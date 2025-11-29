ETV Bharat / bharat

दिल्ली में घुट रहा दम, MNC में काम कर रहे लोगों ने WFH के लिए हिमाचल को बनाया ठिकाना

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुट रहा है. ऐसे में इन दिनों कई लोग वर्क फ्रॉम के लिए पहुंचे हैं

MNC में काम कर रहे कर्मचारियों ने WFH के लिए हिमाचल को बनाया ठिकाना
MNC में काम कर रहे लोगों ने WFH के लिए हिमाचल को बनाया ठिकाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 4:13 PM IST

8 Min Read
कुल्लू: दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है. फेफेड़े सांस नहीं ले पा रहे थे और दम घुट रहा था. कंपनी ने भी घर से काम करने की सलाह दी थी. इसके बाद लैपटॉप उठाकर मनाली आ गए. अब यहां आकर बेहतर लग रहा. यहां का पर्यावरण, हवा, पानी सब बेहतर है. अब खुलकर सांस ले पा रहे हैं. ये कहना है दिल्ली के रहने वाले नितिन भंडारी और उनकी पत्नी का. दोनों ही दिल्ली से मनाली पहुंचे हैं और यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. साफ सुथरी हवा और पर्यवारण के साथ घूमने का मजा भी ले रहे हैं. सिर्फ अकेले नितिन ही मनाली से वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, बल्कि केरला, गुड़गांव और अन्य शहरों से आए लोग इन दिनों खराब वायु गुणवत्ता के कारण मनाली में डटे हुए हैं.

दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बीते एक महीने से भी अधिक समय से वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है. वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन तक हो रहे हैं. कई दिनों से AQI खराब बना हुआ है. वायु प्रदूषण के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. लोग घरों से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे हैं. प्रदूषण को देखते हुए कई कंपनियों ने अपने-अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया है. वर्क फ्रॉम होम कर कुछ लोग अब प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

मुश्किल हो गया था काम करना

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले विनोद त्यागी गुड़गांव में एक कंपनी में काम करते हैं. दिवाली के बाद कुछ दिन तो अपने ऑफिस जाते रहे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने उन्हें अपने घर से काम करने के बारे में कहा. विनोद त्यागी ने बताया कि 'दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते काम करना काफी मुश्किल था. इसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन पहले जिला कुल्लू के बंजार घाटी के बठाहड में पहुंचा हूं. यहां होमस्टे में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. इसके साथ ही यहां की ताजी हवा का भी इन दिनों आनंद ले रहे हैं. अभी यहां कुछ दिन और रुकने का प्लान है या फिर जब तक हवा की गुणवत्ता सुधर नहीं जाती.'

होम स्टे से वर्क फ्रॉम होम के लिए कुल्लू पहुंचे लोगों का एक ग्रुप
होम स्टे से वर्क फ्रॉम होम के लिए कुल्लू पहुंचे लोगों का एक ग्रुप (ETV Bharat)

लोग हिमाचल का कर रहे रुख

हवा जहरीली होने के कारण लोग ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं. सुबह ऑफिस आने जाने वाले लोग और स्कूली बच्चों को इससे परेशानी हो रही हैं. इस खतरनाक स्थिति और प्रदूषण से बचने के लिए कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुल्लू-मनाली के अलावा हिमाचल के अन्य शहरों में पहुंचे हुए हैं और होम स्टे में रुककर ऑफिस का काम कर रहे हैं.

किराए पर ले रखा है होम स्टे

कुल्लू जिले की बंजार घाटी में स्थित बाहु में पहुंचे युवक नितिन भंडारी का कहना हैं कि 'मैं अपनी पत्नी के साथ पिछले 15 दिनों से यहां ठहरा हुआ हूं. हम दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और दिल्ली में किराए के कमरे में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में खराब प्रदूषण के चलते घर से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया था. ऐसे में हमने दिसंबर माह तक होमस्टे में कमरा किराए में ले रखा है और यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. होम स्टे में हमें किचन भी उपलब्ध करवाया गया और हम अपनी मर्जी से यहां पर खाना भी बनाते हैं. हिमाचल में मौसम काफी साफ है और यहां की आवो हवा भी काफी पसंद आ रही है. अब दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए अपने दोस्तों को भी यहां पर बुला रहे हैं और कुछ दिनों में उनके अन्य साथी भी होमस्टे में रह कर वर्क फ्रॉम होम करेंगे.'

