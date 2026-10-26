राजस्थान में सूखे की मार, 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, किसानों और पशुपालकों को राहत की उम्मीद
पाली में सामान्य से 58%,जैसलमेर में 54% और जालोर में 50% कम बारिश, सरकार खोलेगी चारा डिपो, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का रास्ता साफ.
Published : October 26, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:08 AM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से काफी कम बारिश होने के कारण कई इलाकों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं. खेतों में फसलें सूखने, जलस्रोतों में पानी की कमी और पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर और मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है. राज्य सरकार ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने, पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करने और किसानों को राहत उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है.
सूखे की सबसे ज्यादा मार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में देखने को मिल रही है. पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर सहित कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश की कमी के कारण खरीफ की फसलें प्रभावित हुई हैं और किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को भी चारे और पानी की व्यवस्था करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
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14 जिलों की 80 तहसीलों पर सूखे की मार : राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जोधपुर जिले की 12 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. जालोर और बाड़मेर की 10-10, बालोतरा की 9, पाली की 8, डूंगरपुर और जैसलमेर की 7-7 तहसीलों को सूची में शामिल किया गया है. इसके अलावा बांसवाड़ा की 3, ब्यावर, चूरू और बीकानेर की 2-2 तथा नागौर और सिरोही की एक-एक तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. फलोदी जिले की 7 तहसीलें भी इस सूची में शामिल हैं.
प्रभावित तहसीलों में बारिश की कमी के साथ फसलों की स्थिति और पानी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा गया है. सरकार के इस निर्णय से जिला प्रशासन को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक राहत एवं बचाव संबंधी कदम उठाने में मदद मिलेगी.
कई तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति : सरकार की सूची में कई तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है. बांसवाड़ा जिले की गढ़ी और अरथूना तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. बाड़मेर जिले में गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर, बायतू, सेड़वा, रामसर, शिव, धनाऊ और बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र की तहसीलें सूची में शामिल हैं. बालोतरा जिले की गुढ़ामालानी, कल्याणपुर और पचपदरा तहसीलों को भी गंभीर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रखा गया है. चूरू की राजगढ़ तहसील और डूंगरपुर की आसपुर, गलियाकोट, झोथरीपाल और सागवाड़ा तहसीलों को भी सूची में शामिल किया गया है.
जैसलमेर जिले की फतेहगढ़, भणियाणा, सम और रामगढ़ तहसीलों में भी सूखे के हालात को देखते हुए कार्रवाई की गई है. जालोर जिले की आहोर, चितलवाना, जसवंतपुरा, बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचोर, सायला और भाद्राजून तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. जोधपुर जिले की ओसियां, तिंवरी, बालेसर, बावड़ी, शेरगढ़, शेखाला, फलोदी, बाप, बापिणी और आऊ सहित कई तहसीलों को भी सूची में शामिल किया गया है. पाली की सुमेरपुर और सिरोही की शिवगंज तहसील को भी गंभीर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रखा गया है.
पश्चिमी राजस्थान में सबसे बुरा हाल :-
- बाड़मेर: गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर, बायतू, सेड़वा, रामसर, शिव, धनाऊ, बाड़मेर ग्रामीण
- जालोर: आहोर, चितलवाना, जसवंतपुरा, बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचोर, सायला, भाद्राजून
- जोधपुर व फलोदी: ओसियां, तिंवरी, बालेसर, बावड़ी, शेरगढ़, शेखाला, फलोदी, बाप, बापिणी, आऊ
- जैसलमेर: फतेहगढ़, भणियाणा, सम, रामगढ़
- बालोतरा: गुढ़ामालानी, कल्याणपुर, पचपदरा
दक्षिण और अन्य प्रभावित क्षेत्र :-
- डूंगरपुर: आसपुर, गलियाकोट, झोथरीपाल, सागवाड़ा
- बांसवाड़ा: गढ़ी, अरथूना
- पाली: सुमेरपुर
- सिरोही: शिवगंज
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पाली और जैसलमेर में सबसे कम बारिश : बारिश के आंकड़े प्रदेश में सूखे की गंभीरता को दर्शा रहे हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पाली जिले में सामान्य से 58 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. जैसलमेर में बारिश की कमी 54 प्रतिशत और जालोर में 50 प्रतिशत रही. बांसवाड़ा में सामान्य से 39 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि सिरोही में 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.
इसके अलावा जोधपुर में सामान्य से 27 प्रतिशत, बालोतरा में 28 प्रतिशत और डूंगरपुर में 24 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश की कमी का सीधा असर कृषि गतिविधियों पर पड़ा है. खेतों में पर्याप्त नमी नहीं मिलने से फसलें प्रभावित हुई हैं. कई इलाकों में किसानों को उत्पादन में गिरावट और आर्थिक नुकसान की आशंका का सामना करना पड़ रहा है. पशुपालन पर भी सूखे का असर पड़ रहा है. चारागाहों में पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं होने और जलस्रोतों में पानी की कमी के कारण पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ी हैं. ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में चारा और पानी उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
छह महीने तक लागू रहेंगे सूखाग्रस्त क्षेत्र संबंधी प्रावधान : आपदा प्रबंधन और राहत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में संबंधित कानूनी प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आगामी छह महीने तक लागू रहेंगे. सरकार ने बारिश की कमी, भूजल स्तर, सतही जल की उपलब्धता और फसलों को हुए नुकसान सहित विभिन्न परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया है. अधिसूचना लागू रहने के दौरान संबंधित प्रशासन सूखे से प्रभावित लोगों और पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा.
किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए यह निर्णय लेने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एवं राजस्थान सरकार का हार्दिक आभार। #chiefwhiprajasthan #jalore #jogeshwergargjalore #mlajalore— जोगेश्वर गर्ग, जालोर (@jogeshwarg) October 25, 2026
प्रभावित क्षेत्रों में खुलेंगे चारा डिपो : सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने और राहत कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही है. इससे उन पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अपने मवेशियों के लिए चारा जुटाने में परेशानी हो रही है. प्रभावित क्षेत्रों में चारे के साथ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा. जिला प्रशासन सूखे की स्थिति के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकेगा. हालांकि, राहत कार्यों की शुरुआत, चारा डिपो की संख्या और गांवों तक पानी पहुंचाने की विस्तृत व्यवस्था को लेकर संबंधित प्रशासनिक निर्देशों का इंतजार रहेगा.
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राज्य सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात बने हुए हैं. ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी और पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाएंगे.
राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जालोर तहसील को सूखाग्रस्त तहसीलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अकाल राहत के तहत नियमानुसार लाभ मिल सकेगा। किसान भाई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। https://t.co/UyghDHWDll— जोगेश्वर गर्ग, जालोर (@jogeshwarg) October 25, 2026
जोगाराम पटेल ने सरकार के फैसले को बताया किसानों के हित में : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि खरीफ फसल वर्ष 2026 (संवत् 2083) में बारिश की कमी और फसलों की स्थिति को देखते हुए लूणी विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अकाल प्रभावित घोषित करने का फैसला किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम है.
किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय, राहत की नई उम्मीद! खरीफ फसल वर्ष 2026 (संवत् 2083) में वर्षा की कमी एवं फसलों की स्थिति को देखते हुए लूणी विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अकाल प्रभावित घोषित करने का राज्य सरकार का निर्णय किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी के संवेदनशील नेतृत्व एवं माननीय आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री @DrKirodilalBJP जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्रदेश के अन्नदाताओं की पीड़ा को समझते हुए उनके हितों को प्राथमिकता देने वाला यह निर्णय विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे किसान परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है। किसानों का हित सर्वोपरि, अन्नदाताओं की खुशहाली हमारा संकल्प। @BJP4Rajasthan @BJP4India @RajGovOfficial @RajCMO @PMOIndia— Jogaram Patel (@JogarampatelMLA) October 25, 2026
जोगाराम पटेल ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी को समझते हुए उनके हितों को प्राथमिकता देने वाला यह निर्णय विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे किसान परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है.
उमेदाराम बेनीवाल ने कहा- राहत पहुंचाने में पहले ही देरी हुई : बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में अतिरिक्त तहसीलों को शामिल किए जाने का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सरकार पर देरी का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के थारवासी लंबे समय से क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने, पशु शिविर खोलने और पानी की किल्लत दूर करने की मांग कर रहे थे.
