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दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या, फ्लैट में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है. प्रोफेसर का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ है. इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाकर आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं.

डीसीपी राहुल कुमार के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब 2:35 बजे न्यू अशोक नगर थाने में एक महिला ने पीसीआर कॉल कर सूचना दी कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसका शव वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और फ्लैट में अकेली रहती थीं.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को आगे बताया कि गुरुवार सुबह से फ्लैट बाहर से बंद था और बार-बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल रहा था. किसी अनहोनी की आशंका होने पर वह फ्लैट पर पहुंचीं और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुईं. अंदर उनकी बहन मृत अवस्था में पड़ी मिलीं.