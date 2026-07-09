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उत्तराखंड में यहां से होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन, 2 महीने बाद बिना तिब्बत जाए आपको भी मिल सकता है सौभाग्य

पिथौरागढ़: कैलाश पर्वत के दर्शन का अवसर श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है. पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख व्यू प्वाइंट से अनुकूल मौसम में बिना चीन की सीमा में प्रवेश किए, कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं. यह स्थान समुद्र तल से 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है. यहां से कैलाश का हिमाच्छादित शिखर स्पष्ट दिखाई देता है.

भारत से कैलाश दर्शन के लिए दो माह का इंतजार: हाल के वर्षों में सीमा क्षेत्र में सड़क, व्यू प्वाइंट और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के बाद यहां पहुंचना पहले की तुलना में अधिक सुगम हुआ है. मानसून के बाद तथा सितंबर–अक्टूबर के साफ मौसम में दर्शन की संभावना सबसे अधिक रहती है. हालांकि मौसम और बादलों की स्थिति के कारण दृश्यता बदल सकती है. कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में भगवान शिव का धाम माना जाता है. बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं.

आमतौर पर कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाना पड़ता है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

भारत से होने वाले ये दर्शन उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जो सीमा पार जाकर कैलाश-मानसरोवर यात्रा नहीं कर पाते. हिमालय की भव्यता, आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थल को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ देश के महत्वपूर्ण सीमांत आकर्षणों में भी शामिल करते हैं. तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के भारत से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी करीब दो महीने और इंतजार करना होगा.

जारी नहीं हो रहे इनर लाइन परमिट: फिलहाल इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं. बरसात के कारण मार्ग बंद होने के कारण यहां पर परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं. सितंबर के आसपास परमिट शुरू होने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख (ओल्ड लिपुपास) जाकर भारत की सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे. यात्रा सीजन की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं. बाद में खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से सेना ने इस क्षेत्र में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी थी.