ETV Bharat / bharat

ओडिशा: रेलवे ट्रैक पर बैठ गया नशे में धुत व्यक्ति, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी अमृत भारत एक्सप्रेस

भुवनेश्वर में एक शख्स नशे में धुत होकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गया. इस वजह से काफी देर तक अमृत भारत ट्रेन रुकी रही.

Amrit Bharat Express
अमृत भारत एक्सप्रेस (सांकेतिक फोटो (IANS))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 6:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर : नशे में धुत एक व्यक्ति की वजह से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिए जाने का मामला सामने आया है. किसी तरह व्यक्ति को रेलवे ट्रैक से हटाए जाने के बाद ट्रेन रवाना हो सकी.

नशे में ट्रैक पर बैठ गया व्यक्ति
बताया जाता है कि रंगापानी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस को रविवार को उस समय रोक दिया गया, जब यह ट्रेन स्थानीय स्टेशन में प्रवेश कर रही थी. उसी दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति पटरी पर बैठ गया.

हॉर्न बजाने पर भी नहीं हटा
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मीसागर इलाके के निवासी पी. अप्पन्ना राव (38) रेलवे ट्रैक पर बैठे थे. वहीं लोको पायलट द्वारा बार-बार हॉर्न बजाए जाने के बाद भी नशे में धुत होने की वजह से वह ट्रैक से नहीं हटे.

लोको पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक
ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीआर) ने एक बयान में कहा कि लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन को पूरी तरह से रोक दिया. हालांकि आरपीएफ के जवान और ट्रेन के साथ चल रहे कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचे तथा उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उसे आरपीएफ पोस्ट, भुवनेश्वर ले जाया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि वह शराब के नशे में पाया गया और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, काजीरंगा कॉरिडोर की नींव रखी

TAGGED:

नशे में रेलवे ट्रैक पर बैठा शख्स
BHUBANESWAR ODISHA
INDIAN RAILWAY
अमृत भारत ट्रेन
AMRIT BHARAT TRAIN HALTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.