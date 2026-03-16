ETV Bharat / bharat

दुबई में ड्रोन का खतरा: एमिरेट्स की फ्लाइट बीच हवा से कोच्चि लौट आई

एर्नाकुलम: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन के मलबे से जुड़ी सुरक्षा संबंधी आशंका के चलते अधिकारियों को आज कुछ समय के लिए उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप केरल से दुबई जा रही एमिरेट्स की एक उड़ान को बीच हवा में ही अपनी यात्रा रोककर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लौटना पड़ा.

325 यात्रियों को लेकर अमीरात की फ्लाइट EK 533 कोच्चि से तय समय पर सुबह 4:30 बजे रवाना हुई थी. हालाँकि संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट मिलने पर पायलट ने तुरंत फैसला लेते हुए विमान का रास्ता बदलकर उसे वापस केरल की ओर मोड़ दिया. यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए और आपातकालीन विमानन नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए फ्लाइट सुबह 8:30 बजे तक कोच्चि में सुरक्षित रूप से उतर गई.

एहतियाती लैंडिंग के बाद यात्रियों से शुरू में विमान में ही रहने का अनुरोध किया गया था. चूंकि दुबई में सुरक्षा लॉकडाउन के जल्द खत्म होने के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे थे, इसलिए एयरलाइन ने आखिरकार यात्रियों को विमान से उतारने का फैसला किया.