रविवार को कांगड़ा पहुंचेगा शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर, पत्नी कोलकाता में 6 महीने से ले रहीं ट्रेनिंग

परिजनों के अनुसार, नमांश स्याल की पार्थिव देह दुबई से शनिवार को कोयम्बटूर एयरबेस पहुंचेगी, जबकि रविवार दोपहर 2 बजे नमांश की पार्थिव शरीर और उनके परिवार सदस्यों के कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है. कांगड़ा एयरपोर्ट से पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पटियालकड़ पहुंचाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

धर्मशाला: दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल (घर का नाम- नमन स्याल) की पार्थिव देह रविवार, 23 नवंबर को कांगड़ा पहुंचेगी. इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद को उनके पैतृक गांव पटियालकड़ में अंतिम विदाई दी जाएगी. शुक्रवार (21 नवंबर) को दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने से विंग कमांडर शहीद हो गए थे. इसकी सूचना मिलते ही शहीद के पैतृक गांव में शोक की लहर है.

पिछले 6 महीने से कोलकाता में कर रही ट्रेनिंग

दुबई में शहीद हुए फाइटर जेट के पायलट नमांश स्याल के ताया जोगिंद्रनाथ स्याल ने कहा कि, "शुक्रवार को करीब 3 बजे नमांश स्याल के पिता ने फोन पर सूचना दी थी कि नमन का एक्सीडेंट हुआ है. हमारे किराएदार भी दुबई में जॉब करते हैं, जिसके बाद किराएदार ने अपने संपर्क से दुबई में जानकारी हासिल की, किराएदार ने बताया शुक्रवार को दोपहर 2 बजे की करीब फाइटर जेट क्रैश हुआ है, जिसमें नमांश शहीद हो गएं हैं. इसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल कर बताया कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि फाइटर जेट क्रैश होने से नमांश हमारे बीच नहीं रहा."

उन्होंने बताया कि, नमांश स्याल की तैनाती कोयम्बटूर के पास एयरबेस सैलूर में थी. नमांश की पत्नी की IIM कोलकाता में ट्रेनिंग चल रही है, जिसके चलते वह पिछले 6 महीने से वहीं रह रही हैं.

परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल (ETV Bharat)

हैदराबाद में पहली क्लास में पढ़ती है नमांश स्याल की बेटी

नमांश के ताया ने बताया कि, नमांश की बेटी पहली क्लास में पढ़ती है. उसकी देखभाल के लिए उसके माता-पिता हैदराबाद गए थे. एक माह पहले नमांश के पिता घर आए थे. नमांश ने दुबई जाने से पहले अपने पिता को हैदराबाद वापिस बुला लिया था. नमांश के माता-पिता छह माह घर में रहते थे और छह माह नमन के पास रहते थे. बीच-बीच में घर आया जाया करते थे.

नमांश स्याल के निधन से गांव में शोक (ETV Bharat)

राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई

वहीं, नमांश की एक बहन है, जिसकी शादी हमीरपुर में हुई है. जानकारी के अनुसार नमांश की पार्थिव देह शनिवार रात 8-9 बजे दुबई से सैलूर पहुंचेगी और रविवार को प्लेन से उनकी पार्थिव देह के साथ परिवार सदस्य कांगड़ा आएंगे. रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है. नमांश का संस्कार उनके पैतृक गांव पटियालकड़ में रविवार को ही किया जाएगा.

पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई (ETV Bharat)

पूरे देश में शोक की लहर

एसडीएम नगरोटा बगवां मुनीष कुमार शर्मा ने कहा कि, "नगरोटा बगवां के जांबाज विंग कमांडर नमांश स्याल के शहीद होने की सूचना से पूरे देश में शोक की लहर है. नमांश दुबई में एयर शो के लिए गए थे, एयर शो का शुक्रवार को अंतिम दिन था. शुक्रवार को दोपहर 2:10 बजे परिवार सदस्यों को नमांश के शहीद होने की सूचना मिली थी."

जाते-जाते नमांश बचा गए हजारों लोगों की जान: SDM

एसडीएम ने कहा कि, नमांश स्याल दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक तौर पर उनके घायल होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उनके शहीद होने की सूचना मिली. हजारों की संख्या में लोग एयर शो को देख रहे थे, ऐसे में नमांश जेट का रुख दूसरी तरफ किया, जिससे कि हजारों लोगों की जान को बचाया जा सके. नगरोटा बगवां के बेटे नमांश ने शहीद होने से पहले हजारों लोगों की जान बचाई. नमांश की पत्नी भी विंग कमांडर हैं और अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं.

