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पालक में 97 गुना निकेल, सरसों में क्रोमियम... दिल्ली में हरी सब्जियां खाने वाले हो जाएं सावधान, DU के अध्ययन में बड़ा खुलासा

प्रो. दीनबंधु साहू के मुताबिक, यमुना में शहर और आसपास के इलाकों से सीवेज और अन्य अपशिष्ट पहुंचते हैं. कुछ पानी का उपचार किया जाता है, लेकिन पर्याप्त रूप से उपचारित न हुआ प्रदूषित पानी भी नदी में पहुंच सकता है. इस पानी में मौजूद भारी धातुएं मिट्टी में जमा होने के बाद खेती के जरिए फसलों तक पहुंच सकती हैं. पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेती हैं. इसी प्रक्रिया में मिट्टी में मौजूद कुछ धातुएं भी पौधे के अंदर पहुंच सकती हैं. हालांकि, अलग-अलग फसलों में इन्हें सोखने की क्षमता अलग होती है. यही वजह है कि सभी सब्जियों में भारी धातुओं की मात्रा समान नहीं मिली.

अध्ययन के अनुसार, प्याज में निकेल की मात्रा निर्धारित सीमा से करीब 65 गुना और पालक में करीब 97 गुना अधिक पाई गई. क्रोमियम की मात्रा भी कई सब्जियों में अधिक दर्ज की गई. सफेद मूली में क्रोमियम करीब 11 गुना, पालक में 12 गुना और सरसों में करीब 22 गुना अधिक पाया गया. शोध में लाल मूली में मोलिब्डेनम की मात्रा 340.06 mg/kg तक दर्ज की गई. इसी सब्जी में क्रोमियम 36.58 mg/kg तक पाया गया. मेथी में जिंक की मात्रा 177.72 mg/kg, धनिया में निकेल 19.91 mg/kg और कैडमियम 1.59 mg/kg तक मिला. वहीं सरसों में सीसे की मात्रा 5.86 mg/kg तक दर्ज की गई.

यह अध्ययन Elsevier Publications की पत्रिका Energy Nexus में प्रकाशित हुआ है. शोध में यमुना किनारे खेती वाले कुछ क्षेत्रों की मिट्टी और वहां उगाई जाने वाली सब्जियों के नमूनों की जांच की गई. शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रदूषित पानी से सिंचाई किए जाने पर उसमें मौजूद भारी धातुएं मिट्टी में जमा हो सकती हैं और पौधों की जड़ों के जरिए फसलों तक पहुंच सकती हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना किनारे उगाई जा रही सब्जियों की सुरक्षा को लेकर एक अध्ययन में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो. दीनबंधु साहू के नेतृत्व में हुए अध्ययन में यमुना किनारे की मिट्टी और वहां उगाई जाने वाली सब्जियों में निकेल, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम, मोलिब्डेनम और जिंक जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी पाई गई है. कुछ सब्जियों में इन तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक दर्ज की गई.

शोध के दौरान यमुना के आसपास के कुछ खेती वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया. इसमें कालिंदी के आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे. शोधकर्ताओं ने आसपास के गांवों में उगाई जा रही सब्जियों और मिट्टी के नमूने लिए. तुलना के लिए दूसरे स्थानों से भी सब्जियों के नमूने जुटाए गए. इसका उद्देश्य यह समझना था कि मिट्टी में मौजूद भारी धातुओं का कितना हिस्सा फसलों तक पहुंच रहा है और अलग-अलग सब्जियां इन्हें किस स्तर तक अवशोषित कर रही हैं.

स्वास्थ्य जोखिम का भी किया गया आकलन

अध्ययन में इन सब्जियों के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिम का भी आकलन किया गया. इसके लिए Hazard Index (HI) का इस्तेमाल किया गया, जो गैर-कैंसरकारी स्वास्थ्य जोखिमों के संयुक्त प्रभाव का आकलन करने की एक पद्धति है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, जांची गई कई सब्जियों में यह जोखिम स्वीकार्य सीमा से ऊपर पाया गया और मोलिब्डेनम को इसमें प्रमुख योगदान देने वाले तत्वों में शामिल किया गया. अध्ययन में कैंसरकारी जोखिम का भी आकलन किया गया. इसमें निकेल और क्रोमियम को प्रमुख योगदान देने वाले तत्वों के रूप में बताया गया है. शोध के अनुसार Total Carcinogenic Risk (TCR) लाल मूली में 0.17, धनिया में 0.16 और पालक तथा सफेद मूली में 0.14-0.14 दर्ज किया गया.

हालांकि, इन आंकड़ों को किसी व्यक्ति में बीमारी होने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता. वास्तविक जोखिम किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सब्जियों की कितनी मात्रा और कितने लंबे समय तक सेवन किया जाता है, इस पर भी निर्भर करता है.

सिर्फ सब्जियां धोने से समस्या खत्म नहीं होगी

प्रो. साहू के अनुसार, सब्जियों को धोने से उनकी सतह पर मौजूद मिट्टी और गंदगी हटाई जा सकती है, लेकिन पौधे के अंदर पहले से जमा भारी धातुओं को केवल धोकर हटाना संभव नहीं है. इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए यह देखना भी जरूरी है कि सब्जियों की खेती में किस तरह के पानी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समस्या केवल यमुना तक सीमित नहीं है. जहां भी बिना पर्याप्त उपचार वाला प्रदूषित पानी खेती में इस्तेमाल किया जाता है, वहां मिट्टी और फसलों में प्रदूषकों के पहुंचने का खतरा बना रहता है.

प्रदूषण के स्रोत पर रोक लगाने की जरूरत

प्रो. दीनबंधु साहू के मुताबिक, इसका स्थायी समाधान यमुना में पहुंचने वाले प्रदूषण को स्रोत पर रोकना है. घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को पर्याप्त उपचार के बाद ही नदी में छोड़ा जाना चाहिए. इससे पानी में मौजूद भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों का स्तर कम करने में मदद मिल सकती है. शोधकर्ताओं ने प्रदूषण प्रभावित इलाकों में मिट्टी, सिंचाई के पानी और तैयार फसलों की नियमित जांच की जरूरत बताई है. साथ ही ऐसे क्षेत्रों में ऐसी फसलों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है, जिनमें भारी धातुओं के जमा होने की प्रवृत्ति कम हो. प्रो. साहू ने कहा कि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी और फसलों की निरंतर सरकारी निगरानी के साथ नदी में प्रदूषण पहुंचाने वाले स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है.

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