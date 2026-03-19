मादक पदार्थों की तस्करी पर रेलवे की नजर, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर... ट्रेन और स्टेशनों पर मुस्तैदी
आरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि नई तकनीक अपनाने से अपराधियों की पहचान करने में आसानी हो रही है.
Published : March 19, 2026 at 7:00 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: पिछले तीन सालों में ट्रेनों के जरिए नारकोटिक ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी है. हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि मामलों की संख्या अपराध में बढ़ोतरी नहीं दिखाती, बल्कि बेहतर टेक्नोलॉजी और मजबूत सिस्टम की वजह से उसके पहचान में काफी सुधार दिखाती है.
बदलते ट्रेंड पर रोशनी डालते हुए, आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर जनरल (IG PCSC) ने ईटीवी भारत को बताया कि पहले, उदाहरण के लिए, स्मगलिंग के 100 मामलों में से सिर्फ पांच का ही पता चलता था. अब यह संख्या बढ़कर लगभग 20 हो गई है.
उन्होंने कहा कि यह अपराध में बढ़ोतरी नहीं दिखाता, बल्कि स्टेशनों पर चेहरों की पहचान, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर जैसे बेहतर सिस्टम की वजह से अपराधियों की पहचान में काफी सुधार दिखाता है.
हालांकि, ईटीवी भारत से बात करते हुए, एक रेलवे अधिकारी ने (नाम न छापने की शर्त पर) कहा, 'रेलवे की सुरक्षा के लिए दो बल जिम्मेदार हैं, पहला रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और दूसरा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी). आरपीएफ रेलवे प्रॉपर्टी और एसेट्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जबकि जीआरपी सिविल और क्रिमिनल केस संभालती है. हालांकि, जीआरपी के जवानों की कमी है क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है.
आरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि नई तकनीक अपनाने से डिटेक्शन बढ़ा है, लेकिन उन्नयन प्रक्रिया पूरी तरह पूरा होने के बाद यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है. पहले, स्मगलर टेक्नोलॉजी की कमी का फायदा उठाते थे, लेकिन नवीनतम उन्नति अब इस कमी को पूरा करने और इस खतरे को रोकने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, केस की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन हाल के दिनों में डिटेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है. पहले, एक मजबूत सिस्टम न होने से अपराधियों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था.
हालांकि, सिस्टम में सुधार के साथ, अधिकारी अब अपराधियों का ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले महीनों में डिटेक्शन के आंकड़े बढ़ते रहेंगे, जो इस खतरे को रोकने की चल रही कोशिशों में एक अच्छा संकेत है. अभी, फेस रिकग्निशन सिस्टम अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा. रेलवे अब इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम में अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका मकसद सर्विलांस और ओवरऑल एफिशिएंसी को काफी मज़बूत करना है.
जल्द ही एफआरएस में काफी सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि इसमें ज्यादा फेशियल डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि डिपार्टमेंट अपनी फेशियल रिकग्निशन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नेशनल डेटाबेस से जानकारी लेने की योजना बना रहा है, जिससे सिस्टम ज्यादा सटीक और असरदार बन सके.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा, "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) के मामले GRP, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां (LEAs) रजिस्टर करती हैं."
NDPS का पता लगाना
पिछले तीन सालों में, आरपीएफ कर्मचारियों ने कुल 4328 मामलों का पता लगाया और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त LEA को सौंप दिया, जिनकी संख्या 1220 (2023), 1392 (2024) और 1716 (2025) थी.
पता लगाने का कानून
आरपीएफ को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के सेक्शन 42 और 67 के तहत तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है. हालांकि, इसे एक्ट के तहत मामले दर्ज करने या उनकी जांच करने का अधिकार नहीं है. इस वजह से, RPF द्वारा बरामद किए गए किसी भी नशीले पदार्थ और पकड़े गए लोगों को बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए GRP या दूसरी अधिकार प्राप्त कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सौंप दिया जाता है.
ट्रैफिकिंग के खिलाफ उपाय
रेलवे के अनुसार, एनसीबी, जीआरपी और लोकल पुलिस के साथ नियमित तालमेल से ड्रग नेटवर्क की पहचान करने, उन्हें रोकने और खत्म करने में परिचालन दक्षता में काफी सुधार हुआ है. नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) में एक अहम स्टेकहोल्डर के तौर पर, आरपीएफ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है.
पूरे रेलवे नेटवर्क में सर्विलांस के तरीकों को और मजबूत किया गया है. बड़े स्टेशनों पर एक्स-रे बैगेज स्कैनर लगाने के साथ-साथ कोच और स्टेशन परिसर में CCTV कवरेज से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिली है. अधिकारी कमजोर रूट और नारकोटिक्स मूवमेंट के लिए हाई-रिस्क वाली ट्रेनों पर लक्षित अभियान भी कर रहे हैं.
इसी रणनीति में एक और परत जोड़ते हुए, ट्रेंड स्निफर डॉग को फोकस्ड चेकिंग के लिए तैनात किया जाता है, जबकि लगातार जन जागरूकता और संवेदीकरण अभियान का मकसद यात्रियों को अलर्ट रहने और संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है. ये सभी कोशिशें मिलकर रेलवे पर ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए एक व्यापक और बहु-आयामी दृष्टिकोण को दिखाती हैं.
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