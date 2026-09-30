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IGI एयरपोर्ट पर पर पकड़े गए 10 हाई-टेक मिलिट्री-ग्रेड ड्रोन, हांगकांग से दिल्ली लाने वाले तीन भारतीय गिरफ्तार

IGI एयरपोर्ट पर 1.03 करोड़ रुपये के मिलिट्री-ग्रेड ड्रोन और पार्ट्स जब्त ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने चौकसी की एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए ड्रोन तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है. कस्टम अधिकारियों ने खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए हांगकांग से वियतनाम के रास्ते दिल्ली पहुंचे तीन भारतीय यात्रियों को दबोचा है. इनके पास से करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हाई-टेक प्रोफेशनल और मिलिट्री-ग्रेड ड्रोन बरामद किए गए हैं.

कस्टम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई 25 सितंबर 2026 को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर अंजाम दी गई. खुफिया विभाग से मिली पुख्ता सूचना (इंटेलिजेंस) के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने वियतनाम के रास्ते फ्लाइट संख्या VN-593 और VN-981 से पहुंचे तीन संदिग्ध भारतीय यात्रियों पर नजर रखी. ये तीनों यात्री ग्रीन चैनल पार कर बाहर निकलने की फिराक में थे, तभी सतर्क अधिकारियों ने इन्हें दबोच लिया.

यात्रियों के सामान की जब बारीकी से तलाशी ली गई, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए. उनके पास से मशहूर ब्रांड Autel Robotics के 10 अत्याधुनिक MDX-1 ड्रोन बरामद हुए. इन ड्रोनों के साथ एक्सेसरीज भी मौजूद थीं, जिनमें रिमोट कंट्रोलर, कैमरा गिंबल, केबल, प्रोपेलर और जॉयस्टिक शामिल हैं. इसके अलावा यात्रियों के पास से एक लेटेस्ट iPhone 18 Pro Max भी जब्त किया गया है.

चार्टर्ड इंजीनियर ने बताई ड्रोन की खतरनाक क्षमता

मामले की गंभीरता को देखते हुए पकड़े गए उपकरणों का मूल्यांकन एक चार्टर्ड इंजीनियर से कराया गया. इंजीनियर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये सामान्य या बच्चों वाले खिलौने नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और मिलिट्री-डिफेंस ग्रेड के यूएवी (UAV) हैं. इन ड्रोनों में थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर जैसी बेहद संवेदनशील और एडवांस्ड तकनीकें लगी हुई हैं. रक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में ऐसे हर एक ड्रोन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी होता है. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा आंकी गई इन सभी जप्तशुदा वस्तुओं की कुल बाजार कीमत 1,03,55,900 रुपये आंकी गई है.

कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई, आगे की जांच जारी

कस्टम अधिकारियों ने सीमा शुल्क नियमों के उल्लंघन और बिना वैध घोषणा के देश में प्रतिबंधित उच्च-क्षमता के उपकरण लाने के आरोप में सामान को कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 110(1) के तहत जब्त कर लिया है. साथ ही, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी खेप को देश के भीतर किसे डिलीवर किया जाना था और इसके पीछे कौन सा बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है. एयरपोर्ट पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है.

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