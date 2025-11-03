ETV Bharat / bharat

चलती ट्रेन से युवती को धक्का देकर गिराया, मौत से लड़ रही पीड़िता, नशेड़ी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, युवती और उसका दोस्त रविवार शाम अलुवा से ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार हुए थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुरेश कुमार, जो कथित तौर पर नशे में था, वर्कला स्टेशन पर उसी डिब्बे में चढ़ा और अभद्र व्यवहार करने लगा. जब महिला और उसके दोस्त ने उससे बहस की, तो बहस शुरू हो गई.

आरोपी की पहचान तिरुवनंतपुरम के वेल्लाराडा निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. यह घटना कल (2 नवंबर) रात करीब 8:30 बजे नई दिल्ली-तिरुवनंतपुरम केरल एक्सप्रेस में वर्कला स्टेशन के पास अयांथी सेक्शन के पास हुई.

गौर करें तो 2011 के सौम्या मामले की याद दिलाते हुए एक चौंकाने वाली घटना में, रविवार रात एक नशे में धुत यात्री ने केरल में एक युवती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है.

तिरुवनंतपुरम: नई दिल्ली-तिरुवनंतपुरम केरल एक्सप्रेस में नशे में धुत एक पैसेंजर को चलती ट्रेन से धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल दिया. यह हादसा केरल के वर्कला स्टेशन के पास अयांथी सेक्शन के पास हुआ.

महिला जब शौचालय से बाहर निकल रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. घबराए यात्रियों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. बाद में पुलिस की एक तलाशी टीम को पीड़िता वर्कला स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली. उसे पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां वह गंभीर अंदरूनी चोटों के साथ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

उसकी सहेली, जिसने इस हमले को देखा था, ने पुलिस को बताया कि सुरेश कुमार ने उसे ट्रेन से बाहर खींचने की भी कोशिश की थी. उसने कहा, "उसने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, फिर उसने मुझे भी नीचे खींचने की कोशिश की. मैं रेलिंग पकड़कर भागने में कामयाब रही."

रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) ने सुरेश कुमार को हिरासत में लिया और कोचुवेली रेलवे पुलिस को सौंप दिया. बाद में उसे मेडिकल जाँच के लिए फोर्ट अस्पताल ले जाया गया. पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि आरोपी कोट्टायम से केरल एक्सप्रेस में चढ़ा था और घटना के समय वह बहुत नशे में था.

इस मामले ने 2011 के सौम्या हत्याकांड की भयावह यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें केरल की एक युवती सौम्या पर गोविंदाचामी ने हमला किया. उसके साथ बलात्कार किया और उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.