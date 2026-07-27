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पंजाब बना ड्रोन ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद एक्शन में NCB

भारत-पाकिस्तान और म्यांमार सीमा पर ड्रोन के जरिए बढ़ती ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Drone Drug Smuggling
ड्रोन. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 8:44 PM IST

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नई दिल्लीः भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए होने वाली ड्रग्स तस्करी और भारत-म्यांमार कॉरिडोर के रास्ते चल रहे अवैध कारोबार में भारी तेजी आई है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत कई रणनीतिक स्थानों पर नई जोनल यूनिट और फील्ड ऑफिस खोलने की मंजूरी दी गई है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, साल 2025 में देश भर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी के 305 मामले सामने आए थे. इनमें से 298 मामले अकेले पंजाब बॉर्डर पर दर्ज किए गए. इन अभियानों के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 460 किलोग्राम मादक द्रव्य शामिल थे. इन आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है.

दूसरी ओर, भारत-म्यांमार कॉरिडोर का इस्तेमाल हेरोइन और मेथमफेटामाइन को मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और त्रिपुरा में तस्करी करने के लिए किया जा रहा है, जहां से इन खेपों को पूरे देश में भेजा जाता है. पूर्वोत्तर सीमा और संवेदनशील समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), शिलांग (मेघालय), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में नई NCB जोनल यूनिट्स को मंजूरी दी है.

सरकार ने इससे पहले बरेली (उत्तर प्रदेश), फिरोजपुर (पंजाब), मंडी (हिमाचल प्रदेश), श्रीगंगानगर (राजस्थान), मदुरै (तमिलनाडु), मंगलुरु (कर्नाटक) और नागपुर (महाराष्ट्र) में फील्ड ऑफिस स्थापित करने को मंजूरी दी थी. इन कार्यालयों से त्वरित कार्रवाई करने, स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने और संगठित ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ समन्वित कार्रवाई में मदद मिलने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने कहा कि तस्करी नेटवर्क के बढ़ते तौर-तरीकों ने सरकार को मजबूर किया है कि वह एनसीबी (NCB) की मैदानी मौजूदगी को मजबूत करे, खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार लाए और केंद्रीय व राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाए.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "पूर्वोत्तर की जोनल इकाइयों से भारत-म्यांमार सीमा पर निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है, जो 'गोल्डन ट्रायंगल' से आने वाली हेरोइन और मेथमफेटामाइन का मुख्य रास्ता है. वहीं, पोर्ट ब्लेयर इकाई समुद्री रास्ते से होने वाली ड्रग्स तस्करी पर पैनी नजर रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी."

इसके अलावा, अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में चार क्षेत्रीय कार्यालय (रीजनल ऑफिस) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व उप महानिदेशक (DDG) कर रहे हैं. इनका मकसद NCB, सीमा सुरक्षा बलों, राज्य पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है.

सरकार का यह फैसला पिछले कुछ वर्षों में नशीले पदार्थों की जब्ती में हुई लगातार बढ़ोतरी के बीच आया है, जो तस्करी के बढ़ते पैमाने और सुरक्षा एजेंसियों की सख्त कार्रवाई दोनों को दर्शाता है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों की जब्ती लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में देश भर में 1.16 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे. सीमावर्ती राज्यों में सख्त अभियानों के कारण 2023 में यह जब्ती बढ़कर लगभग 1.32 लाख किलोग्राम हो गई. साल 2024 में भी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी रखी, जिससे जब्ती एक लाख किलोग्राम से ऊपर रही. इसमें भारी मात्रा में हेरोइन, अफीम, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स शामिल थे.

केंद्र सरकार ने इस उभरते खतरे से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया है. अब चार-स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) फ्रेमवर्क के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों को समन्वित कार्रवाई के लिए एक साथ लाया गया है. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) बनाई गई है, जबकि NCB के महानिदेशक के नेतृत्व में एक संयुक्त समन्वय समिति (JCC) बड़े ड्रग नेटवर्क और नार्को-आतंकवाद की जांच की निगरानी करती है.

अधिकारियों ने पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. इसके साथ ही एंटी-ड्रोन सिस्टम, बेहतर सीसीटीवी कवरेज, नाइट-विज़न उपकरण और मजबूत सीमा बुनियादी ढांचे सहित उन्नत निगरानी तकनीकों को तैनात किया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि नए स्वीकृत कार्यालयों से वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने में सुधार होगा, खुफिया इनपुट पर होने वाली कार्रवाई का समय घटेगा और भारत की जमीनी व समुद्री सीमाओं पर सक्रिय संगठित ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ लगातार कार्रवाई संभव हो सकेगी.

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