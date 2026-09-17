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EXPLAINER: दिल्ली में बस हड़ताल से हाहाकार: पहिये थमे, सड़कों पर कोहराम; मेट्रो बनी ढ़ाल

बसों की रफ्तार थमने से लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, वहीं बस चालकों की हड़ताल अभी जारी है. पढ़ें धनंजय वर्मा की रिपोर्ट..

दिल्ली में बस चालकों की हड़ताल
दिल्ली में बस चालकों की हड़ताल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 7:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का आधार कही जाने वाली बसों का चक्का जाम होने के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अंतर्गत चलने वाली निजी ऑपरेटरों की ओर संचालित बसों के चालकों की हड़ताल गुरुवार, 17 सितंबर को भी जारी रही. बुराड़ी डिपो से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरी दिल्ली के परिवहन ताने-बाने को ध्वस्त कर चुका है. इससे लाखों दैनिक यात्रियों अपने गंतव्य तक पहुंचने के साधन का काफी इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ ऑटो-कैब वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं. इस संकट की घंड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त ट्रेनें उतारकर राजधानी के परिवहन तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाया है. परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डीटीसी मुख्यालय पर बैठक भी हुई, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकला है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, बस परिवहन ठप रहेगा.

बुराड़ी डिपो से शुरू हुआ विरोध: दिल्ली में इस भीषण बस परिवहन संकट की शुरुआत बीती 15 सितंबर को हुई थी. शुरुआती चरण में बुराड़ी डिपो पर बस चालकों एवं कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पुलिस से केवल एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. हालांकि चालकों में लंबे समय से पनप रहा असंतोष इतना गहरा था कि देखते ही देखते यह एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन तीसरे दिन तक एक विशाल व अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में परिवर्तित हो गया.

अपनी मांगों पर अड़े बस चालक (ETV BHARAT)
  • 15 सितंबर (पहला दिन): हड़ताल का असर शुरुआती दौर में बेहद सीमित था. सिर्फ बुराड़ी व आसपास के कुछ डिपो तक ही विरोध देखा गया. हालांकि अंदर ही अंदर अन्य डिपो के चालक भी एकजुट होने लगे थे.
  • 16 सितंबर (दूसरा दिन-उग्रता व हिंसक घटनाएं): दूसरे दिन हड़ताल ने बेहद आक्रामक रूप ले लिया. अगर कोई भी चालक या संविदा कर्मी बस लेकर डिपो से निकलने की कोशिश करता, तो हड़ताली चालकों के जत्थे उसे जबरन रोक देते. सड़कों पर चालकों के साथ मारपीट, अभद्रता और बदसलूकी की भी कई घटनाएं दर्ज की गईं. एक घटना में सड़क पर बस चला रहे चालक के चेहरे पर काली स्याही भी पोत दी गई. कई स्थानों पर बसों के शीशे तोड़े गए और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं. इसके बाद किसी भी चालक ने डर के चलते बस निकालने की हिम्मत नहीं की.
  • 17 सितंबर (तीसरा दिन - पूर्ण चक्का जाम): तीसरे दिन को हड़ताल का प्रभाव पूरी तरह दर्ज किया गया. बुराड़ी, गाजीपुर, दिलशाद गार्डन, केशोपुर, हरि नगर, रोहिणी समेत दिल्ली के लगभग सभी 40 से अधिक बस डिपो पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा या प्रदर्शनकारी जमे रहे. दिल्ली की सडकों पर एक भी बस नहीं उतरी.

ग्राउंड जीरो पर हड़ताली चालकों की आपबीती

ईटीवी भारत की टीम ने गाजीपुर डिपो व अन्य स्थानों पर हड़ताल कर रहे बस चालकों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया.

यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए करना पड़ रहा घंटों इंतजार
यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए करना पड़ रहा घंटों इंतजार (ETV BHARAT)

नफीस आलम (चालक, गाजीपुर डिपो): गाजीपुर डिपो में निजी ऑपरेटर की बस चलाने वाले नफीस आलम ने बताया कि वह पिछले 2 साल से डीटीसी के अधीन कार्यरत हैं. उनकी मांग समान कार्य व समान वेतन की है. वर्तमान में उनकी सैलरी 22,400 है, जिसमें पीएफ आदि कट कर इन-हैंड 20,000 रुपये आते हैं. नफीस ने कहा कि हमारी सैलरी कम से कम 45,000 रुपये होनी चाहिए. 10 सितंबर को सैलरी आई थी और आज 17 सितंबर है, मेरी जेब में सिर्फ 200 से 300 रुपये बचे हैं. अभी आधा महीना बाकी है, हम परिवार कैसे पालें? बच्चों के स्कूल आने-जाने का किराया तक जमा नहीं कर पाया हूं.

नरेंद्र कुमार (चालक, गाजीपुर डिपो): नरेंद्र कुमार ने हेल्थ इंश्योरेंस व पेनल्टी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हेल्थ इंश्योरेंस का न होना है. सड़क पर गाड़ी चलाते समय हादसा हो जाए या परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो सारा पैसा इलाज में खर्च हो जाता है. इसके अतिरिक्त सड़क पर कोई और भी हमारी बस में टक्कर मार दे तो नुकसान का हर्जाना हमसे वसूला जाता है और हमारी सैलरी से पैसा काट लिया जाता है. पिछली बार मेरे वेतन से 2,200 रुपये काट लिए गए थे.

यात्रियों ने बयां की स्थिति (ETV BHARAT)

लक्ष्मण प्रसाद (चालक): लक्ष्मण प्रसाद ने मिनिमम वेज और कर्ज के दुचक्र पर कहा कि हमारे हाथ में 20,000 रुपये आते हैं, जिसका एक दिन का हिसाब जोड़ें तो 862 बैठता है. इतने पैसों में परिवार चलाना नामुमकिन है. हमें घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और हालात ऐसे हैं कि हम कर्ज भी नहीं चुका पाते. हमारी मांग है कि सरकारी चालकों की तर्ज पर हमें समान काम-समान वेतन दिया जाए.

के हरि सिंह (चालक): हड़ताल पर अड़े चालक के. हरि सिंह ने कहा कि हम पिछले तीन दिन से हड़ताल पर हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम दिल्ली में बस नहीं चलने देंगे. सरकार व डीटीसी प्रबंधन हमारी मांगों पर कोई अमल नहीं कर रहा है. हम परिवार पालने और कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुके हैं.

दिल्ली परिवहन का गणित: दिल्ली जैसे महानगर में बसों की बंदी से कितना बड़ा नागरिक और आर्थिक संकट पैदा हुआ है, इसे ईटीवी भारत की तरफ से जुटाए गए इन प्रामाणिक आंकड़ों से समझा जा सकता है. दिल्ली की लगभग 41 लाख आबादी अपनी दैनिक आजीविका, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व कार्यालयों तक पहुंचने के लिए इन्हीं 6,631 बसों पर पूरी तरह निर्भर रहती है. प्रतिदिन 5 करोड़ का प्रत्यक्ष राजस्व देने वाली यह व्यवस्था अचानक रुक जाने से पूरी दिल्ली ठप हो गई है. निचले मध्यम वर्ग, दिहाड़ी मजदूरों, महिलाओं और छात्रों के पास कोई किफायती विकल्प नहीं बचा है.

मेट्रो पर पड़ा असर: बसों का संचालन पूरी तरह ठप होने का सीधा व प्रचंड असर दिल्ली के वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन तंत्र यानी दिल्ली मेट्रो पर पड़ा है. बस यात्रियों के भारी तादाद में मेट्रो स्टेशनों की ओर रुख करने से बुधवार और गुरुवार को मेट्रो नेटवर्क पर अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी. स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं.

