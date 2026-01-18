ETV Bharat / bharat

ओडिशा: रेलवे ट्रैक पर बैठ गया नशे में धुत व्यक्ति, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी अमृत भारत एक्सप्रेस

भुवनेश्वर : नशे में धुत एक व्यक्ति की वजह से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिए जाने का मामला सामने आया है. किसी तरह व्यक्ति को रेलवे ट्रैक से हटाए जाने के बाद ट्रेन रवाना हो सकी.

नशे में ट्रैक पर बैठ गया व्यक्ति

बताया जाता है कि रंगापानी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस को रविवार को उस समय रोक दिया गया, जब यह ट्रेन स्थानीय स्टेशन में प्रवेश कर रही थी. उसी दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति पटरी पर बैठ गया.

हॉर्न बजाने पर भी नहीं हटा

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मीसागर इलाके के निवासी पी. अप्पन्ना राव (38) रेलवे ट्रैक पर बैठे थे. वहीं लोको पायलट द्वारा बार-बार हॉर्न बजाए जाने के बाद भी नशे में धुत होने की वजह से वह ट्रैक से नहीं हटे.