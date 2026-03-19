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मादक पदार्थों की तस्करी पर रेलवे की नजर, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर... ट्रेन और स्टेशनों पर मुस्तैदी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: पिछले तीन सालों में ट्रेनों के जरिए नारकोटिक ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी है. हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि मामलों की संख्या अपराध में बढ़ोतरी नहीं दिखाती, बल्कि बेहतर टेक्नोलॉजी और मजबूत सिस्टम की वजह से उसके पहचान में काफी सुधार दिखाती है. बदलते ट्रेंड पर रोशनी डालते हुए, आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर जनरल (IG PCSC) ने ईटीवी भारत को बताया कि पहले, उदाहरण के लिए, स्मगलिंग के 100 मामलों में से सिर्फ पांच का ही पता चलता था. अब यह संख्या बढ़कर लगभग 20 हो गई है. उन्होंने कहा कि यह अपराध में बढ़ोतरी नहीं दिखाता, बल्कि स्टेशनों पर चेहरों की पहचान, CCTV कैमरा सर्विलांस और एडवांस्ड बैगेज स्कैनर जैसे बेहतर सिस्टम की वजह से अपराधियों की पहचान में काफी सुधार दिखाता है. हालांकि, ईटीवी भारत से बात करते हुए, एक रेलवे अधिकारी ने (नाम न छापने की शर्त पर) कहा, 'रेलवे की सुरक्षा के लिए दो बल जिम्मेदार हैं, पहला रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और दूसरा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी). आरपीएफ रेलवे प्रॉपर्टी और एसेट्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जबकि जीआरपी सिविल और क्रिमिनल केस संभालती है. हालांकि, जीआरपी के जवानों की कमी है क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. आरपीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि नई तकनीक अपनाने से डिटेक्शन बढ़ा है, लेकिन उन्नयन प्रक्रिया पूरी तरह पूरा होने के बाद यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है. पहले, स्मगलर टेक्नोलॉजी की कमी का फायदा उठाते थे, लेकिन नवीनतम उन्नति अब इस कमी को पूरा करने और इस खतरे को रोकने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, केस की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन हाल के दिनों में डिटेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है. पहले, एक मजबूत सिस्टम न होने से अपराधियों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था. हालांकि, सिस्टम में सुधार के साथ, अधिकारी अब अपराधियों का ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं. अधिकारियों का मानना ​​है कि आने वाले महीनों में डिटेक्शन के आंकड़े बढ़ते रहेंगे, जो इस खतरे को रोकने की चल रही कोशिशों में एक अच्छा संकेत है. अभी, फेस रिकग्निशन सिस्टम अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा. रेलवे अब इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम में अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका मकसद सर्विलांस और ओवरऑल एफिशिएंसी को काफी मज़बूत करना है.