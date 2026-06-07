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DU असिस्टेंट प्रोफेसर हत्याकांड: दिल्ली पुलिस ने मामला सुलझाया, बंगाल से पति-पत्नी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य कारण था.

DU असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या का मामला सुलझा
DU असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या का मामला सुलझा (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 5:38 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य कारण था.

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 से आरोपी परिवार वर्धमान स्थित उस पैतृक संपत्ति में रह रहा था, जो पारिवारिक समझौते के तहत देबोस्मिता पॉल के हिस्से में आई थी. प्रोफेसर लगातार आरोपियों से मकान खाली करने के लिए कह रही थीं. हाल ही में दिए गए अंतिम नोटिस के बाद विवाद और बढ़ गया. पुलिस का दावा है कि इसी के बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची और 3 जून को पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे.

हत्या के बाद आरोपी टैक्सी और ऑटो की मदद से आनंद विहार पहुंचे, वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से वर्धमान फरार हो गए. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में आरोपी चेहरे छिपाकर इमारत में आते-जाते और कपड़े बदलते दिखाई दिए. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी वारदात से पहले डल्लूपुरा स्थित एक गेस्ट हाउस में रुके थे. वहां उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि तकनीकी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. 6 जून को पुलिस टीम हवाई मार्ग से वर्धमान पहुंची और सीसीटीवी ट्रेल के आधार पर आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया. 7 जून को पति रामप्रसाद दास, उसकी पत्नी बनश्री दास और उनके नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया गया.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतका का सैमसंग मोबाइल फोन, हत्या में इस्तेमाल किया गया उस्तरा, बैग, वारदात के दौरान पहने गए कपड़े और ट्रेन यात्रा से जुड़े दस्तावेज बरामद किए. मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया गया है. आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है.

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि बीते गुरुवार, 4 जून को करीब 2:35 बजे न्यू अशोक नगर थाने में मृतका की बहन ने पीसीआर कॉल कर हत्या की सूचना दी थी. फ्लैट के अंदर देवोस्मिता पॉल का शव पड़ा मिला था. उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे. मृतका की बहन ने पुलिस को बताया था कि देवोस्मिता पॉल शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और फ्लैट में अकेली रहती थीं. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी. तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस बंगाल तक पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लिया. पुलिस अब आरोपियों को दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी, ताकि हत्या की साजिश के सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके.

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