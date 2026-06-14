DU PG Admission 2025: 13 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया तेज, 15 जून से सीट आवंटन
दिल्ली विश्वविद्यालय 80 पीजी प्रोग्रामों की 13 हजार से अधिक सीटों के लिए 15 जून से पहले चरण का सीट आवंटन जारी करेगा.
Published : June 14, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2025-27 के स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. विश्वविद्यालय 80 पीजी प्रोग्रामों की 13 हजार से अधिक सीटों के लिए 15 जून से पहले चरण का सीट आवंटन जारी करेगा. सीट आवंटन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-PG) के माध्यम से छात्रों के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा. विश्वविद्यालय ने छात्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सीट स्वीकार करने और फीस जमा करने की सलाह दी है.
15 जून से सीट आवंटन
पहले चरण का सीट आवंटन 15 जून को जारी किया जाएगा. जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 15 जून से 17 जून शाम 4:59 बजे तक सीट स्वीकार करनी होगी. यदि कोई छात्र तय समय के अंदर सीट स्वीकार नहीं करता है तो वह प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा.सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित कॉलेज और विभाग 15 से 18 जून तक छात्रों के दस्तावेजों और आवेदन का सत्यापन करेंगे. सत्यापन पूरा होने के बाद छात्रों को प्रवेश शुल्क जमा करने का अवसर मिलेगा. फीस भुगतान की अंतिम तिथि 19 जून शाम 4:59 बजे निर्धारित की गई है.
22 जून को दूसरे चरण का सीट आवंटन
पहले चरण के बाद विश्वविद्यालय 22 जून शाम 5 बजे दूसरे चरण का सीट आवंटन जारी करेगा. दूसरे राउंड में सीट पाने वाले छात्र 22 से 24 जून तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. इसके बाद आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी. दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के लिए भी राहत दी है जो किसी कारणवश प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके. दो चरणों के सीट आवंटन के बाद विश्वविद्यालय मिड एंट्री का विकल्प खोलेगा. निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऐसे छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. मिड एंट्री से संबंधित कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा.पीजी दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 मई से शुरू हुई थी और 9 जून को खत्म हुई. विश्वविद्यालय को इस दौरान 60 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं. बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए इस वर्ष विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहने की संभावना है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वह अपने डैशबोर्ड पर नियमित रूप से नजर रखें और सीट आवंटन, सत्यापन तथा फीस भुगतान से जुड़ी सभी समय-सीमाओं का पालन करें. किसी भी चरण में देरी होने पर प्रवेश का अवसर छूट सकता है.
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