दिल्ली के अलग अलग शहरों का एक्यूआई
28 नवंबर को दिल्ली के अलग अलग शहरों का एक्यूआई (ETV Bharat)

गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है दिल्ली का प्रदूषण

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एयर क्वालिटी गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई हैं. राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सुबह 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 384 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. दिल्ली के 39 एक्यूआई स्टेशनों में से 19 स्टेशन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए और नोएडा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही, जहां लगभग सभी स्टेशनों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गए हैं. दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई (411), बवाना (414), चांदनी चौक (407), नरेला (407), जेएलएन स्टेडियम (401), बुराड़ी (402), अशोक विहार (417) और आया नगर (402) दर्ज किया गया. इसके अलावा राजधानी के कई अन्य स्टेशनों पर AQI 'बहुत खराब' की ऊपरी सीमा पर दर्ज किया गया, जिनमें ITO (396), अलीपुर (355), IGI एयरपोर्ट (360) और नजफगढ़ (361) शामिल हैं. वही, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार पिछले 14 दिनों से लगातार दिल्ली की हवा खराब बनी हुई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को वायु प्रदूषण सूचकांक 51, जिला कुल्लू में 28, मंडी में 66, कांगड़ा में 67, मनाली में 32 दर्ज किया गया है.

हिमाचल के शहरों का एक्यूआई
28 नवंबर को हिमाचल के शहरों का एक्यूआई (ETV Bharat)

हिमाचल का कल्चर भी लोगों को आ रहा पसंद

केरल के ट्रोजन जोसेफ का कहना है कि 'देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते साथ लगते राज्यों में भी लोगों को इन दिनों प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते अपने परिवार के साथ कुल्लू मनाली घूमने आए हैं. यहां का वातावरण बिल्कुल अलग है और यहां की वायु में भी प्रदूषण नहीं है. कुल्लू मनाली के साथ-साथ लाहौल में भी घूमने का मजा ले रहे हैं. यहां का कल्चर भी बहुत अच्छा है'

ट्रोजन जोसेफ
ट्रोजन जोसेफ (ETV Bharat)

पर्यटन स्थलों का भी ले रहे मजा

देश के विभिन्न राज्यों में करीब एक माह से वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है और निचले राज्यों में सरकार के द्वारा भी वायु प्रदूषण से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. ऐसे में लोग वायु प्रदूषण से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों का रुख कर रहे हैं और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए वर्क फ्रॉम होम करने वालों के साथ साथ सैलानी कुल्लू मनाली भी पहुंच रहे हैं. इस दौरान सैलानी जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं और यहां पर रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं.

कुल्लू में राफ्टिंग का मजा लेते लोग
कुल्लू में राफ्टिंग का मजा लेते लोग (ETV Bharat)

पर्यटन को भी लग रहे पंख

कुल्लू के बंजार में तीर्थन घाटी के पर्यटन कारोबारी परस राम भारती अपना होम स्टे चलाते हैं. उनका कहना है कि 'हमारे होमस्टे में भी आजकल युवा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. सभी युवा दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण अधिक होने के चलते वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे. ऐसे में उन्होंने यहां पर संपर्क किया और वो अगले महीने दिसंबर माह तक उनके होमस्टे में ठहरेंगे. सभी युवा यहां के आसपास इलाकों में भी घूमने का भी मजा ले रहे हैं और होमस्टे से ही अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं. ऐसे में इन युवाओं को यहां की संस्कृति और खान-पान से भी अवगत करवाया जा रहा है. बंजार घाटी में वर्क फ्रॉम होम के लिए आ रहे युवाओं के चलते दिसंबर माह तक छोटे-छोटे होमस्टे में लोगों का कारोबार बढ़ गया है.'

पर्यटन कारोबारी परसराम अपने होम स्टे में ठहरे युवक के साथ
पर्यटन कारोबारी परसराम अपने होम स्टे में ठहरे युवक के साथ (ETV Bharat)

साफ हवा के साथ हिमाचली व्यंजनों का भी मजा ले रहे लोग

वहीं, दिल्ली से मनाली पहुंचे दीपक निषाद का कहना है कि 'यहां की संस्कृति में काफी भिन्नता है और यहां के भोजन में भी अलग तरह का स्वाद देखने को मिलता है. यहां की संस्कृति का भी आनंद ले रहे हैं और यहां के स्थानीय व्यंजन भी उन्हें चखने को मिल रहे हैं. निचले राज्यों में वायु प्रदूषण के चलते आसमान और सूरज भी नजर नहीं आता है, लेकिन यहां आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज की तपिश का भी वह मजा ले रहे हैं.'

कुल्लू में राफ्टिंग का मजा लेते लोग
कुल्लू में राफ्टिंग का मजा लेते लोग (ETV Bharat)

सैलानियों का कहना है कि वर्तमान में देश के निचले राज्यों में वायु प्रदूषण काफी अधिक बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में उन्हें साफ हवा मिल रही है और पहाड़ों के बीच घूमने का भी वह परिवार के साथ आनंद उठा रहे हैं.

संपादक की पसंद

