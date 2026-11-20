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दिल्ली को मिलीं 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, जानें दिल्ली-हापुड़ बस सेवा का टाइम टेबल

सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने व प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आईएसबीटी कश्मीरी गेट से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी शुभारंभ किया. नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में अब कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 7,088 हो गई है. इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्ली ने देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की है.

नई 100 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें नौ मीटर व 50 बसें 12 मीटर लंबाई की हैं. सभी बसें लो-फ्लोर व वातानुकूलित हैं. इनमें यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन व रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. दिल्ली सरकार का कहना है कि इन बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक व पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा.