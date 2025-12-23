ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति ने 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया, एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में यूसुफ मोहम्मद शेख को मिला अवार्ड

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे एडिशन में चार कैटेगरी के तहत जाने-माने साइंटिस्ट को 24 पुरस्कार दिए गए.

AWARDS
राष्ट्रपति ने 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया (X@rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नारलिकर को कॉस्मोलॉजी और साइंस को पॉपुलर बनाने में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया. यह पुरस्कार पुणे में मौजूद इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर आर श्रीानंद ने लिया.

मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए एक फंक्शन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिया. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे एडिशन में, चार कैटेगरी – विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम – में जाने-माने साइंटिस्ट को 24 पुरस्कार दिए गए.

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, "राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का मकसद साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और इनोवेटर के अकेले या टीम के तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेचर्स से होने वाले इनोवेशन के अलग-अलग फील्ड में किए गए खास और प्रेरणा देने वाले योगदान को पहचान देना है."

यूसुफ मोहम्मद शेख को एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में अवॉर्ड
जाने-माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को एग्रीकल्चरल साइंस के फील्ड में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री अवॉर्ड दिया गया. उन्हें गेहूं ब्रीडर के नाम से जाना जाता है. वहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फिजिक्स ग्रुप के डायरेक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख को एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री अवॉर्ड दिया गया.

IIT-मद्रास के प्रदीप थलप्पिल सम्मानित
सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के के थंगराज ने बायोलॉजिकल साइंसेज के फील्ड में अवॉर्ड जीता है और IIT-मद्रास के प्रदीप थलप्पिल ने केमिस्ट्री के फील्ड में विज्ञान श्री जीता है.इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित को इंजीनियरिंग साइंसेज के फील्ड में विज्ञान श्री और नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एस वेंकट मोहन को एनवायर्नमेंटल साइंस के फील्ड में अवॉर्ड मिला.

रामकृष्ण ऑर्डर के साधु और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मैथ के प्रोफेसर महान महाराज को मैथ और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में विज्ञान श्री मिला.लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के जयन एन को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री अवॉर्ड मिला.

राज्य के अनुसार जगदीश गुप्ता कपुगंती (एग्रीकल्चरल साइंस), सतेंद्र कुमार मंगरौठिया (एग्रीकल्चरल साइंस), देबरका सेनगुप्ता (बायोलॉजिकल साइंसेज), दीपा अगाशे (बायोलॉजिकल साइंसेज), दिब्येंदु दास (केमिस्ट्री), वलीउर रहमान (अर्थ साइंस), और अर्काप्रवा बसु (इंजीनियरिंग साइंसेज) को विज्ञान युवा अवॉर्ड मिला.

सव्यसाची मुखर्जी (मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस), श्वेता प्रेम अग्रवाल (मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस), सुरेश कुमार (मेडिसिन), अमित कुमार अग्रवाल (फिजिक्स), सुरहुद श्रीकांत मोरे (फिजिक्स), अंकुर गर्ग (स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी), और मोहनशंकर शिवप्रकाशम (टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें विज्ञान युवा अवॉर्ड मिला.

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) की एरोमा मिशन टीम, जिसने जम्मू कश्मीर में 'लैवेंडर मिशन' की शुरुआत की, ने विज्ञान टीम अवॉर्ड जीता.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 लोगों को उम्रकैद की सजा, घटना के 8 महीने भीतर हुआ फैसला

TAGGED:

NATIONAL SCIENCE AWARDS
SCIENTISTS YUSUF MOHAMMED SHEIKH
ATOMIC ENERGY
SCIENCE AWARDS
PRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.