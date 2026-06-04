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दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या, फ्लैट में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 10:25 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है. प्रोफेसर का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ है. इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाकर आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं.

डीसीपी राहुल कुमार के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब 2:35 बजे न्यू अशोक नगर थाने में एक महिला ने पीसीआर कॉल कर सूचना दी कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसका शव वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और फ्लैट में अकेली रहती थीं.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को आगे बताया कि गुरुवार सुबह से फ्लैट बाहर से बंद था और बार-बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल रहा था. किसी अनहोनी की आशंका होने पर वह फ्लैट पर पहुंचीं और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुईं. अंदर उनकी बहन मृत अवस्था में पड़ी मिलीं.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया. मौके की गहन जांच की गई तथा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बाद महत्वपूर्ण साक्ष्य और फोरेंसिक नमूने एकत्र किए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत न्यू अशोक नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. डीसीपी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल, हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

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