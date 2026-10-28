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दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए DSIIDC ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जानें नियम और शर्तें

दिल्ली सचिवालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के उपक्रम दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने राजधानी में शराब की खरीदारी को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अब घर बैठे ही अपनी मनपसंद शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और निर्धारित स्टोर से 48 घंटे के भीतर शराब खरीद सकेंगे.

हालांकि, इस नई व्यवस्था में कुछ नियम लागू किए गए हैं. DSIIDC ने साफ किया है कि इस ऐप के ज़रिए शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. यह ऐप केवल शराब को प्री-ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान करता है. ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद खरीदारों को 48 घंटे के भीतर संबंधित सरकारी शराब स्टोर पर जाकर अपनी बोतलें खुद उठानी होंगी. यदि तय सीमा के भीतर पिक-अप नहीं किया जाता, तो बुकिंग रद्द की जा सकती है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए खरीदार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी आवश्यक है. नियम के अनुसार, 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से शराब की बुकिंग नहीं कर सकेंगे.