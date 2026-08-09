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पलामू में क्या है एक ही परिवार के छह लोगों की मौत का कारण, परिजनों का दावा नहीं किया आर्गेमोन तेल का इस्तेमाल

रिम्स से इलाज करवा कर वापस लौटने के बाद सुनील मेहता और अनुज मेहता लंबे वक्त तक अपनी बहन के घर पर रह रहे थे. अब वह वापस अपने पैतृक घर सिक्का लौटकर आ चुके हैं.

दरअसल सिक्का गांव के रहने वाले कुलदीप मेहता की 19 जून को सबसे पहले मौत हुई थी. इसके बाद 20 जून को उनकी बेटी बबीता कुमारी, 26 जून को दूसरी बेटी इंदु कुमारी, 28 जून को बहू श्वेता कुमारी, 29 जून को बेटा नकुल मेहता की एक के बाद एक मौत हो गई. जबकि कुलदीप मेहता की पत्नी लाखो देवी की 07-08 जुलाई को मौत हुई. कुलदीप मेहता के परिवार में अब सिर्फ उनके दो बेटे अनुज मेहता, सुनील मेहता और अनुज मेहता का चार वर्षीय बेटा जीवित है. सुनील मेहता भी बीमार था और लंबे वक्त के बाद रिम्स से इलाज कर वापस घर लौटा है. सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक विसरा रिपोर्ट नहीं आई है. पलामू पुलिस ने विसरा की रिपोर्ट के लिए एफएसएल के साथ पत्राचार भी किया है.

स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि परिवार आर्गेमोन के तेल का इस्तेमाल कर रहा था जिसके कारण यह घटना घटी है, जबकि परिवार में जीवित सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने वह तेल खाने में नहीं इस्तेमाल किया है. वह तेल केवल मवेशियों के लिए रखा था.

पलामूः जिला पलामू के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में जून और जुलाई के महीने में एक ही परिवार में छह सदस्यों की मौत के मामले में सवाल उठने लगे हैं. उस दौरान स्वाथ्य विभाग ने मौत का कारण ड्रॉप्सी (Dropsy) नामक बीमारी बताया था. ड्रॉप्सी आर्गेमोन (स्थानीय भाषा मे कटैला) के तेल के सेवन के बाद होता है.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत में सुनील मेहता ने कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी उनका सिर्फ पैर सूजा हुआ था. आर्गेमोन का तेल वह मवेशी के लिए तबेले में रखते थे और मवेशी के लिए इस्तेमाल करते थे. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तबेले से ही आर्गेमोन का तेल लिया है. उन्हें ज्ञान है कि कौन से तेल का इस्तेमाल करना है और कौन से तेल का नहीं. वह आर्गेमोन मिला हुआ सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यह अफवाह फैलाई गई है. अभी तक सरकार या प्रशासनिक तंत्र की तरफ से उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली है.

अनुज मेहता (Etv Bharat)

छह शव को कंधा देने वाले अनुज को बेटे और कर्ज की चिंता सता रही

पूरे परिवार के शव को कंधा देने वाले अनुज मेहता ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें किसी प्रकार की अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है. ग्रामीणों ने चंदा करके उनकी सहायता की है. उनका एक चार वर्ष का बेटा है और परिवार के सदस्यों ने समूह से ऋण लिया है. ऋण को लेकर वह बहुत परेशान हैं. सरकार और प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि उनके परिवार के छह सदस्य चले गए हैं, उन्हें अभी तक कोई मदद नही मिली है. परिवार को यह भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर सभी की मौत किस कारण से हुई. जिस तेल का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. आर्गेमोन का तेल मवेशी के लिए रखा गया था.

सुनील मेहता (Etv Bharat)

घटना के 10 दिनों के बाद लिया फुड सैम्पल और लिखी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

कुलदीप मेहता के परिवार में पहली मौत 19 जून को हुई थी. 29 जून तक पांच मौते हुई थीं. पांच मौत के बाद प्रशासनिक स्तर पर कुलदीप मेहता के घर से 29 जून को सैंपल लिया गया था और 2 जुलाई को रिपोर्ट आई थी. गांव के पूर्व मुखिया दिलीप मेहता का कहना है कि शुरू में ही जांच होती तो शायद अन्य सदस्यों की जान को बचाई जा सकती थी. लेकिन लापरवाही बरती गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी काफी देर से लिखी गई है. ग्रामीणों को यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर मौत का कारण क्या है. परिवार को कोई सहायता भी नहीं मिली है. गांव में इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई है. ग्रामीणों को पता है कि कटैला के तेल का इस्तेमाल मवेशी के इलाज में होता है.

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