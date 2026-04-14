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सिया हत्याकांड से हरा हुआ गुड़िया रेप एंड मर्डर केस का जख्म, नशे से नाश की तरफ हिमाचल का नौजवान, तीन साल में 66 मौत

शिमला: देवभूमि कहे जाने वाली हिमाचल की धरती इस समय गहन शोक में है. उन्नीस बरस की मासूम बिटिया का सरेराह धारदार हथियार से गला काट कर एक दरिंदे ने अनेक सपनों को भी मौत के घाट उतार दिया. मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बेटी सिया की निर्मम हत्या से एक बार फिर कोटखाई की बिटिया गुड़िया की हत्या के जख्म हरे हो गए हैं.

बता दें कि 4 जुलाई 2017 को देवभूमि हिमाचल में एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को झकझोर दिया था. जिला शिमला के कोटखाई इलाके में दसवीं की एक छात्रा (गुड़िया काल्पनिक नाम) स्कूल से घर के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में गुड़िया के साथ नीलू नाम के शख्स ने पहले दुष्कर्म किया और बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. गुड़िया के साथ दरिंदगी करने वाला भी नशे का आदी था.

दुख इसी बात का है कि दोनों बेटियां नशे के आदी दरिंदों के वहशीपन का शिकार हुई है. कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले का गुनहगार नीलू भी नशे का आदी था. उसने भी शराब के नशे में ये जघन्य अपराध किया था. यहां सिया हत्याकांड में पकड़ा गया युवक भी नशे का आदी बताया जा रहा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने बयान में उसे नशे की लत का शिकार बताया है. सरकाघाट की मासूम सिया के हत्यारे ने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इस तथ्य में किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिमाचल का युवा नशे से नाश की तरफ बढ़ चुका है. नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, गुंडागर्दी और हत्या करने से भी नौजवान कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं. मंडी जिला में ही बुजुर्ग बौद्ध भिक्षुणी की हत्या के पीछे के कारणों का जो खुलासा हुआ है, उसके पीछे भी नशे की लत सामने आई है.

मनोचिकित्सक डॉ. रवि चंद शर्मा बताते हैं, 'नशे की लत का शिकार हो चुके नौजवानों की निकृष्ट और बीमार मानसिकता उनसे समाज के सभी सभ्य संस्कार छीन लेती है. उन्हें सिर्फ नशे से मतलब है और नशे का सामान जुटाने के लिए पैसों को लेकर वो किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते'.

अपनी ही जान के दुश्मन बन रहे युवा

हिमाचल में नशे का जाल इस कदर फैल चुका है कि युवा खुद अपनी ही जान के दुश्मन बन गए हैं. हाल ही में हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में दुखद रूप से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि तीन साल में 66 युवाओं ने नशे की लत में पड़कर जान दे दी. हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन आम जनता का मानना है कि कई मौतें ऐसी हैं, जो लोकलाज के कारण रिपोर्ट ही नहीं करवाई गई.

सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2023 में नशे की ओवरडोज के कारण 8 युवाओं की मौत हुई. अगले साल बढ़कर ये संख्या 31 हो गई. फिर 2025 में ओवरडोज के कारण 27 नौजवान काल का ग्रास बने. सोचिए, 2023 में मौत के आठ केस रिपोर्ट हुए और एक साल में ही ये आंकड़ा बढक़र 31 हो गया.

नशे ने बनाया चोर

नशे की लत ऐसी है कि युवा अपने ही घर में चोरी करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं. शिमला के संजौली में एक युवा ने चिट्टा खरीदने के लिए औने-पौने दाम में मां के गहने बेच दिए थे. सोलन में पुलिस ने नाके पर तीन युवाओं को पकड़ा. उनसे चिट्टा बरामद किया गया. पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनमें से एक ने मां के गहने चंडीगढ़ में बेच कर चिट्टा खरीद लिया. इसी साल जनवरी की एक घटना में निखिल नामक युवा ने अपनी मां की सोने की बालियां चंडीगढ़ में बेच कर नशा खरीदा. आलम ये है कि नशे के कारोबार में सरकारी कर्मचारी व पुलिस वाले तक शामिल पाए जा रहे हैं.