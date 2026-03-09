ETV Bharat / bharat

भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से नशा तस्करी का भंडाफोड़, 32 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी

राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई. पंजाब का नशा तस्कर गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

Action on Drug Smuggling
नशा तस्करी का भंडाफोड़ (ETV Bharat Sriganganagar)
श्रीगंगानगर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बार फिर ड्रोन के जरिए नशा तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है. रायसिंह नगर क्षेत्र के समेजा कोठी थाना इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 6 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 32 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. कार्रवाई के दौरान पंजाब के फाजिल्का निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार सीमा सुरक्षा बल को भारत-पाक सीमा के नजदीक गांव 43 पीएस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध पैकेट गिराए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बीएसएफ, सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने इलाके में संयुक्त सर्च अभियान शुरू कर दिया. कई घंटों तक चले तलाशी अभियान के दौरान खेतों और आसपास के इलाकों से 7 संदिग्ध पैकेट्स बरामद किए गए.

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sriganganagar)

जांच के दौरान इन पैकेटों को खोलकर देखा गया तो उनमें कुल 6 किलो 500 ग्राम हेरोइन पाई गई. सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर ही नाकाबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी. इसी दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान सिमरजीत सिंह निवासी फाजिल्का (पंजाब) के रूप में हुई.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ड्रोन से गिराए गए हेरोइन के पैकेट उठाने के लिए पंजाब से यहां पहुंचा था. इसी दौरान संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल, बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की टीमें पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. फरार आरोपियों की तलाश के साथ-साथ इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की कोशिशों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी है.

