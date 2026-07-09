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उत्तराखंड में यहां से होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन, 2 महीने बाद बिना तिब्बत जाए आपको भी मिल सकता है सौभाग्य

भारत से कैलाश दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा, खराब मौसम के साथ इनर लाइन परमिट नहीं हो रहे जारी

Mount Kailash from Pithoragarh
कैलाश पर्वत दर्शन के लिए दो महीने बाद इनर लाइन परमिट जारी होंगे (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 2:37 PM IST

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पिथौरागढ़: कैलाश पर्वत के दर्शन का अवसर श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है. पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख व्यू प्वाइंट से अनुकूल मौसम में बिना चीन की सीमा में प्रवेश किए, कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं. यह स्थान समुद्र तल से 17,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है. यहां से कैलाश का हिमाच्छादित शिखर स्पष्ट दिखाई देता है.

भारत से कैलाश दर्शन के लिए दो माह का इंतजार: हाल के वर्षों में सीमा क्षेत्र में सड़क, व्यू प्वाइंट और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के बाद यहां पहुंचना पहले की तुलना में अधिक सुगम हुआ है. मानसून के बाद तथा सितंबर–अक्टूबर के साफ मौसम में दर्शन की संभावना सबसे अधिक रहती है. हालांकि मौसम और बादलों की स्थिति के कारण दृश्यता बदल सकती है. कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में भगवान शिव का धाम माना जाता है. बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं.

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आमतौर पर कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाना पड़ता है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

भारत से होने वाले ये दर्शन उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जो सीमा पार जाकर कैलाश-मानसरोवर यात्रा नहीं कर पाते. हिमालय की भव्यता, आध्यात्मिक वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इस स्थल को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ देश के महत्वपूर्ण सीमांत आकर्षणों में भी शामिल करते हैं. तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के भारत से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी करीब दो महीने और इंतजार करना होगा.

जारी नहीं हो रहे इनर लाइन परमिट: फिलहाल इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं. बरसात के कारण मार्ग बंद होने के कारण यहां पर परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं. सितंबर के आसपास परमिट शुरू होने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख (ओल्ड लिपुपास) जाकर भारत की सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे. यात्रा सीजन की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं. बाद में खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से सेना ने इस क्षेत्र में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी थी.

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भारत से भी कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

ओल्ड लिपुलेख से होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन: प्रशासन और सेना के बीच वार्ता के बाद सीमित संख्या में पर्यटकों को अनुमति दी गई, लेकिन फिलहाल परमिट बंद होने से सामान्य श्रद्धालु वहां नहीं जा पा रहे हैं. ओल्ड लिपुलेख चीन सीमा पर समुद्र तल से करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, जहां हर दिन मौसम बदलता रहता है. बादल और घना कोहरा छाने पर कैलाश पर्वत दिखाई नहीं देता.

ओल्ड लिपुलेख तक सड़क बन चुकी है, लेकिन अंतिम चोटी तक पहुंचने के लिए करीब 300 मीटर पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. कई बार ऑक्सीजन की कमी और कठिन चढ़ाई के कारण वाहन बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, जिससे यात्रियों को करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन और सेना समन्वय बनाकर सभी पात्र श्रद्धालुओं को ओल्ड लिपुलेख तक जाने की अनुमति दे, जिससे सीमांत क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके. पिछले वर्ष आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले यात्रियों के लिए ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई थी. तब करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया था.

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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओल्ड लिपुलेख व्यू प्वाइंट से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

परमिट शुरू होने के बाद होंगे दर्शन: जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगाईं ने बताया कि-

सेना से समन्वय के बाद श्रद्धालुओं को कैलाश दर्शन के लिए भेजा जा रहा है. फिलहाल इनर लाइन परमिट जारी नहीं हो रहे हैं. परमिट शुरू होने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे.
-आशीष भटगाईं, डीएम, पिथौरागढ़-

ओल्ड लिपुलेख का यह व्यू प्वाइंट इसलिए खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां से श्रद्धालु भारत की सीमा के भीतर रहकर ही तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और जैन, बौद्ध तथा बोन धर्म में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है.

बिना तिब्बत जाए ओल्ड लिपुलेख से होते हैं कैलाश दर्शन: पारंपरिक कैलाश-मानसरोवर यात्रा में श्रद्धालु तिब्बत जाकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं. इसके लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी तथा महंगी यात्रा की जरूरत होती है. ओल्ड लिपुलेख से केवल कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और श्रद्धालु मानसरोवर झील तक नहीं पहुंचते. यह व्यू प्वाइंट धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यहां से श्रद्धालु बिना चीन गए, भारत की सीमा से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. इसके लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती है. आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के साथ कैलाश दर्शन भी संभव हो सकेंगे, जिससे कम समय और कम खर्च में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को शिवधाम के दर्शन का अवसर मिल सकेगा. मान्यता है कि भारतीय सीमा से कैलाश दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है अधिकाशं लोग व्यू प्वाइंट से ही कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं.
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