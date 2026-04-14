सिया हत्याकांड से हरा हुआ गुड़िया रेप एंड मर्डर केस का जख्म, नशे से नाश की तरफ हिमाचल का नौजवान, तीन साल में 66 मौत
नशे की लत वजह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं में तेजी से बढ़ रही अपराध करने की प्रवृति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 9:43 PM IST
शिमला: देवभूमि कहे जाने वाली हिमाचल की धरती इस समय गहन शोक में है. उन्नीस बरस की मासूम बिटिया का सरेराह धारदार हथियार से गला काट कर एक दरिंदे ने अनेक सपनों को भी मौत के घाट उतार दिया. मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बेटी सिया की निर्मम हत्या से एक बार फिर कोटखाई की बिटिया गुड़िया की हत्या के जख्म हरे हो गए हैं.
बता दें कि 4 जुलाई 2017 को देवभूमि हिमाचल में एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को झकझोर दिया था. जिला शिमला के कोटखाई इलाके में दसवीं की एक छात्रा (गुड़िया काल्पनिक नाम) स्कूल से घर के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में गुड़िया के साथ नीलू नाम के शख्स ने पहले दुष्कर्म किया और बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. गुड़िया के साथ दरिंदगी करने वाला भी नशे का आदी था.
दुख इसी बात का है कि दोनों बेटियां नशे के आदी दरिंदों के वहशीपन का शिकार हुई है. कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले का गुनहगार नीलू भी नशे का आदी था. उसने भी शराब के नशे में ये जघन्य अपराध किया था. यहां सिया हत्याकांड में पकड़ा गया युवक भी नशे का आदी बताया जा रहा है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने बयान में उसे नशे की लत का शिकार बताया है. सरकाघाट की मासूम सिया के हत्यारे ने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इस तथ्य में किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिमाचल का युवा नशे से नाश की तरफ बढ़ चुका है. नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, गुंडागर्दी और हत्या करने से भी नौजवान कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं. मंडी जिला में ही बुजुर्ग बौद्ध भिक्षुणी की हत्या के पीछे के कारणों का जो खुलासा हुआ है, उसके पीछे भी नशे की लत सामने आई है.
मनोचिकित्सक डॉ. रवि चंद शर्मा बताते हैं, 'नशे की लत का शिकार हो चुके नौजवानों की निकृष्ट और बीमार मानसिकता उनसे समाज के सभी सभ्य संस्कार छीन लेती है. उन्हें सिर्फ नशे से मतलब है और नशे का सामान जुटाने के लिए पैसों को लेकर वो किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते'.
अपनी ही जान के दुश्मन बन रहे युवा
हिमाचल में नशे का जाल इस कदर फैल चुका है कि युवा खुद अपनी ही जान के दुश्मन बन गए हैं. हाल ही में हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में दुखद रूप से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि तीन साल में 66 युवाओं ने नशे की लत में पड़कर जान दे दी. हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन आम जनता का मानना है कि कई मौतें ऐसी हैं, जो लोकलाज के कारण रिपोर्ट ही नहीं करवाई गई.
सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2023 में नशे की ओवरडोज के कारण 8 युवाओं की मौत हुई. अगले साल बढ़कर ये संख्या 31 हो गई. फिर 2025 में ओवरडोज के कारण 27 नौजवान काल का ग्रास बने. सोचिए, 2023 में मौत के आठ केस रिपोर्ट हुए और एक साल में ही ये आंकड़ा बढक़र 31 हो गया.
नशे ने बनाया चोर
नशे की लत ऐसी है कि युवा अपने ही घर में चोरी करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं. शिमला के संजौली में एक युवा ने चिट्टा खरीदने के लिए औने-पौने दाम में मां के गहने बेच दिए थे. सोलन में पुलिस ने नाके पर तीन युवाओं को पकड़ा. उनसे चिट्टा बरामद किया गया. पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनमें से एक ने मां के गहने चंडीगढ़ में बेच कर चिट्टा खरीद लिया. इसी साल जनवरी की एक घटना में निखिल नामक युवा ने अपनी मां की सोने की बालियां चंडीगढ़ में बेच कर नशा खरीदा. आलम ये है कि नशे के कारोबार में सरकारी कर्मचारी व पुलिस वाले तक शामिल पाए जा रहे हैं.
एक साल पहले एक निजी संस्था व आईजीएमसी अस्पताल के किशोर आयु वालों पर किए गए सर्वे में सामने आया था कि लड़कियां भी नशा कर रही हैं. सर्वे में साढ़े सात हजार से अधिक किशोरों को शामिल किया गया. आईजीएमसी अस्पताल के कम्यूनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर अनमोल गुप्ता इस तरह के सर्वे किया करते हैं. उसी सर्वे में सामने आया कि नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए आए किशोर भी नशे से पिंड नहीं छुड़ा पा रहे. सर्वे में 34 फीसदी युवा चिट्टे की लत का शिकार पाए गए.
अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों से लगभग 1170 सैंपल लिए गए थे. इस सर्वे में 30 साल तक के युवाओं को शामिल किया गया थे. जिसमें 34 फीसदी से अधिक चिट्टे के आदी निकले. 240 स्कूलों में करीब 7500 छात्र और छात्राओं को भी सर्वे में शामिल किया गया. चिंताजनक तथ्य ये सामने आया कि नौ प्रतिशत बच्चे सिरिंज के माध्यम से नशा ले रहे थे.
चिंता में डॉक्टर से लेकर आईएएस व नेता
हिमाचल एक शांत प्रदेश कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से राज्य नशे की चपेट में आया है, उससे डॉक्टर से लेकर आईएएस व नेता तक चिंता में हैं. यही नहीं, हाईकोर्ट ने तो एक दशक पहले ही राज्य की सरकार को चेता दिया था कि हिमाचल को उड़ता पंजाब बनने से रोका जाए. इसके अलावा न्यायमूर्ति राजीव शर्मा (तत्कालीन न्यायाधीश हिमाचल हाईकोर्ट)ने दशक भर पहले केंद्र सरकार को नशे के तस्करों के लिए मृत्युदंड का कानून बनाने के आदेश जारी किए थे.
सिया हत्याकांड पर हिमाचल के आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पन्ने पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है- 'कानून के रखवालों की नाक के ऐन नीचे हमारे समाज में नशीले पदार्थों को नार्मल मान लिया गया है. हमें समाज में पनप रहे नशे के जाल की अनदेखी न करके इससे निपटने की रणनीति पर काम करना होगा. ये जघन्य अपराध समाज के ताने-बाने के लिए एक चेतावनी की तरह है'.
विख्यात चिकित्सक और सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करने वाले डॉ. रमेश चंद का कहना है कि एक दशक में नशे का कोप सुरसा के मुंह की तरह बढ़ा है. चिंता की बात है कि युवा नशे के कारण अपराध करने से नहीं हिचक रहे. एक मासूम लडक़ी, जिसके आगे संभावना संपन्न भविष्य था, उसे एक क्रूर दरिंदे ने दिनदिहाड़े मौत के घाट उतार दिया. इसके पीछे नशे की लत ही लग रही है. नशे के कारण किशोर बच्चे घर की छोटी-मोटी चीजों को बेच रहे हैं. धीरे-धीरे ये चोरी की आदत बड़े अपराध के बीज बो देती है. सरकारों के साथ ही समाज को भी अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है.
नशे के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता जीयानंद शर्मा का कहना है कि गांव से लेकर शहर तक नशे का जाल फैल चुका है. नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं. नौजवान खुद अपनी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं. इस सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि नशे के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस अपना रही है. उन्होंने सिया के गुनहगार को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया है.
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