकाज पर भी दिखने लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये आदेश जारी किया गया.
हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली की बाकी पांच निचली अदालतों में भी किसी पक्षकार या उसके वकील के उपस्थित न रहने पर प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर काफी जरूरी हुआ तो ऐसे मामलों में सुनवाई की कोई नजदीकी तिथि नियत करने का आदेश जारी किया जाए. साथ ही आपराधिक मामलों में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही पेश किया जाए.
बता दें कि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन और नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने-जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मसले पर साफ किया कि परिस्थितियों के मुताबिक मेट्रो और रेल के परिचालन को रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इन सेवाओं को बंद करना आम लोगों के लिए असुविधाजनक है.
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शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी. हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
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