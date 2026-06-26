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आंध्र में रोजाना 10,000 ड्रोन उड़ानें संचालित करने का लक्ष्य, AP ड्रोन कॉर्पोरेशन ने की बड़ी डील

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गीतांजलि शर्मा और नमन पुष्प हाथ मिलाते हुए ( ETV Bharat )

दिल्ली में गुरुवार को आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन की एमडी गीतांजलि शर्मा और एयरबाउंड के फाउंडर नमन पुष्प ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए. एयरबाउंड, अमरावती, विजयवाड़ा और गुंटूर को जोड़ने वाले ड्रोन ऑपरेशन शुरू करने के लिए लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और हेल्थकेयर सेक्टर के पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेगा.

अमरावती: आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन ने अमरावती राजधानी क्षेत्र में ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क विकसित करने के लिए एयरबाउंड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन अगले साल तक रोजाना 10,000 ड्रोन फ़्लाइट्स ऑपरेट करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि एक घरेलू कंपनी के साथ मिलकर वे एक बड़ा ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश यह दिखाएगा कि कैसे यह पहल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती है और नौकरियां पैदा कर सकती है.

आंध्र प्रदेश ड्रोन कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन गीतांजलि शर्मा ने कहा कि एयरबाउंड न केवल एक नया डिलीवरी मॉडल पेश करेगी, बल्कि एक नए लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नींव भी रखेगी. एयरबाउंड के फाउंडर और सीईओ नमन पुष्प ने कहा कि ड्रोन डिलीवरी माल ढुलाई के सिस्टम के स्वरूप को ही बदल रही है. उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो 20-टन के ट्रक जितनी क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पैकेज पहुंचा सके.