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संसदीय क्षेत्र के थारवासियों की अकालग्रस्त घोषित करवाकर पशु शिविर खोलने और पानी की किल्लत दूर करने की मांग की आवाज लगातार उठाने के बाद आखिरकार भाजपा सरकार को झुकना पड़ा अकालग्रस्त बाड़मेर और बालोतरा जिले की 20 तहसीलों में से 12 तहसीलो को अकाल प्रभावित घोषित कर राहत देने की घोषणा की। उस सूची में भी अकाल की मार झेल रहे बाड़मेर और बालोतरा जिले की अकाल राहत से वंचित 7 तहसीलों को अब आज संशोधित सूची निकालकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। पूर्व में जारी सूची में क्षेत्र की 8 तहसीलों को शामिल नहीं किया गया था। इस गंभीर मुद्दे को लेकर मैंने सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात की और लगातार क्षेत्र की जनता की आवाज उठाई। सरकार ने अब पुनः आदेश जारी कर इन तहसीलों को सूची में शामिल किया है, लेकिन इस निर्णय में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। केवल सूची में शामिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धरातल पर तत्काल राहत पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार ने एक बार फिर नोखड़ा तहसील क्षेत्र को सूची में शामिल नहीं कर यहां के लोगों को राहत से वंचित कर दिया है। मेरा सरकार से पुनः आग्रह है कि नोखड़ा तहसील को भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल किया जाए। सूखे की मार झेल रहे किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए जल्द से जल्द पशु शिविर शुरू किए जाएं तथा टैंकरों के माध्यम से गांव-ढाणियों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि मवेशियों के लिए चारे और पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। जनता के हक और अधिकारों के लिए मेरी आवाज लगातार बुलंद रहेगी। क्षेत्र के किसानों, पशुपालकों और आमजन को उनका हक दिलाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। @BhajanlalBjp @RajCMO @RajGovOfficial— Ummeda Ram Beniwal (@UmmedaRamBaytu) October 25, 2026
बेनीवाल के अनुसार, बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र की प्रभावित तहसीलों को सूची में शामिल करने की मांग लगातार उठाई गई थी. उन्होंने दावा किया कि पहले जारी सूची में कई प्रभावित तहसीलें छूट गई थीं और बाद में संशोधित आदेश जारी कर कुछ अतिरिक्त तहसीलों को शामिल किया गया. सांसद ने कहा कि केवल तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करना पर्याप्त नहीं है. सरकार को जमीनी स्तर पर तत्काल राहत पहुंचानी चाहिए. उन्होंने नोखड़ा तहसील को भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल करने की मांग की. साथ ही सूखे से प्रभावित किसानों और पशुपालकों के लिए जल्द पशु शिविर शुरू करने तथा गांवों और ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की.
हरीश चौधरी ने भी उठाए राहत में देरी के सवाल : कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले को क्षेत्र की जनता की जीत बताया. उन्होंने कहा कि सूखे से प्रभावित कई तहसीलों को पहले जारी सूची में शामिल नहीं किया गया था. इस संबंध में उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की और प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया.
क्षेत्र की जनता की जीत, सरकार के अहंकार की हार। सूखे की मार झेल रहे क्षेत्र की कई तहसीलों को सरकार द्वारा पूर्व में जारी सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित नहीं किया था। इस संबंध में मेरी सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात हुई। अभी इस आदेश को पुनः जारी करते हुए अन्य तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। इस मामले में सरकार पहले से ही देरी कर चुकी है। मेरा अभी भी निवेदन है कि जल्द इस पर कार्य करते हुए क्षेत्र में मवेशियों के चारे के लिए पशु शिविर व टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई का कार्य शुरू किया जाए।— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) October 25, 2026
चौधरी ने कहा कि संशोधित आदेश में अतिरिक्त तहसीलों को शामिल किया जाना राहत की दिशा में कदम है, लेकिन सरकार पहले ही काफी देरी कर चुकी है. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा शिविर शुरू करने और टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने की मांग की.
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अब किसानों और पशुपालकों को जमीनी राहत का इंतजार : राजस्थान में 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है. हालांकि, किसानों और पशुपालकों के लिए वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि चारा डिपो, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कितनी जल्दी शुरू होती हैं. कम बारिश से प्रभावित गांवों में किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई और पशुपालकों को मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा-पानी उपलब्ध कराने की जरूरत है. ऐसे में अब जिला प्रशासन की भूमिका अहम होगी. सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में समय पर राहत पहुंचाना और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता सुनिश्चित करना आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती रहेगी.