दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए DSIIDC ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जानें नियम और शर्तें
दिल्ली सरकार के निगम DSIIDC ने शराब की खरीदारी को डिजिटल और आसान बनाने के लिए 'Delhi Liquor Booking' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
Published : October 28, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. दिल्ली सरकार के उपक्रम दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने राजधानी में शराब की खरीदारी को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अब घर बैठे ही अपनी मनपसंद शराब की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और निर्धारित स्टोर से 48 घंटे के भीतर शराब खरीद सकेंगे.
हालांकि, इस नई व्यवस्था में कुछ नियम लागू किए गए हैं. DSIIDC ने साफ किया है कि इस ऐप के ज़रिए शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. यह ऐप केवल शराब को प्री-ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान करता है. ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद खरीदारों को 48 घंटे के भीतर संबंधित सरकारी शराब स्टोर पर जाकर अपनी बोतलें खुद उठानी होंगी. यदि तय सीमा के भीतर पिक-अप नहीं किया जाता, तो बुकिंग रद्द की जा सकती है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए खरीदार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी आवश्यक है. नियम के अनुसार, 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से शराब की बुकिंग नहीं कर सकेंगे.
DSIIDC का उद्देश्य शराब की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना, भीड़ को नियंत्रित करना और ग्राहकों के समय की बचत करना है. विभाग का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को अपनी पसंद का ब्रांड आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.
वहीं, इस पर दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा है, "दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की विशेष सेवा- डोर टू डोर शराब उपलब्ध, घर बैठे शराब मंगाने के लिए ‘लिकर ऐप’ लॉन्च हो रहा है. कांग्रेस सरकार की शराब नीति में एक-एक वार्ड में 10-15 शराब की दुकानें थी. यहाँ तक कि कुछ डीडीए मार्केट और मॉल में तो 25-25 दुकानें भी थीं. हमारी सरकार ने इसको बदलकर एक वार्ड में अधिकतम 3 दुकानों की सीमा बनाई तो बीजेपी ने अफ़वाह फैलाई कि गली-गली में शराब की दुकान खोली गई. बाद में कोर्ट में बीजेपी के सारे झूठ बेनकाब हुए. और अब, ये लोग गली-गली भी नहीं, डोर टू डोर शराब परोसने की नीति लेकर आए है. बच्चों को स्कूल चाहिए, वो नहीं है, अस्पतालों में दवाई चाहिए, वो नहीं मिलेगी, लेकिन घर-घर दारू मिल जाएगी."
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