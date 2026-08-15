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नागौर में 'नशे की फैक्ट्री' का खुलासा : 100 करोड़ की MDMA बरामद, एक गिरफ्तार

100 करोड़ की MDMA बरामद ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर : पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन 'नशा मुक्त नागौर' के तहत MDMA बनाने वाली कथित फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5.418 किलो MDMA, 2.744 किलो कैफीन, 24 तरह के केमिकल और करीब 210 लीटर केमिकल बरामद किया है. पुलिस के अनुसार बरामद MDMA और अन्य सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है. नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने कहा यह कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा फोकस पूरे नेटवर्क को पकड़ने पर है. जिस तरीके से आरोपी ने किराए के मकान में सेटअप तैयार किया और अलग-अलग जगहों से सामग्री जुटाई, उससे साफ है कि मामले की गहराई से जांच जरूरी है. हमने मौके से बरामद सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है. इनसे जुड़े संपर्कों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है. नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी (ETV Bharat Nagaur)