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CJP प्रदर्शन का असर दिल्ली की अदालतों पर भी पड़ा, हाईकोर्ट ने इन कोर्ट को दिया वर्चुअल सुनवाई का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का आदेश ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के तहत 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर दिल्ली की निचली अदालतों के कामकाज पर भी दिखने लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये आदेश जारी किया गया.

हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली की बाकी पांच निचली अदालतों में भी किसी पक्षकार या उसके वकील के उपस्थित न रहने पर प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर काफी जरूरी हुआ तो ऐसे मामलों में सुनवाई की कोई नजदीकी तिथि नियत करने का आदेश जारी किया जाए. साथ ही आपराधिक मामलों में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही पेश किया जाए.