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पर्यावरण के लिए 'खतरनाक' है ड्रग्स: 1200°C की आग और 8-स्टेज फिल्टर; जानिए जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट करने की वैज्ञानिक तकनीक

जानिए पर्यावरण के लिए कितना 'खतरनाक' है ड्रग्स ? ( ETV Bharat )

बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जीएम अंकित गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) सख्त नियमों के तहत ड्रग्स को पूरी तरह पर्यावरण-सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो एडवांस तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करती हैं.

जब भी ड्रग्स या फार्मास्युटिकल रसायन बिना वैज्ञानिक उपचार के पर्यावरण में छोड़े जाते हैं तो वे तीन स्तरों पर तबाही मचाते हैं.

देश की राजधानी दिल्ली के जीटी करनाल रोड स्थितबायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (Biotic Waste Solutions Pvt Ltd) जैसी आधुनिक पर्यावरण संस्थाएं इस खतरे को टालने के लिए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रही है. आइए विस्तार से समझते हैं कि ड्रग्स पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसे नष्ट करने की सुरक्षित तकनीक क्या है.

नई दिल्ली: नशीले पदार्थों (ड्रग्स) को सिर्फ एक सामाजिक व कानूनी अपराध के रूप में देखा जाता है. लेकिन इसका एक दूसरा सबसे भयावह पहलू ये भी है कि यह हमारे पर्यावरण के लिए एक 'अदृश्य टाइम बम' की तरह है. यदि जब्त की गई भारी मात्रा में हेरोइन, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स या एक्सपायर्ड दवाओं को सामान्य कचरे की तरह फेंक दिया जाए या खुले में आग लगा दी जाए, तो यह हमारे पूरे इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) को तबाह कर सकती है.

बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जीएम अंकित गुप्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया में नशीले पदार्थों को किसी खुले मैदान में नहीं, बल्कि पूरी तरह बंद और नियंत्रित रोटरी इंसिनरेटर के अलग-अलग चैंबरों में डाला जाता है. यहां तापमान को 800 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के प्रचंड स्तर पर बनाए रखा जाता है. इतने अत्यधिक तापमान पर ड्रग्स के भीतर मौजूद जटिल रासायनिक बॉन्ड पूरी तरह टूट जाते हैं. वह रसायन अपने मूल घातक रूप में नहीं रह पाता व पूरी तरह से सुरक्षित 'राख' में बदल जाता है, जिससे उसका दोबारा किसी भी रूप में इस्तेमाल नामुमकिन हो जाता है.

दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है-उपराज्यपाल संधू (ETV Bharat)

8-चरणीय वायु शुद्धिकरण प्रणाली

बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जीएम अंकित गुप्ता ने बताया कि ने बताया कि दहन के दौरान जो धुआं या गैसें बनती हैं. उन्हें सीधे आसमान में नहीं छोड़ा जाता है. इंसिनरेटर के ऊपर एक बेहद जटिल 8-स्टेज ड्राई एमिशन स्क्रबिंग सिस्टम लगा होता है. यह उन्नत फिल्टर प्रणाली धुएं को हवा में छोड़ने से पहले आठ अलग-अलग रासायनिक व भौतिक चरणों से गुजारती है. ये तकनीक धुएं में मौजूद सभी जहरीले कणों, भारी धातुओं और डाइऑक्सिन जैसी हानिकारक गैसों को सोख लेती है. उन्हें हवा में मिलने से रोकती है. चिमनी से बाहर केवल साफ व उपचारित हवा ही निकलती है, जिससे वायुमंडल पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

ड्रग्स पर्यावरण के लिए कितना घातक है ? (ETV Bharat)

12 मई को नष्ट की गई 72 करोड़ की ड्रग्स

12 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट करने का 9वां बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आयोजित इस मेगा इवेंट का नेतृत्व दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू व दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने किया. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 72 करोड़ रुपये कीमत की करीब 1700 किलोग्राम ड्रग्स को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया गया. ये पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित विशेष समितियों की देखरेख में की गई.

दिसंबर 2022 से अब तक डग्स के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

अब तक 13,830 करोड़ की ड्रग्स ध्वस्त

नशामुक्त भारत अभियान के अतंर्गत पिछले तीन वर्षों में दिल्ली पुलिस ने आक्रामक तरीके से ड्रग्स के सिंडिकेट को तोड़ने का काम कर रही है. तीन वर्षों में सभी अभियानों को मिलाकर अब तक कुल 46,500 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जा चुके हैं. इन नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 13,830 करोड़ रुपये बताई गई है.

कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है ड्रग्स का निपटान

इस वैज्ञानिक निपटान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने व समाज से ड्रग्स को खत्म करने के लिए कानून और जागरूकता के स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

सख्त कानूनी निगरानी व वीडियोग्राफी: ड्रग्स को नष्ट करने की यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय और सुरक्षित होती है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट व प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. उनकी मौजूदगी व पूरी वीडियोग्राफी के तहत ही नशीले पदार्थों को सीधे इंसिनरेटर के हवाले किया जाता है.

2027 तक दिल्ली को ड्रग्स-मुक्त बनाने का लक्ष्य

दिल्ली में ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए पहले समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य 2027 तक राजधानी को नशा मुक्त बनाना है.

'मानस' (MANAS) पोर्टल: केंद्र सरकार द्वारा जारी इस गोपनीय पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक बिना अपनी पहचान उजागर किए ड्रग्स तस्करी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

केंद्र सरकार द्वारा जारी इस गोपनीय पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक बिना अपनी पहचान उजागर किए ड्रग्स तस्करी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जन जागरूकता अभियान: दिल्ली पुलिस युवाओं को जागरूक करने के लिए "Nasha? Not Cool" व 'प्रोजेक्ट बदलाव' जैसे अभियान चला रही है, जिससे मांग के स्तर पर ही नशे को रोका जा सके.

दिल्ली पुलिस युवाओं को जागरूक करने के लिए "Nasha? Not Cool" व 'प्रोजेक्ट बदलाव' जैसे अभियान चला रही है, जिससे मांग के स्तर पर ही नशे को रोका जा सके. उपराज्यपाल संधू व दिल्ली पुलिस आयुक्त ने लोगों से “Say No to Drugs, Yes to Life” और “मेरे सपनों की दिल्ली, नशामुक्त दिल्ली” जैसे संदेशों के जरिए नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होने व सहयोग करने की अपील की.

ड्रग्स के खिलाफ जंग सिर्फ तस्करों को पकड़ने तक खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका वैज्ञानिक अंत है. बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस जैसी संस्थाएं अपनी तकनीक से ये सुनिश्चित कर रही हैं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाला यह जहर हमारे पर्यावरण, पानी व हवा को प्रदूषित न कर सके.

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