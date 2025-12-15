झुंझुनू में 100 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, महाराष्ट्र पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी अनिल को सीकर से गिरफ्तार करने के बाद मुर्गी फार्म पर छापा मारा, जहां यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी.
Published : December 15, 2025 at 8:08 PM IST
झुंझुनू: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान के झुंझुनू जिले में करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. धनूरी थाना क्षेत्र के नांद का बास गांव में एक मुर्गी फार्म पर की गई इस कार्रवाई में लगभग 10 किलोग्राम MD ड्रग्स, भारी मात्रा में रसायन और निर्माण उपकरण जब्त किए गए हैं. मुख्य आरोपी अनिल विजयपाल सिहाग को गिरफ्तार किया गया है.
मुंबई से सटे मीरा भायंदर-वसई विरार (MBVV) पुलिस के कमिश्नर निकेत कौशिक ने बताया कि यह कार्रवाई 4 अक्टूबर को ठाणे से शुरू हुई एक खुफिया जांच का नतीजा है, जिसमें अनिल का नाम सामने आया था. महाराष्ट्र पुलिस टीम ने 14 दिसंबर, 2025 को अनिल को सीकर से गिरफ्तार करने के बाद मुर्गी फार्म पर छापा मारा, जहां यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी.
डोडा पोस्ट से MD ड्रग्स तक का सफर: गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार (31)निवासी नांद का बास 12वीं पास है. वह मूलतः खेती का काम करता था. वर्ष 2016-17 में वह अपने चाचा के मुर्गी फार्म में काम करने लगा और एक बस ऑपरेटर सुभाष जाट के संपर्क में आया. सुभाष के साथ वह नीमच से डोडा पोस्ट लाने-जाने लगा. बाद में उसने स्वतंत्र रूप से यह काम शुरू किया और तारानगर के विकास जाट को डोडा पोस्ट बेचने लगा. इसी दौरान एक बार सादुलपुर, चूरू में उसकी कार रुकवाई गई, जहां से भागने के बावजूद वह पकड़ा गया और 19 दिन जेल में रहा.
लालच में आकर फैक्ट्री के लिए दी जगह: पुलिस को दिए बयान में अनिल ने बताया कि उसके पुराने जानकार बिज्जू उर्फ जग्गा (सीकर) ने उसे MD ड्रग्स बनाने के लिए सुनसान जगह देने का लालच दिया था. पहले मना करने के बाद, दिवाली के आसपास और फिर 20 नवंबर को अनिल ने बिज्जू को अपने चाचा के मुर्गी फार्म पर सिर्फ तीन दिन के लिए जगह देने की सहमति दी, जिसके लिए उसे 50 हजार रुपए देने का वादा किया गया. 26 नवंबर को बिज्जू सारा सामान लेकर फार्म पहुंचा और मुर्गियों के दाने रखने वाले कमरे में MD ड्रग्स बनाने का काम शुरू कर दिया.
इस तरह पकड़ में आया आरोपी: 13 दिसंबर को एक ग्राहक 'सरीफ' के फोन पर अनिल सुबह सीकर पहुंचा, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने उसे 1 किलो MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने बिज्जू का नाम बताया और उसे बुलाने में सहयोग किया, लेकिन जयपुर रोड पर आते ही बिज्जू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद पुलिस अनिल को लेकर मुर्गी फार्म पहुंची, जहां बाकी बची ड्रग्स और उपकरण बरामद किए गए. कमिश्नर निकेत कौशिक ने बताया कि झुंझुनू में फैक्ट्री का भंडाफोड़ लगातार जांच का हिस्सा है. पुलिस अब मुख्य तस्कर बिज्जू की तलाश कर रही है. अनिल के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.