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Jammu Kashmir: अनंतनाग में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति ध्वस्त की गई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि ये प्रॉपर्टी ड्रग्स से जुड़ी गतिविध से हुई कमाई से अवैध तरीके से हासिल की गई थी.

शनिवार को पुलिस के एक बयान में कहा गया कि ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहरा के रहने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर, सज्जाद राथर की लगभग 1 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को गिरा दिया. यह कार्रवाई नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान और जिले में चल रहे ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के हिस्से के तौर पर की गई.

कानून के जरूरी नियमों के तहत, पुलिस ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर, सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रॉपर्टी को गिरा दिया. इस कार्रवाई से ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश गया है कि गैर-कानूनी प्रॉपर्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.

अनंतनाग पुलिस ने समाज से ड्रग्स की बुराई को खत्म करने का अपना पक्का वादा दोहराया और लोगों से ड्रग्स की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी देने को कहा. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के लिए ड्रग-फ्री और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे.