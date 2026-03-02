ETV Bharat / bharat

हैदराबाद : युवक ने कार के बोनट पर कांस्टेबल को एक किलोमीटर तक घसीटा, गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद के गाचीबोवली में नशे में धुत मर्सिडीज बेंज कार चला रहे युवक के द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर घसीट ले जाने का मामला सामने आया है. घटना से लोगों में काफी आक्रोश है.

बताया जाता है कि शनिवार सुबह गाचीबोवली में ट्रिपलआईटी जंक्शन पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज बेंज के नशे में धुत कार ड्राइवर ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी. इतना ही नहीं इसके बाद भागने की कोशिश में कार ड्राइवर ने एक ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी के बोनट पर ही घसीट लिया.

करीब एक किलोमीटर तक कांस्टेबल को बोनट पर घसीटने के बाद दूसरे वाहन चालकों ने किसी तरह कार को रुकवाया.

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाने के साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई. इस सिलसिले में गाचीबोवली पुलिस ने दो अलग-अलग केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान नरसिंगी के 24 साल के स्टूडेंट गुररामपति तरुण के तौर पर हुई है. कोर्ट के आदेश के बाद उसे कंडी जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने घटना का क्रम पता लगाने के लिए मौके और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिया है. जांच में पता चला कि आरोपी नरसिंगी से कुकटपल्ली की ओर बहुत तेज स्पीड में एक सफेद मर्सिडीज-बेंज चला रहा था और नानकरामगुडा के पास, उसने पीछे से एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी.