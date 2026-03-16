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दुबई में ड्रोन का खतरा: एमिरेट्स की फ्लाइट बीच हवा से कोच्चि लौट आई

दुबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटनाओं के चलते केरल से वहां के लिए उड़ान भरी फ्लाइट को बीच हवा से ही वापस लौटना पड़ा.

Dubai Drone Threat
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 2:31 PM IST

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एर्नाकुलम: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन के मलबे से जुड़ी सुरक्षा संबंधी आशंका के चलते अधिकारियों को आज कुछ समय के लिए उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप केरल से दुबई जा रही एमिरेट्स की एक उड़ान को बीच हवा में ही अपनी यात्रा रोककर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लौटना पड़ा.

325 यात्रियों को लेकर अमीरात की फ्लाइट EK 533 कोच्चि से तय समय पर सुबह 4:30 बजे रवाना हुई थी. हालाँकि संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट मिलने पर पायलट ने तुरंत फैसला लेते हुए विमान का रास्ता बदलकर उसे वापस केरल की ओर मोड़ दिया. यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हुए और आपातकालीन विमानन नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए फ्लाइट सुबह 8:30 बजे तक कोच्चि में सुरक्षित रूप से उतर गई.

एहतियाती लैंडिंग के बाद यात्रियों से शुरू में विमान में ही रहने का अनुरोध किया गया था. चूंकि दुबई में सुरक्षा लॉकडाउन के जल्द खत्म होने के कोई तत्काल संकेत नहीं दिख रहे थे, इसलिए एयरलाइन ने आखिरकार यात्रियों को विमान से उतारने का फैसला किया.

हवाई अड्डा अधिकारियों ने टर्मिनल पर फंसे यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया. दुबई हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी मंजूरी मिलने तक परिचालन की स्थिति बेहद अनिश्चित बनी रहने के कारण, एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने घरों को लौट जाएं और यात्रा के बदले हुए समय के बारे में आधिकारिक सूचना का इंतजार करें.

इस अचानक रद्द होने की घटना से प्रवासी समुदाय में भारी परेशानी फैल गई है. पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता नियमित यात्रा के तरीकों को लगातार बाधित कर रही है, जिससे कई लोगों को वीजा खत्म होने या रोजगार संबंधी वादों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है. विमान में फंसे कई यात्रियों को काम पर तुरंत रिपोर्ट करना था, ऐसे में हवाई यातायात में लगातार हो रही रुकावटों ने सामान्य उड़ान कार्यक्रम बहाल होने में हो रही लंबी देरी को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

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