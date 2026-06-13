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हैदराबाद: ड्रग्स बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स बनाने वाले गैंग के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से ड्रग्स जब्त किये गये.

Drug manufacturing gang busted
हैदराबाद में ड्रग्स बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 2:06 PM IST

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अब्दुल्लापुरमेट: तेलंगाना ईगल फोर्स के अधिकारियों, हैदराबाद नारकोटिक्स टीम, मलकाजगिरी कमिश्नरेट के तहत अब्दुल्लापुरमेट पुलिस और एलबी नगर जोन क्लूज टीम ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट मंडल के बतासिंगाराम में छापा मारकर एक ड्रग्स बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया.

एक इंटरनेशनल ड्रग्स बनाने वाले गैंग के एक सदस्य समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका दस साल से ज़्यादा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है. 50 लाख रुपये कीमत का 750 ग्राम मेफेड्रोन, केमिकल और बनाने का सामान जब्त किया गया.

ईगल फोर्स पुलिस की बताई डिटेल्स के मुताबिक... सूर्यपेट जिले के तिरुमलगिरी का फाइनेंस बिजनेसमैन केसरी मत्स्यगिरी एलियास नरेश एक इंटरनेशनल गैंग में एक्टिवली शामिल है जो मेफेड्रोन ड्रग्स बनाता है. गैंग के दूसरे मेंबर संतोष सिंह उर्फ राजू उर्फ राजेश, विजय, अश्विनी पाठक और दूसरों के साथ मिलकर उसने 2015 से पूरे देश में ड्रग्स बनाने की यूनिट्स लगाई. वह कई बार पकड़ा जा चुका है और जेल भी जा चुका है. उसने फेशियल ग्लो पाउडर बनाने के बहाने यदाद्री भुवनगिरी जिले के मोटकुर के रावुला महेश से कॉन्टैक्ट किया.

उसने उसे 10 हजार रुपये सैलरी देने का वादा किया जो आम के बाग में वॉचमैन का काम कर रहा था. उसने प्रभाकर नाम के एक आदमी से 60 हज़ार रुपये में कच्चा माल, सामान और केमिकल खरीदे. उन्हें आम के बाग में एक शेड में ले जाया गया जहाँ महेश वॉचमैन का काम करता है.

वहां उसने दो किलो कच्चा मेफेड्रोन बनाया. इससे उसने 750 ग्राम शुद्ध मेफेड्रोन बनाया. गुरुवार रात, जब केसरी मत्स्यगिरी और मोथकुर के निम्माला नरेश इसे सूर्यपेट ले जाकर बेचने के लिए रंगारेड्डी जिले के बतासिंगाराम में श्रीसाई एचएमडीए वेब्रिज ऑफिस पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से 750 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया. बाद में बनाने की जगह से सामान, केमिकल, एक कार और तीन सेलफ़ोन जब्त किए गए. विजय, संतोष और प्रभाकर की तलाश जारी है, जो फरार हैं.

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