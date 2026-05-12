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सेंट स्टीफंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, प्रो. सुसान एलियास संभालेंगी जिम्मेदारी

प्रो. सुसान एलियास एक जून 2026 से कालेज की नई प्राचार्य का पदभार संभालेंगी.

प्रो. सुसान एलियास
प्रो. सुसान एलियास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 10:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की है कि प्रो. सुसान एलियास 1 जून 2026 से कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालेंगी. खास बात यह है कि वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल होंगी. कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई.

दरअसल, कॉलेज में नियुक्तियों से जुड़ी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते यहां प्रिंसिपल का पद लंबे समय से खाली पड़ा था. कॉलेज के चेयरमैन डॉ. पॉल स्वरूप ने इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि प्रो. सुसान एलियास कॉलेज की “फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल” के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगी. यह फैसला कॉलेज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव माना जा रहा है.

तीन दशक का अनुभव, रिसर्च और नेतृत्व में मजबूत पकड़

प्रो. एलियास लंबे समय से उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं. उनके पास करीब तीन दशक का अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव है. उन्होंने देश के कई प्रमुख तकनीकी और रिसर्च संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. शिक्षा, रिसर्च और संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र में उनके काम को व्यापक पहचान मिली है.

रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ी अहम पदों पर रहीं

प्रो. सुसान एलियास ने हाल के वर्षों में कई बड़े विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाएं संभालीं. वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में प्रो-वाइस चांसलर (रिसर्च) के पद पर कार्य कर चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने रिसर्च गतिविधियों, नवाचार और अकादमिक विकास से जुड़े कई कार्यों का नेतृत्व किया. इसके पहले वह हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर (रिसर्च) की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, जहां उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स और शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लंबा योगदान

प्रो. सुसान एलियास का बड़ा कार्यकाल वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) से भी जुड़ा रहा है. यहां उन्होंने अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. वह स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रोफेसर और डीन रहीं. इसके अलावा, सेंटर फॉर एडवांस्ड डेटा साइंस में प्रोफेसर और डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका भी निभाईं हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया. तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में उनके अनुभव को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

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