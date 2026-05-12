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सेंट स्टीफंस कॉलेज को मिली पहली महिला प्रिंसिपल, प्रो. सुसान एलियास संभालेंगी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की है कि प्रो. सुसान एलियास 1 जून 2026 से कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालेंगी. खास बात यह है कि वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल होंगी. कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई.

दरअसल, कॉलेज में नियुक्तियों से जुड़ी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते यहां प्रिंसिपल का पद लंबे समय से खाली पड़ा था. कॉलेज के चेयरमैन डॉ. पॉल स्वरूप ने इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि प्रो. सुसान एलियास कॉलेज की “फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल” के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगी. यह फैसला कॉलेज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव माना जा रहा है.

तीन दशक का अनुभव, रिसर्च और नेतृत्व में मजबूत पकड़

प्रो. एलियास लंबे समय से उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं. उनके पास करीब तीन दशक का अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव है. उन्होंने देश के कई प्रमुख तकनीकी और रिसर्च संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. शिक्षा, रिसर्च और संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र में उनके काम को व्यापक पहचान मिली है.

रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ी अहम पदों पर रहीं