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पीएम की डिग्री के खुलासे की मांग करने वाली याचिका पर DU को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय मिला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने वाली याचिका देरी से दाखिल करने के मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को समय दे दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के वक्त भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया था. तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस पर दो हफ्ते में आपत्ति दाखिल कर दी जाएगी. आपत्ति दाखिल करने के बाद ही कोर्ट कोई भी फैसला करे. इसके पहले 10 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री का खुलासा करने वाली याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सुनवाई के दौरान मेहता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि याचिका दाखिल करने में देरी और याचिका के गुणों पर जवाब दाखिल करेंगे.

बता दें कि 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं तय समय सीमा के बाद दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो देर से याचिकाएं दाखिल करने पर अपनी आपत्ति दाखिल करें. याचिका दायर करने वालों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और वकील मोहम्मद इरशाद शामिल हैं. इन याचिकाकर्ताओं ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है.

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने 25 सितंबर 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दायर याचिका मंजूर करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया था. सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को नहीं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक वैसे छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो आज देश का प्रधानमंत्री है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. यूनिवर्सिटी हर साल का रजिस्टर मेंटेंन करती है. मेहता ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को डिग्री नहीं दिखाया जा सकता है.