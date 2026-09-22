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अमित शाह का बड़ा ऐलान: 2029 तक भारत से समाप्त कर दिया जाएगा ड्रग्स का कारोबार

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य. ( IANS )

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य. (IANS)

शाह ने कहा कि राज्यों की एंटी-नारकोटिक्स इकाइयों के कामकाज में तकनीक, फॉरेंसिक क्षमताओं और खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा. उन्होंने एएनटीएफ से यह भी कहा कि वे अपने-अपने पुलिस बलों के भीतर सूचनाओं को ठोस खुफिया जानकारी में बदलने की प्रक्रिया को एक संस्थागत रूप दें.

गृह मंत्री ने जांच एजेंसियों और राज्य प्रशासनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए एएनटीएफ (ANTFs) को एक "एंटी-नारको मिशन कमांड" में बदलने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में सरकारी तंत्र के हर स्तर- स्कूल के प्रिंसिपलों और गांव स्तर के अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों, डीजीपी (DGPs) और मुख्य सचिवों तक- को एक साझा उद्देश्य के लिए काम करना होगा.

शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि वे ड्रग्स विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए जनशक्ति, तकनीक, बजट और अन्य संसाधनों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं. शाह ने कहा कि यह जिम्मेदारी केवल गृह मंत्रालय या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पर नहीं छोड़ी जा सकती. उन्होंने इसके लिए 'पूरी सरकार' और 'पूरे समाज' के दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया.

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य. (IANS)

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए एक अधिक एकीकृत तंत्र की तलाश कर रही है. इसमें अब सिर्फ जब्ती और गिरफ्तारियों पर ध्यान देने के बजाय सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के अवैध इस्तेमाल को रोकने, ड्रग्स से जुड़े पैसों पर नजर रखने, खुफिया जानकारी को मजबूत करने और इसकी मांग को कम करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.

अमित शाह ने कहा, "अब मादक पदार्थों के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार करने का समय आ गया है, जो देश और दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा बन चुके हैं. हमें सामूहिक प्रयासों के जरिए इस पर विजय हासिल करनी होगी. 31 दिसंबर 2029 तक, हम सब मिलकर भारत से ड्रग्स के इस काले कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे."

नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई के लिए उसी स्तर के सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है जो आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है.

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारत से ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की है. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों, कानून लागू करने वाले निकायों और सरकारी विभागों को शामिल करते हुए एक समन्वित राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया है.

यह बताते हुए कि इस रणनीति का एक बड़ा ध्यान ड्रग्स तस्करी के अंतरराष्ट्रीय और वित्तीय आयामों को निशाना बनाने पर होगा, शाह ने ड्रग्स से जुड़े अपराधों के आरोपी विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें देश से निकालने और भारत में उनके दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का एक विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया.

उन्होंने विदेशों से काम कर रहे और भारत में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले भगोड़ों पर शिकंजा कसने के लिए प्रयासों को तेज करने की बात कही, ताकि ऐसे अपराधियों को भारतीय अदालतों के सामने लाया जा सके. इसके साथ ही, उन्होंने तस्करी करने वाले नेटवर्कों द्वारा उठाए जाने वाले फायदों और कमियों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और ड्रग्स बनाने वाले केंद्रों- दोनों को निशाना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

इस सम्मेलन में 'नारकोटिक्स कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट 2026-2029' को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है. 35 से अधिक विभागों और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था. यह तीन साल का रोडमैप ड्रग्स की सप्लाई, मांग और इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एक साझा ढांचा प्रदान करता है, जिसमें अलग-अलग एजेंसियों के लिए समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने वाले लक्ष्य तय किए गए हैं.

ANTF के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान किया गया. इस मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक (DG) अनुराग गर्ग और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी मौजूद हैं. (IANS)

शाह के अनुसार, इस विजन डॉक्यूमेंट में चार मुख्य स्तंभों की पहचान की गई है. पहला- कानून प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), खुफिया जानकारी और ऑपरेशन; दूसरा- प्रिकर्सर (ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन) और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण; तीसरा- मांग में कमी और नुकसान को कम करना और चौथा- क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और समन्वय. इन क्षेत्रों के तहत 100 से अधिक लक्ष्यों की पहचान की गई है.

इस रणनीति के तहत ड्रग्स की रोकथाम में आम जनता की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है. शाह ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट में एक लाख 'नशामुक्त मित्रों' को पंजीकृत करने का लक्ष्य शामिल किया गया था, जिनमें से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 46,780 को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है. इन स्वयंसेवकों को जमीनी स्तर तक ले जाया जाएगा और इनसे युवाओं में जागरूकता पैदा करने व कैंपस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए 10 लाख स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों का दौरा करने की उम्मीद है.

सरकार ने तकनीक के माध्यम से होने वाली ड्रग्स तस्करी को एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना है, जिसमें डार्कनेट प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल शामिल है. दिलचस्प बात यह है कि विजन डॉक्यूमेंट में एएनटीएफ (ANTFs) के भीतर विशेष डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी सेल बनाने की योजना है. इसके साथ ही, संगठित साइबर-ड्रग तस्करी नेटवर्क से निपटने के लिए उन्नत तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित विश्लेषण, रिसर्च और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का उपयोग किया जाएगा.

शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ इस लड़ाई को विशेष रूप से कठिन बताया क्योंकि इसका सीधा असर युवाओं और परिवारों पर पड़ता है. उन्होंने सम्मेलन में शामिल हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ड्रग्स की लत से प्रभावित कम हुए से कम एक युवा के माता-पिता और भाई-बहनों से मिलें, ताकि वे इस समस्या की वजह से परिवारों को भुगतनी पड़ने वाली मानवीय कीमत को करीब से समझ सकें.

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ANTF अधिकारी को ट्रॉफी सौंप रहे हैं. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन उन्हें देख रहे हैं. (IANS)

उन्होंने कहा कि ड्रग्स की वजह से एक भी युवा को खोना न केवल उस परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी है, बल्कि पूरे देश के लिए भी एक बड़ा नुकसान है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रग्स विरोधी इस अभियान के लिए समय-समय पर किए जाने वाले छिटपुट ऑपरेशनों के बजाय एक निरंतर और टिकाऊ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है.

गृह मंत्री ने मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से टीवी विज्ञापनों को भी लॉन्च किया. उन्होंने लखनऊ और देहरादून में नए एनसीबी (NCB) जोनल परिसरों की आधारशिला रखी और एनसीबी की नई डिजाइन की गई वेबसाइट को लॉन्च किया.

एनसीबी (NCB) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ (ANTFs) प्रमुखों के साथ-साथ संबंधित केंद्र सरकार के विभागों के प्रतिनिधि एक साथ आए. इस दौरान चर्चा का मुख्य फोकस 2026-2029 के रोडमैप के तहत तय लक्ष्यों को लागू करने, ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करने, सिंथेटिक ड्रग्स और गुप्त प्रयोगशालाओं से निपटने और डार्कनेट व क्रिप्टोकरेंसी आधारित तस्करी से जुड़े मामलों की जांच को मजबूत करने पर है.

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