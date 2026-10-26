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राजस्थान में सूखे की मार, 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, किसानों और पशुपालकों को राहत की उम्मीद

राजस्थान में सूखे का संकट ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर: राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से काफी कम बारिश होने के कारण कई इलाकों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं. खेतों में फसलें सूखने, जलस्रोतों में पानी की कमी और पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है. राज्य सरकार ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने, पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करने और किसानों को राहत उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है.

सूखे की सबसे ज्यादा मार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल रही है. पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर सहित कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश की कमी के कारण खरीफ की फसलें प्रभावित हुई हैं और किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को भी चारे और पानी की व्यवस्था करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.