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DU असिस्टेंट प्रोफेसर हत्याकांड: दिल्ली पुलिस ने मामला सुलझाया, बंगाल से पति-पत्नी गिरफ्तार

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य कारण था.

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 से आरोपी परिवार वर्धमान स्थित उस पैतृक संपत्ति में रह रहा था, जो पारिवारिक समझौते के तहत देबोस्मिता पॉल के हिस्से में आई थी. प्रोफेसर लगातार आरोपियों से मकान खाली करने के लिए कह रही थीं. हाल ही में दिए गए अंतिम नोटिस के बाद विवाद और बढ़ गया. पुलिस का दावा है कि इसी के बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची और 3 जून को पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे.

हत्या के बाद आरोपी टैक्सी और ऑटो की मदद से आनंद विहार पहुंचे, वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से वर्धमान फरार हो गए. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में आरोपी चेहरे छिपाकर इमारत में आते-जाते और कपड़े बदलते दिखाई दिए. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी वारदात से पहले डल्लूपुरा स्थित एक गेस्ट हाउस में रुके थे. वहां उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि तकनीकी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. 6 जून को पुलिस टीम हवाई मार्ग से वर्धमान पहुंची और सीसीटीवी ट्रेल के आधार पर आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया. 7 जून को पति रामप्रसाद दास, उसकी पत्नी बनश्री दास और उनके नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया गया.