ETV Bharat / bharat

जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करीः जिला मजिस्ट्रेट ने मकान मालिक और कूरियर कंपनी को दिये ये निर्देश

मकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पुलिस के पास किरायेदारों का विवरण प्रस्तुत करना होगा.

Drug Smuggling In Jammu
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोहम्मद अशरफ गनाई

जम्मू: जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए गये हैं. जिला मजिस्ट्रेट राकेश मिन्हास ने शुक्रवार को दो अलग-अलग आदेशों में सभी मकान मालिकों, व्यवसायों और कूरियर कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह कदम एसएसपी जम्मू की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें अपंजीकृत किरायेदारों और असत्यापित कर्मचारियों के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई गई थीं.

पहले आदेश में, सभी मकान मालिकों, संपत्ति मालिकों, व्यवसायों और ठेकेदारों को अपने किरायेदारों, घरेलू कामगारों और कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण सात दिनों के भीतर संबंधित पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है.

आदेश के अनुसार, सभी संपत्ति मालिकों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अपने किरायेदारों और कर्मचारियों का विवरण एक घोषणा पत्र में दर्ज करना होगा, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे, तथा इसे डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संबंधित एसएचओ को प्रस्तुत करना होगा.

जिन लोगों ने पहले ही अपने मकान किराए पर दे रखे हैं या कर्मचारी रखे हैं, उन्हें 6 नवंबर तक ब्योरा जमा करना होगा. जबकि ऐसे सभी मामलों में सात दिनों के भीतर जानकारी देना अनिवार्य होगा. किराएदारों और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक थाने में एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह कदम दरबार मूव की बहाली से कुछ दिन पहले उठाया गया है. गौरतलब है कि घाटी से जम्मू में कार्यालयों का स्थानांतरण 3 नवंबर को पूरा हो जाएगा. दरबार मूव चार साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ, जिसे 2021 में निलंबित कर दिया गया था.

एक अलग आदेश में, जिला प्रशासन ने कूरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के माध्यम से नशीली दवाओं या प्रतिबंधित पदार्थों की शिपमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 और एनडीपीएस अधिनियम के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी कूरियर कंपनी या पार्सल सेवा बिना कानूनी अनुमति के मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों का परिवहन नहीं करेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. प्रारम्भ में आठ सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है. कूरियर कंपनियों को सभी प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सरकारी पहचान पत्र की एक प्रति भी शामिल है. उन्हें प्रत्येक पार्सल, बुकिंग रसीद, तारीख और भुगतान विवरण का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा.

सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और कूरियर एजेंसियों को अपने कर्मचारियों को संदिग्ध पार्सल की पहचान करने और उसकी सूचना देने के लिए प्रशिक्षण देने को कहा गया है. जम्मू के डीसी के आदेश में कहा गया है, "यदि कोई कूरियर कंपनी उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो उसके मालिक को व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा."

ये दोनों आदेश दरबार मूव के दौरान जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

JAMMU KASHMIR
DARBAR MOVE
जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी
DRUG SMUGGLING IN JAMMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.