DMRC की ओर से उठाए गए आपातकालीन कदम: बस चालकों की हड़ताल के चलते बुधवार को यात्रियों की मदद के लिए डीएमआरसी ने अतिरिक्त मेट्रो का संचालन शुरू किया. डीएमआरसी के मुताबिक, यह अतिरिक्त संचालन किसी स्थायी टाइम-टेबल के तहत नहीं, बल्कि रियल-टाइम स्टेशन मॉनिटरिंग और क्राउड कंट्रोल असेसमेंट के आधार पर किया जा रहा है. मेट्रो प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलें व स्टेशनों पर सम्भावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें.

  • 20 अतिरिक्त ट्रेन फेरे: डीएमआरसी की ओर से बुधवार को यात्रियों की अचानक बढ़ी भीड़ का प्रबंधन के लिए पूरे नेटवर्क पर सामान्य समय-सारिणी से अलग 20 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाए गए.
  • 8 अतिरिक्त ट्रेनों की तैनाती: नेटवर्क के सबसे व्यस्त कॉरिडोर्स पर तुरंत 8 अतिरिक्त ट्रेनों को परिचालन में उतारा गया, जिससे यात्रियों को समय से उनके गंतव्य पर पहुंचाया जा सके.
  • 17 सितंबर को भी जारी विशेष व्यवस्था: DMRC ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल बुधवार तक सीमित नहीं रहेगी. 17 सितंबर को भी सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे के दौरान पीक ऑवर्स में 8 अतिरिक्त ट्रेनें लगातार स्टैंडबाय पर रहेंगी और जरूरत के हिसाब से तुरंत चलाई जाएंगी.

यूनियन का रुख व गंभीर आरोप- 'निजी ऑपरेटरों व DTC की मिलीभगत'

इस हड़ताल का नेतृत्व अब डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हाथों में आ चुका है. ईटीवी भारत से बातचीत में यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने हड़ताल के पीछे की अंदरूनी कहानी व गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ियों का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, 'यह बस हड़ताल कोई अचानक हुई घटना नहीं है. जब से दिल्ली में 'डिम्स' (DIMTS - Delhi Integrated Multi-Modal Transit System) की शुरुआत हुई, तभी से निजी बसों का एकाधिकार व शोषण का दौर शुरू हुआ. आज दिल्ली में डीटीसी की अपनी खुद की बसें नाममात्र की रह गई हैं. अधिकांश बसें निजी ऑपरेटरों की हैं, जिन्हें सरकार प्रति किलोमीटर के हिसाब से भारी-भरकम भुगतान करती है.

कम पैसे में नहीं चला सकते बस

अनुबंध के तहत अगर निजी बस ऑपरेटर डिपो से बस बाहर नहीं निकालते हैं, तो उनपर भारी पेनल्टी लगती है. इसलिए वे बसों को डिपो से निकालकर सड़कों पर खड़ा कर दे रहे हैं, जिससे पेनल्टी न देनी पड़े. इसमें डीटीसी और निजी ऑपरेटर पूरी तरह मिले हुए हैं. आज 862 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी दी जा रही है. इतने कम पैसे में चालक बस नहीं चला सकते, जबकि बस की सारी जिम्मेदारी चालक पर होती है. अब चालक और परिचालक एकजुट हो गए हैं और दिल्ली में चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक हर दिन 2000 रुपये की दिहाड़ी नहीं दी जाती."

लाचार यात्रियों की आपबीती:

बस चालकों हड़ताल का असल लाखों आम यात्रियों पर देखा जा रहा है. बस डिपो व स्टैंड्स पर घंटों इंतजार करने के बाद लोग महंगे किराए पर अपने गंतव्य पर जाना पड़ रहा है. इस बारे में ईटीवी भारत ने यात्रियों से भी बातचीत की-

देना पड़ा अधिक किराया: आनंद विहार बस स्टैंड पर खड़े गोपीकांत मिश्रा ने बताया, बसों की हड़ताल के चलते स्थिति बेहद खराब है. लोगों को मजबूरी में ई-रिक्शा और ऑटो में 10 गुना ज्यादा तक किराया देना पड़ रहा है. मुझे लक्ष्मी नगर जाना है जो यहां से 4-5 किलोमीटर है, लेकिन ऑटो वाले 150 रुपये मांग रहे हैं.

