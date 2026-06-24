ना'पाक' हरकत : ड्रोन से भेजी 3.75 करोड़ की हेरोइन, किसान ने नाकाम की तस्करों की साजिश...
राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी का प्रयास नाकाम. संदिग्ध पैकेट में 750 ग्राम हेरोइन मिली...
Published : June 24, 2026 at 9:07 PM IST
रायसिंहनगर/अनूपगढ़: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से नशे की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं. सीमावर्ती समेजा क्षेत्र में बुधवार को एक बार फिर ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन की खेप बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. गांव 22 पीटीडी के एक किसान की जागरूकता और तत्परता के चलते करीब 750 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3.75 करोड़ रुपए आंकी जा रही है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में गिराई गई थी और तस्कर इसे अपने नेटवर्क तक पहुंचाने की फिराक में थे. समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव 22 पीटीडी निवासी किसान रामचंद्र बिश्नोई बुधवार सुबह 9 बजे अपने खेत में बुवाई कार्य कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े पीले रंग के एक संदिग्ध पैकेट पर पड़ी. सीमा क्षेत्र में लगातार सामने आ रही ड्रोन गतिविधियों और नशा तस्करी की घटनाओं को देखते हुए किसान ने समझदारी दिखाते हुए पैकेट को हाथ लगाने के बजाय तत्काल इसकी सूचना बीएसएफ की 23वीं बटालियन को दी.
सूचना मिलते ही बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. यह स्थान बॉर्डर पोस्ट फरीदसर से करीब 300 मीटर भारतीय सीमा के भीतर स्थित बताया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. कुछ ही देर में समेजा कोठी थानाधिकारी कृष्ण कुमार और बीएसएफ सीओ गुरुराज भी मौके पर पहुंचे.
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थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि इसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से खेत और आसपास के इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. संदिग्ध पैकेट की जांच करने पर उसमें से 750 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हेरोइन का यह पैकेट कुछ दिन पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराया गया था. अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस खेप को लेने कौन आने वाला था और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय था. मोबाइल नेटवर्क, स्थानीय संपर्कों और सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है.
पिछले कुछ महीनों के दौरान समेजा कोठी और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजने के कई मामले सामने आ चुके हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान में बैठे तस्कर और पंजाब-राजस्थान से जुड़े नशा तस्करी गिरोह सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं.
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ड्रोन के जरिए भेजी गई खेप को स्थानीय स्तर पर उठाकर आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी ऐसे ही लोगों को सौंपी जाती है. हालांकि, इस बार एक जागरूक किसान की सतर्कता ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र के नागरिक यदि इसी तरह सजग रहकर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देते रहें तो ड्रोन आधारित तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है. फिलहाल, पुलिस, बीएसएफ और अन्य एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं.