भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से नशा तस्करी का भंडाफोड़, 32 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी

श्रीगंगानगर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बार फिर ड्रोन के जरिए नशा तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है. रायसिंह नगर क्षेत्र के समेजा कोठी थाना इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 6 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 32 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. कार्रवाई के दौरान पंजाब के फाजिल्का निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार सीमा सुरक्षा बल को भारत-पाक सीमा के नजदीक गांव 43 पीएस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध पैकेट गिराए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बीएसएफ, सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने इलाके में संयुक्त सर्च अभियान शुरू कर दिया. कई घंटों तक चले तलाशी अभियान के दौरान खेतों और आसपास के इलाकों से 7 संदिग्ध पैकेट्स बरामद किए गए. पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sriganganagar)