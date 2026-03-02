हैदराबाद : युवक ने कार के बोनट पर कांस्टेबल को एक किलोमीटर तक घसीटा, गिरफ्तार
मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा युवक नशे में पाया गया था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
Published : March 2, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद के गाचीबोवली में नशे में धुत मर्सिडीज बेंज कार चला रहे युवक के द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर घसीट ले जाने का मामला सामने आया है. घटना से लोगों में काफी आक्रोश है.
बताया जाता है कि शनिवार सुबह गाचीबोवली में ट्रिपलआईटी जंक्शन पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज बेंज के नशे में धुत कार ड्राइवर ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी. इतना ही नहीं इसके बाद भागने की कोशिश में कार ड्राइवर ने एक ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर ही घसीट लिया.
करीब एक किलोमीटर तक कांस्टेबल को बोनट पर घसीटने के बाद दूसरे वाहन चालकों ने किसी तरह कार को रुकवाया.
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाने के साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई. इस सिलसिले में गाचीबोवली पुलिस ने दो अलग-अलग केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान नरसिंगी के 24 साल के स्टूडेंट गुररामपति तरुण के तौर पर हुई है. कोर्ट के आदेश के बाद उसे कंडी जेल भेज दिया गया.
पुलिस ने घटना का क्रम पता लगाने के लिए मौके और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिया है. जांच में पता चला कि आरोपी नरसिंगी से कुकटपल्ली की ओर बहुत तेज स्पीड में एक सफेद मर्सिडीज-बेंज चला रहा था और नानकरामगुडा के पास, उसने पीछे से एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी.
इस गाड़ी के ड्राइवर राहुल ने दोपहर करीब 12.30 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि टक्कर लगने से वह अपनी कार से कंट्रोल खो बैठा और रोड डिवाइडर से टकरा गया, जबकि मर्सिडीज-बेंज का ड्राइवर बिना रुके मौके से भाग गया. गाचीबोवली में ट्रिपलआईटी जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल नरसिम्हुलु ने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की.
शुरू में ड्राइवर ने गाड़ी धीमी कर दी, ऐसा लगा कि वह रुक जाएगा. लेकिन, अचानक उसने गाड़ी तेज कर दी और कॉन्स्टेबल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी, और उसे लगभग एक किलोमीटर तक बोनट पर घसीटता हुआ ले गया. आखिरकार दूसरे गाड़ी चलाने वालों के बीच में आने और उसका रास्ता रोकने के बाद गाड़ी को रुकना पड़ा.
मर्सिडीज-बेंज के ड्राइवर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब का लेवल तय लिमिट से कहीं अधिक पाया गया. शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, पुलिस ने आरोपी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का केस दर्ज किया.
ये भी पढ़ें- शराब पीने का विरोध करने पर यूट्यूबर की चाकू मारकर हत्या, 3 अपराधी गिरफ्तार