बिहार के गया एयरपोर्ट पर 25 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 2 महिला सहित 5 गिरफ्तार
गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. पढ़ें खबर
Published : January 27, 2026 at 1:24 PM IST
गया : बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है. कस्टम विभाग की टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है. कस्टम विभाग की कार्रवाई में पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इसमें दो महिलाएं शामिल हैं. इनके पास से 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीडस मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है. खास बात यह है कि गिरफ्तार पांच तस्करों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. खिलौने के पैकेट में शातिराना तरीके से छुपाकर इसकी तस्करी हो रही थी.
थाई एयर एशिया की फ्लाइट से आए थे : जानकारी के अनुसार, थाई एयर एशिया की फ्लाइट संख्या एफडी 122 डॉन मुवांग थाईलैंड से सोमवार को दोपहर 12:30 बजे गया इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचा था. आगमन के बाद कस्टम विभाग की टीम ने इनपुट के आधार पर विशेष कार्रवाई की. यात्रियों के बैग को एक्सरे मशीन से स्कैन किया गया, तो संदिग्धता सामने आई. इसके बाद चिह्नित बैग को खोलकर जांच की गई.
करोड़ों का ड्रग्स बरामद : इस जांच के दौरान 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीडस मादक पदार्थ बरामद किया गया. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम विभाग की टीम ने मौके से 5 तस्करों को हिरासत में लिया, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं.
गिरफ्तार तस्करों में तीन पुरुष हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं. इनके नाम गौरव विधुरी, गुलशन मीणा और अश्विनी कुमार द्विवेदी है. वहीं, दो महिलाओं की गिरफ्तारी हुई, जो पंजाब की रहने वाली हैं. इनकी पहचान दिलप्रीत कौर और मनप्रीत कौर के रूप में हुई है.
खिलौने के डब्बे में छुपाकर ले जाया जा रहा था : जानकारी के अनुसार मादक पदार्थ को खिलौने के डब्बे में छुपाकर ले जाया जा रहा था. किंतु कस्टम की कार्रवाई के क्रम में इसका खुलासा हुआ. पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की तस्करी हो रही है, जिसका खुलासा एक बड़ी उपलब्धि है. फिलहाल अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.
''थाई एयर एशिया विमान के आगमन के बाद 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है. इनके बैग से 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक्स वीडस की बरामदगी की गई है. कस्टम की टीम पूछताछ कर रही है. अग्रतर कार्रवाई जारी है.''- अवधेश कुमार, निदेशक, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट