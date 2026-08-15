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नागौर में 'नशे की फैक्ट्री' का खुलासा : 100 करोड़ की MDMA बरामद, एक गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी ने ज्यादा कमाई के लालच में कथित तौर पर नौकरी छोड़ दी और MDMA बनाने का काम शुरू किया.

100 करोड़ की MDMA बरामद
100 करोड़ की MDMA बरामद (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 10:20 AM IST

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नागौर : पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन 'नशा मुक्त नागौर' के तहत MDMA बनाने वाली कथित फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5.418 किलो MDMA, 2.744 किलो कैफीन, 24 तरह के केमिकल और करीब 210 लीटर केमिकल बरामद किया है. पुलिस के अनुसार बरामद MDMA और अन्य सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है.

नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने कहा यह कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा फोकस पूरे नेटवर्क को पकड़ने पर है. जिस तरीके से आरोपी ने किराए के मकान में सेटअप तैयार किया और अलग-अलग जगहों से सामग्री जुटाई, उससे साफ है कि मामले की गहराई से जांच जरूरी है. हमने मौके से बरामद सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है. इनसे जुड़े संपर्कों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी (ETV Bharat Nagaur)

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पुलिस के मुताबिक मामले का मुख्य आरोपी 28 वर्षीय महावीर जाट, निवासी लक्ष्मणपुरा, कुचेरा और हाल दीप कॉलोनी, नागौर है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने ज्यादा कमाई के लालच में कथित तौर पर नौकरी छोड़ दी और MDMA बनाने का काम शुरू किया. इसके लिए उसने ऑनलाइन माध्यम से जानकारी जुटाई और नागौर में किराए के मकान को कथित नशे की लैब में बदल दिया. जोधपुर रोड स्थित मकान से पुलिस ने MDMA बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और उपकरण, मिक्सिंग मशीन, मैग्नेटिक स्टिरर, पीएच मीटर, बीकर, कांच के जार और सुखाने के लिए प्लेटें सहित कई सामग्री बरामद की.

पुलिस के अनुसार इस मामले की शुरुआत 10 अगस्त 2026 को दीप कॉलोनी में हुई कार्रवाई से हुई थी. पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद जोधपुर रोड स्थित दूसरे ठिकाने का खुलासा हुआ. जांच में आरोपी के 10 से 12 मोबाइल सिम इस्तेमाल करने और बार-बार सिम बदलने की बात भी सामने आई है. पुलिस अब संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, केमिकल और तकनीक की सप्लाई और तैयार MDMA के नेटवर्क की जांच कर रही है. मामले में चार सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है.

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MDMA WORTH 100 CRORE SEIZED
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MDMA SEIZED IN NAGAUR

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