ऑफिस पहुंचने में हुई देर: हसनपुर डिपो पर इंतजार कर रहीं प्रतिमा ने बताया, मुझे 15 तारीख को हड़ताल की जानकारी थी, लेकिन आज भी बसें बंद रहेंगी इसका अंदाजा नहीं था. काफी देर इंतजार के बाद बस नहीं आई तो ऑटो लेना पड़ा. आज ऑफिस पहुंचने में काफी देर हो गई.

मौके का फायदा उठा रहे ऑटो चालक: शाहदरा जाने के लिए निकले रविंद्र बिष्ट ने बताया, मुझे हड़ताल का पता था, लेकिन उम्मीद थी कि कोई बस मिल जाएगी. बस न मिलने पर ऑटो पकड़ा, लेकिन ऑटो वाले मौके का फायदा उठा रहे हैं. जहां 20 रुपये लगते थे, वहां 40 से 50 रुपये तक वसूले जा रहे हैं.

इंतजार के बाद भी नहीं आई बस: हसनपुर डिपो पहुंचे समीर ने कहा, मुझे सीलमपुर जाना था, लेकिन मुझे हड़ताल की जानकारी ही नहीं थी. काफी देर इंतजार के बाद भी बस नहीं आई. मेरी जेब में कुल 300 रुपये बचे हैं और आज काम के सिलसिले में दिल्ली में कई जगह जाना है. अब समझ नहीं आ रहा कि सफर कैसे पूरा करूं.

संकट खत्म करने के लिए DTC मुख्यालय में मैराथन बैठक, फिर भी हड़ताल जारी

दिल्ली में गहराते बस संकट को सुलझाने, व्यवस्था को पटरी पर लाने व बसों का परिचालन फिर से शुरू कराने के लिए गुरुवार को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के आईपी डिपो स्थित मुख्यालय पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई. इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन मंत्री पंकज सिंह, डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली के सभी बस डिपो के मैनेजरों, निजी बस ऑपरेटरों और चालकों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कई घंटों तक गहन बातचीत हुई. हालांकि, घंटों चली इस मैराथन बैठक का अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आ सका है. कर्मचारी और यूनियन अपनी मुख्य मांगों पर पूरी तरह डटे हुए हैं. यूनियनों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें आधिकारिक रूप से नहीं मानी जातीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और दिल्ली की सड़कों पर बसों को उतरने नहीं दिया जाएगा.

जल्द निकाला जाएगा रास्ता

इस संबंध में जब ETV भारत ने डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं पर सरकार के उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल खत्म कराने व आम जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास जारी है.

निष्कर्ष और आगे की राह

दिल्ली परिवहन निगम की बस हड़ताल ने यह साबित कर दिया है कि मेट्रो के आधुनिक विस्तार के बावजूद दिल्ली की लाइफलाइन आज भी बस सेवा ही है. 41 लाख से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ा यह मुद्दा अब एक गंभीर प्रशासनिक मोड़ ले चुका है. जब तक सरकार, डीटीसी प्रबंधन और निजी बस ऑपरेटर मिलकर यूनियनों के साथ वार्ता की मेज पर बैठकर 2,000 रुपये की दिहाड़ी, स्वास्थ्य बीमा और पेनल्टी में छूट का ठोस समाधान नहीं निकालते, तब तक राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का यह संकट गहराता रहेगा. फिलहाल, दिल्ली मेट्रो के अतिरिक्त फेरों ने राहत जरूर दी है, लेकिन बस चालकों की हड़ताल का समाप्त होना ही एकमात्र स्थायी समाधान है.

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