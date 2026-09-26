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केरल-दुबई स्पाइसजेट की फ्लाइट अनिश्चितकालीन लेट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर विरोध-प्रदर्शन

मलप्पुरम (केरल) : दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में अनिश्चित समय की देरी होने पर यात्रियों ने करिपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विरोध-प्रदर्शन किया. यह फ्लाइट शुक्रवार शाम 6 बजे निकलने वाली थी, लेकिन यात्रियों को बिना कोई पहले से चेतावनी दिए इसे रोक दिया गया.

एयरपोर्ट पर 50 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. वे अधिकारियों के देरी का कारण बताने से मना करने से नाराज हैं. समय पर पहुंचने के बावजूद, यात्री अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि स्पाइसजेट के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है जिसमें यह साफ किया गया हो कि यह दिक्कत टेक्निकल खराबी की वजह से है या किसी और वजह से. हालांकि एयरलाइंस को आमतौर पर ऐसी स्थितियों में खाना, पानी और रहने की जगह देना जरूरी होता है, लेकिन यात्रियों का आरोप है कि स्पाइसजेट बेसिक सुविधाएं भी देने में नाकाम रही है.

यात्रियों ने बताया कि उन्हें वेटिंग लाउंज में बंद कर दिया गया और पीने का पानी भी नहीं मिला, जबकि अधिकारियों को अभी भी बदले हुए डिपार्चर टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है. एक फंसे हुए यात्री ने कहा, "यहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है."

बिना किसी वजह के इंतजार करने से कई लोगों को बहुत परेशानी हुई है, जिन्हें अपनी नौकरी के लिए समय पर दुबई पहुंचना होता है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है. यात्रियों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्पाइसजेट के खिलाफ पहले भी ऐसी ही शिकायतें आने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई.