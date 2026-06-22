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BHARAT AGAINST DRUGS : ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा, छत्तीसगढ़ में गिरफ्त में बड़े किंग पिन, इंटरस्टेट लिंक भी ध्वस्त

देश में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है.इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी नशे के नेटवर्क पर प्रहार जारी है.रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Police clamp down on drugs network
ड्रग्स नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 1:36 PM IST

8 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. फिर भी ड्रग पैडलर्स नए-नए तरीकों से सप्लाई कर रहे हैं. रायपुर में पंजाब, महाराष्ट्र और ओडिशा से ड्रग्स का कारोबार हो रहा है. ड्रग्स पैडलर और हैंडलर के खिलाफ पुलिस भी नजर बनाए रखे है. पुलिस की माने तो ड्रग्स की तस्करी दिल्ली, राजस्थान और गांजा खासतौर पर ओडिशा से आता है. पिछले दिनों पुलिस की कार्रवाई में नई बात ये सामने आई के नाइजीरिया से भी ड्रग्स इंडिया आ रही है. जिसमें दिल्ली से एक नाइजीरियन युवक के साथ 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. नाइजीरिया से ड्रग्स दिल्ली कैसे पहुंचा इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है.

छत्तीसगढ़ में तस्करी का नया तरीका

छत्तीसगढ़ अब ड्रग्स तस्करी का नया हब बनता जा रहा है. यहां के युवा ड्रग्स की गिरफ्त में समाते जा रहे हैं.पुलिस कार्रवाई तो कर रही है,लेकिन पैडलर्स नशे का सामान पहुंचाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं.ताजा मामले में कोरियर के जरिए ड्रग्स सप्लाई करने का भंडाफोड़ हुआ है.इसका खुलासा पैडलर की गिरफ्तारी के बाद हुआ.पुलिस भी हैरान थी कि कोरियर बॉक्स में किस तरह से ड्रग्स की डिलिवरी की जा रही है.क्राइम एंड साइबर पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने बताया कि छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर में देखेंगे तो नशे का कारोबार करने वाले या फिर तस्कर मुख्य रूप से ओडिशा से गांजा तस्करी करते हैं.

Narcotic substances seized under the NDPS Act
NDPS एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Cases registered under NDPS Act
साल 2022 से 2026 तक मादक पदार्थों से जुड़े कुल केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोकीन सप्लाई कोरियर के माध्यम से पिछले दिनों रायपुर भी पहुंचा था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में एक नाइजीरियन युवक की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की. यह कोकीन नाइजीरिया से दिल्ली आया और दिल्ली से छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचा था- स्मृतिक राजनाला, DCP, क्राइम एंड साइबर

ड्रग्स नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेडिकल उपकरणों में ड्रग्स तस्करी

डीसीपी के मुताबिक पुलिस की जानकारी में अब तक नशे का कारोबार ट्रेन बस और कार के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं. वर्तमान समय में नशे की तस्करी एक अलग माध्यम से हो रही है. इसे सीधे कोरियर के माध्यम से सामानों के बीच में छुपाकर तस्करी की जा रही है. 5 ग्राम 10 ग्राम या 15 ग्राम के जो नशे का समान है उसे बीपी मशीन या दूसरे सामानों में छुपाकर तस्करी हो रही है. रायपुर के मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सूखे नशे का सामान और नकद राशि मोबाइल और गाड़ी मिलाकर लगभग 3 करोड़ रुपए का सामान भी जब्त किया है.

Drugs are being smuggled from outside states
बाहरी राज्यों से हो रही है ड्रग्स तस्करी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्रग्स का नाइजीरियन कनेक्शन

स्मृतिक राजनाला ने बताया कि अब तक नाइजीरिया का लिंक एक मामले में पकड़ में आया है, जिसे ट्रेस करके दिल्ली से लेकर आया गया है. सूखा नशे का सामान नाइजीरिया से दिल्ली कैसे पहुंचा इसकी जांच पुलिस कर रही है. ड्रग पैडलर और हैंडलर के खिलाफ पुलिस ने सफेमा के तहत 3 केस बनाया है, जिसे मुंबई भेजा गया है. जहां पर पैडलर और हैंडलर के प्रॉपर्टी कुर्की होने के साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई भी जारी रहेगी.

पुलिस और नारकोटिक्स की संयुक्त टीम एक्टिव

ड्रग्स के इस तस्करी को रोकने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स कि टीम के साथ ही पुलिस की टीम इसमें संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रही है. डीआरआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस पर कार्रवाई करती है. ट्रेन के माध्यम से होने वाली तस्करी पर लगाम लगाने के लिए रेलवे के जीआरपी और आरपीएफ कार्रवाई करती है.

सोशल मीडिया से भी मिलती है जानकारी

ड्रग्स की जानकारी देने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम का एक नंबर भी सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया गया है. इसके माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है. इसके लिए इनफॉरमर के नाम और पता गुप्त रखे जाते हैं. ड्रग्स के आदी हो चुके लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी संपर्क कर उन्हें वहां भेजने की भी तैयारी पुलिस कर रही है. जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं ऐसे लोगों को नशा से छुटकारा मिल सके. इसके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र भेजे जाने की तैयारी पुलिस कर रही है.



कमिश्नरेट बनने के बाद कार्रवाई हुई तेज

डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट बनने के बाद बीते 4 महीने के दौरान नशे के समान की सप्लाई और इसकी तस्करी पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है. पहले की तुलना में नशे की तस्करी और सप्लाई में कमी आई है. नशे को लेकर 4 महीने के दौरान 100 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें पुलिस ने जिसमें अब तक नशा का सामान तस्करी करने वाले या सप्लाई करने वाले 200 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए इन आरोपियों में 75 आरोपी दूसरे राज्य के हैं. पिछले दिनों पुलिस ने ओडिशा के गांजा नेटवर्क और दिल्ली के कोरियर नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है.

Strict action against drugs
ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



रायपुर कमिश्नरेट में कार्रवाई

रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट जोन में जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक यानी 4 महीनों में पुलिस ने 98 मामले दर्ज किए हैं. जिसमें 194 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 118 आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं और 76 आरोपी दूसरे राज्य के हैं. 23 चारपहिया वाहन भी जब्त किया गया है.

Total cases till April 2026
अप्रैल 2026 तक मादक पदार्थों से जुड़े कुल केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Case and Arrest
साल 2022 से 2026 तक कुल केस और गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



नॉर्थ जोन

नॉर्थ जोन में 22 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. छत्तीसगढ़ के 19 आरोपी हैं. 27 आरोपी दूसरे राज्य के हैं. 5 चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया है. 49 लाख 40 हजार 623 रुपए के गांजा और नशीली टैबलेट जब्त किया गया.

Action taken in North Zone
नार्थ जोन में हुई कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





सेंट्रल जोन

सेंट्रल जोन में 36 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 69 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. 46 आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं. 23 आरोपी दूसरे राज्य के हैं. आरोपियों के कब्जे से 6 चार पहिया वाहन भी जब्त किया गया है. 15 लाख 87 हजार रुपए के ओसियन गांजा, कोकिन, MDM और नशीली कैप्सूल जब्त की गई है.


वेस्ट जोन

वेस्ट जोन में 40 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें 79 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. 53 आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. 26 आरोपी दूसरे राज्य के निवासी हैं. 12 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं. 82 लाख 46 हजार 123 रुपए के नशीली टैबलेट, ओसियन गांजा, कोकिन, MDM, अफीम, नशीली सिरप, हेरोइन, ब्राउन शुगर और डोडा पाउडर जब्त किया गया है.

Strict action against drugs
सेंट्रल और वेस्ट जोन में कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद में तीन महीने में 213 गिरफ्तार

महासमुंद में मार्च 2026 तक 81 मामलों में कुल 5779.831 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है. 213 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 53 छत्तीसगढ़ और 160 अन्य राज्यों के निवासी हैं. अधिकारियों ने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. आईए आपको बताते हैं कि साल 2022 से 2026 तक मादक पदार्थों से जुड़े कितने केस छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं.


नशे के खिलाफ प्रयास

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स : जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है. 10 जिलों में ANTF इकाइयों के लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं.

हेल्पलाइन नंबर : अवैध नशीली गतिविधियों की सूचना देने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन "MANAS" (1933), 9479191099 नंबर जारी किया गया.

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गांजा तस्करी - ओडिशा और आंध्रप्रदेश

छत्तीसगढ़ में ओडिशा और आंध्रप्रदेश से गांजा की तस्करी होती है.तस्कर जशपुर से कोरबा होते हुए कबीरधाम और महासमुंद के रास्ते दूसरे राज्यों में गांजा भेजा जाता है.पुलिस समय-समय पर मुखबिर के जरिए गांजा तस्करों पर नकेल कसती है.

हेरोइन, कोकीन और MMD - दिल्ली,मुंबई और राजस्थान

प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स का चलन भी तेजी से बढ़ा है. छत्तीसगढ़ में हेरोइन,कोकीन और MMD की तस्करी बाहरी राज्यों से की जाती है.इसमें दिल्ली, मुंबई और राजस्थान सबसे बड़े अड्डे हैं. ताजा मामले में नाइजीरिया से कोरियर के माध्यम से ड्रग्स दिल्ली पहुंचा जिसे रायपुर में सप्लाई किया जाना था.

Other drugs seized in 2026
2026 में जब्त किए गए अन्य मादक पदार्थ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चिट्टा, अफीम, डोडा - पंजाब

प्रदेश में चिट्टा,अफीम और डोडा भी खूब बिकता है. इसकी डिमांड पूरी करने के लिए तस्कर पंजाब से माल खरीदते हैं.ज्यादातर ट्रकों के बीच पार्सल में छिपाकर नशे के सामान की तस्करी की जाती है.




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