ETV Bharat / bharat

गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शन मामला: DSGMC ने केजरीवाल व अन्य के खिलाफ पुलिस आयुक्त को दी शिकायत

नई दिल्ली: राजधानी के मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब के परिसर में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और हंगामे के आरोपों को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है. कमेटी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप विधायकों, कार्यकर्ताओं और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. साथ ही पुलिस से इस पूरी घटना की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है.

DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और समर्थक एक सुनियोजित रणनीति के तहत गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के पवित्र परिसर में दाखिल हुए. आरोप है कि इन लोगों ने परिसर के भीतर राजनीतिक नारेबाजी की और भारी हंगामा किया, जिससे वहां का धार्मिक माहौल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. कमेटी का कहना है कि गुरुघर की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने तथा स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन और सेवादारों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा. इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों ने देश-विदेश की सिख संगत की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है.

वीडियो फुटेज और सुनियोजित साजिश की आशंका

कमेटी ने अपनी शिकायत के साथ कुछ वीडियो साक्ष्य भी संलग्न किए हैं, जिनमें कथित तौर पर कुछ लोगों को गुरुद्वारे के अंदर विरोध प्रदर्शन और खलल पैदा करते हुए साफ देखा जा सकता है. कमेटी ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि इन वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाए और यह पता लगाया जाए कि उन्हें गुरुद्वारा परिसर में घुसने के लिए किसने निर्देश और उकसावा दिया था. शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद आप विधायकों और नेताओं की तरफ से चुनिंदा और भ्रामक वीडियो तथा सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित किए गए. और तो और, अरविंद केजरीवाल ने भी इन तथ्यों को सार्वजनिक रूप से हवा दी और एकतरफा नैरेटिव को बढ़ावा दिया, जबकि सच्चाई वीडियो साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दर्ज है.