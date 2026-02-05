ETV Bharat / bharat

DSP कल्पना वर्मा सस्पेंड, गृह विभाग का बड़ा एक्शन, बिजनेसमैन ने लगाए थे गंभीर आरोप

दरअसल, पूरा मामला एक स्थानीय व्यापारी की शिकायत से सामने आया, जिसमें DSP कल्पना वर्मा पर आर्थिक लेनदेन में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था. शिकायत के आधार पर जब प्राथमिक जांच कराई गई, तो आरोपों की पुष्टि होती नजर आई, जिसके बाद शासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस की साख पर सवाल खड़े करने वाले एक मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है. व्यापारी द्वारा लगाए गए वित्तीय लेनदेन, पद के दुरुपयोग और अवैध संपत्ति अर्जन के गंभीर आरोपों के बाद राजपुर की उप पुलिस अधीक्षक (DSP) कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई, कि जांच के दौरान दिए गए कथनों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में गंभीर विरोधाभास पाए गए हैं. साथ ही कर्तव्य निर्वहन के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने और पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी जांच में उजागर हुए.





सिविल सेवा आचरण नियमों का खुला उल्लंघन

छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अनुसार DSP कल्पना वर्मा का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के स्पष्ट रूप से विपरीत पाया गया है. इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है.





निलंबन के दौरान नवा रायपुर रहेगा ठिकाना

निलंबन अवधि के दौरान DSP कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर (अटल नगर) निर्धारित किया गया है. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.





गृह विभाग का सख्त संदेश, आगे और बढ़ सकती है कार्रवाई

यह निलंबन आदेश 5 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी किया गया है. माना जा रहा है कि मामले में विस्तृत विभागीय जांच के बाद और भी कड़ी कार्रवाई संभव है. यह फैसला शासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है.



