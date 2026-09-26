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केरल-दुबई स्पाइसजेट की फ्लाइट अनिश्चितकालीन लेट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर विरोध-प्रदर्शन

केरल के करिपुर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट के विलंब की जानकारी नहीं देने पर यात्री विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

SpiceJet flight
स्पाइसजेट फ्लाइट (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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मलप्पुरम (केरल) : दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में अनिश्चित समय की देरी होने पर यात्रियों ने करिपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विरोध-प्रदर्शन किया. यह फ्लाइट शुक्रवार शाम 6 बजे निकलने वाली थी, लेकिन यात्रियों को बिना कोई पहले से चेतावनी दिए इसे रोक दिया गया.

एयरपोर्ट पर 50 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं. वे अधिकारियों के देरी का कारण बताने से मना करने से नाराज हैं. समय पर पहुंचने के बावजूद, यात्री अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि स्पाइसजेट के अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है जिसमें यह साफ किया गया हो कि यह दिक्कत टेक्निकल खराबी की वजह से है या किसी और वजह से. हालांकि एयरलाइंस को आमतौर पर ऐसी स्थितियों में खाना, पानी और रहने की जगह देना जरूरी होता है, लेकिन यात्रियों का आरोप है कि स्पाइसजेट बेसिक सुविधाएं भी देने में नाकाम रही है.

यात्रियों ने बताया कि उन्हें वेटिंग लाउंज में बंद कर दिया गया और पीने का पानी भी नहीं मिला, जबकि अधिकारियों को अभी भी बदले हुए डिपार्चर टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है. एक फंसे हुए यात्री ने कहा, "यहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है."

बिना किसी वजह के इंतजार करने से कई लोगों को बहुत परेशानी हुई है, जिन्हें अपनी नौकरी के लिए समय पर दुबई पहुंचना होता है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है. यात्रियों ने एयरलाइन की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्पाइसजेट के खिलाफ पहले भी ऐसी ही शिकायतें आने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई.

एयरपोर्ट पर एयरलाइन के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि वह टिकट वाले यात्रियों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है. एविएशन नियमों के मुताबिक, एयरलाइन को यात्रियों को जानकारी देनी चाहिए और उड़ान में रुकावट के दौरान जरूरी सुविधाएं देनी चाहिए. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार, ज्यादा देर होने पर कैरियर्स को मुफ्त खाना और रहने की जगह देना जरूरी है.

हालांकि, स्पाइसजेट ने करिपुर में इन नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है. कंपनी के प्रतिनिधियों ने आस-पास रहने वाले यात्रियों को घर लौटने और अपडेटेड शेड्यूल का इंतजार करने के लिए भी नहीं कहा, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई.

खाड़ी देशों में जाने वाले बाहर से आए लोग अक्सर ऐसी बेपरवाही का मुख्य शिकार बन जाते हैं. इस बात को लेकर यात्रियों में काफी गुस्सा है कि एयरलाइंस टिकट का किराया तो बहुत अधिक लेती हैं, लेकिन कस्टमर सर्विस के मामले में बहुत लापरवाही दिखाती है.

फंसे हुए यात्रियों ने इस संकट को हल करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से तुरंत दखल देने की मांग की है. एयरपोर्ट अधिकारियों से साफ जवाब पाने की कई नाकाम कोशिशों के बाद, यात्रियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर आने वाले कुछ घंटों में फ्लाइट उड़ान नहीं भरती है तो वे अपना विरोध और तेज कर देंगे.

ये भी पढ़ें- भारत की घरेलू एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या घटी

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