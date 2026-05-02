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Jammu Kashmir: अनंतनाग में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त की गई

अनंतनाग पुलिस की यह कार्रवाई नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ चल रहे 'नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान' के तहत की गई.

Drug peddler's property worth Rs 1 crore demolished in Anantnag Jammu Kashmir
अनंतनाग में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त की गई (IANS)
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By IANS

Published : May 2, 2026 at 2:54 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि ये प्रॉपर्टी ड्रग्स से जुड़ी गतिविध से हुई कमाई से अवैध तरीके से हासिल की गई थी.

शनिवार को पुलिस के एक बयान में कहा गया कि ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहरा के रहने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर, सज्जाद राथर की लगभग 1 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को गिरा दिया. यह कार्रवाई नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान और जिले में चल रहे ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के हिस्से के तौर पर की गई.

कानून के जरूरी नियमों के तहत, पुलिस ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर, सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रॉपर्टी को गिरा दिया. इस कार्रवाई से ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश गया है कि गैर-कानूनी प्रॉपर्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.

अनंतनाग पुलिस ने समाज से ड्रग्स की बुराई को खत्म करने का अपना पक्का वादा दोहराया और लोगों से ड्रग्स की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी देने को कहा. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के लिए ड्रग-फ्री और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले महीने 100 दिन चलने वाले 'नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान' का उद्घाटन किया था. उपराज्यपाल ने कहा था कि ड्रग्स आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देगा, इसलिए नशा के खिलाफ अभियान जनता के समर्थन से चलाए जाने चाहिए.

उन्होंने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट रद्द करने और गैर-कानूनी काम से बनाई गई प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी निर्देश दिया.

पुलिस और सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में एंटी-ड्रग ऑपरेशन चलाते हैं, जबकि आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन चलाते हैं.

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