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ना'पाक' हरकत : ड्रोन से भेजी 3.75 करोड़ की हेरोइन, किसान ने नाकाम की तस्करों की साजिश...

ड्रोन से भेजी 3.75 करोड़ की हेरोइन ( ETV Bharat Sriganganagar )

रायसिंहनगर/अनूपगढ़: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से नशे की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं. सीमावर्ती समेजा क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन की खेप बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. गांव 22 पीटीडी के एक किसान की जागरूकता और तत्परता के चलते करीब 750 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3.75 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई गई थी और तस्कर इसे अपने नेटवर्क तक पहुंचाने की फिराक में थे. समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव 22 पीटीडी निवासी किसान रामचंद्र बिश्नोई बुधवार सुबह 9 बजे अपने खेत में बुवाई कार्य कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े पीले रंग के एक संदिग्ध पैकेट पर पड़ी. सीमा क्षेत्र में लगातार सामने आ रही ड्रोन गतिविधियों और नशा तस्करी की घटनाओं को देखते हुए किसान ने समझदारी दिखाते हुए पैकेट को हाथ लगाने के बजाय तत्काल इसकी सूचना बीएसएफ की 23वीं बटालियन को दी. सूचना मिलते ही बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. यह स्थान बॉर्डर पोस्ट फरीदसर से करीब 300 मीटर भारतीय सीमा के भीतर स्थित बताया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. कुछ ही देर में समेजा कोठी थानाधिकारी कृष्ण कुमार और बीएसएफ सीओ गुरुराज भी मौके पर पहुंचे. पढ़ें : बॉर्डर पर बड़ा एक्शन: पशुओं के बाड़े को खोदकर निकाली 400 ग्राम हेरोइन, जेल में बंद मामा रच रहा था अंतरराष्ट्रीय तस्करी की साजिश