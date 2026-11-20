दिल्ली को मिलीं 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, जानें दिल्ली-हापुड़ बस सेवा का टाइम टेबल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ISBT कश्मीरी गेट से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : November 20, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने व प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आईएसबीटी कश्मीरी गेट से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का भी शुभारंभ किया. नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में अब कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 7,088 हो गई है. इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्ली ने देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की है.
नई 100 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें नौ मीटर व 50 बसें 12 मीटर लंबाई की हैं. सभी बसें लो-फ्लोर व वातानुकूलित हैं. इनमें यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन व रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. दिल्ली सरकार का कहना है कि इन बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक व पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा.
#WATCH दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ISBT कश्मीरी गेट पर 100 नई EV बसों का उद्घाटन किया; इसमें दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय बस सेवा भी शामिल है। pic.twitter.com/m4VwoJrvSu— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बसें दिल्ली की हवा को खराब करने के बजाय उसे साफ करने की लड़ाई में भागीदार बनें, यही सरकार का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास आज पूरे देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा है. दिल्ली सरकार का संकल्प जल्द ही डीटीसी की पूरी बस सेवा को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का है. प्रदूषण के खिलाफ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है. उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपील की कि जहां संभव हो, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. दिल्ली की हवा में बदलाव तभी आएगा, जब सरकार के प्रयासों के साथ जनता की भागीदारी भी जुड़ेगी.
2028-29 तक 14 हजार बसें करने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से बस बेड़े का विस्तार किया जा रहा है. इस विस्तार में इलेक्ट्रिक बसों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बसों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.
आनंद विहार से हापुड़ के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा
दिल्ली के अंदर बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को भी विस्तार दिया जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने दिल्ली-हापुड़ इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की. इस रूट पर डीटीसी की 12 बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी. बसें आनंद विहार आईएसबीटी से उत्तर प्रदेश के हापुड़ बस स्टेशन के बीच चलेंगी. इस सेवा से दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को सार्वजनिक परिवहन का नया विकल्प मिलेगा.
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20 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बस
प्रस्तावित समय-सारिणी के मुताबिक आनंद विहार आईएसबीटी से सुबह 5:15 बजे से 8:55 बजे तक और फिर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक बसें चलेंगी. दोनों समयावधियों में बसों के बीच 20 मिनट का अंतराल रहेगा. वहीं, हापुड़ से वापसी के लिए सुबह 8:05 बजे से 11:45 बजे तक और फिर दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:25 बजे तक बसें उपलब्ध रहेंगी. वापसी के दौरान भी बसों का संचालन 20 मिनट के अंतराल पर होगा.
#WATCH दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,"इस सीजन में जब हर जगह प्रदूषण एक मुख्य चर्चा का विषय है, दिल्ली सरकार पौने दो साल में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आज हमने अपने परिवहन नेटवर्क में जो 100… https://t.co/SetTH29z8N pic.twitter.com/Mrq93Y4lf6— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2026
इन प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी बस
आनंद विहार आईएसबीटी से चलकर यह बस सेवा यूपी बॉर्डर, डाबर, मोहन नगर, न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद, पुराना गाजियाबाद बस स्टैंड, हापुड़ चुंगी, आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद (डासना), मसूरी, छिजारसी, कुलीच नगर, पिलखुवा और निजामपुर होते हुए हापुड़ बस स्टेशन पहुंचेगी.
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे. सरकार के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने और दिल्ली-हापुड़ सेवा शुरू करने का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.
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